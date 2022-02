Analyse du marché de l’exploitation minière intelligente (analyse COVID-19) – Aperçu de l’industrie, moteurs, principales tendances, analyse mondiale, prévisions et opportunités jusqu’en 2028

Smart mining refers to the use of technology, information and autonomy to facilitate high productivity, improved safety and low operating costs during mining. Mining companies are focusing on improving productivity by offering innovative software and solutions that are increasing the demand for the smart mining market. The increasing penetration of advanced technologies is expected to reduce high labor costs and thereby lead to considerable cost optimization. These factors are driving the demand for smart mining.

Leading Smart Mining Market Players:

• ABB Ltd.

• Alastri

• Atlas Copco

• Caterpillar Inc.

• Cisco Systems Inc.

• Hexagone AB

• Hitachi Construction Machinery Co. Ltd.

• Komatsu Mining Company

• Rockwell Automation, Inc.

• Trimble

Market Overview

Growing Need to Ensure Workforce Safety

The mining area is one of the dangerous workplaces and worker safety is a critical issue. For example, when dams fail, workers and those near mines are affected and even lose their lives. In the United States alone, there were more than 400 deaths between 2008 and 2018. The numbers remain difficult to confirm, but estimates suggest that mining accidents are responsible for nearly 12,000 deaths per year, and according to the he International Labor Organization (ILO), mining worldwide employs ~1% of the global workforce but is responsible for 8% of fatalities. Workers performing manual readings at remote mine sites are at risk of injury.

Component-Based Market Overview Based on

component, the global smart mining market is segmented into hardware, software and solution, and service. Mining operations often take place in extreme environments and remote locations. Most smart mining devices, such as wireless embedded sensors and GPS trackers, are both easy to set up and portable. For example, recording systems for wireless mine monitoring are generally classified as « ultra-low power », which means that their batteries are equivalent to a single car battery, but can provide sufficient power for operation. continuously for more than 50 days.

Aperçu du marché basé sur le type d’exploitation minière

Basé sur le type d’exploitation minière, le marché de l’exploitation minière intelligente est segmenté en exploitation souterraine et exploitation à ciel ouvert. Les opérateurs miniers intelligents peuvent s’appuyer sur leur réseau sans fil existant de capteurs intégrés. Par exemple, lors de l’installation d’un logiciel automatisé, l’utilisateur peut contrôler à distance les actifs statiques et mobiles. De même, les camions informatisés s’appuient à la fois sur le réseau physique de capteurs et sur le logiciel programmé et contrôlé à distance pour effectuer de manière autonome les opérations minières qui nécessitaient auparavant une flotte de chauffeurs de camion.

La pandémie de l’épidémie de COVID-19 IMPACT affecte négativement les économies et les industries de divers pays en raison des fermetures et des interdictions de voyager imposées par le gouvernement, ainsi que des fermetures d’entreprises. Les biens de consommation sont l’une des principales industries souffrant de graves perturbations telles que les ruptures de la chaîne d’approvisionnement, les annulations d’événements technologiques et les fermetures de bureaux. La fermeture de diverses usines et usines en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique a restreint la chaîne d’approvisionnement mondiale et a eu un impact négatif sur les activités de fabrication, les calendriers de livraison et les ventes de produits. En outre, diverses entreprises ont déjà prédit d’éventuels retards dans les livraisons de produits et une chute des ventes futures de leurs produits.

Principaux points clés du marché Smart Mining

• Aperçu du marché minier intelligent

• Concurrence sur le marché minier intelligent

• Marché minier intelligent, revenus et tendance des prix

• Analyse du marché de l’exploitation minière intelligente par application

• Profils d’entreprise et chiffres clés du marché Smart Mining

• Dynamique du marché

• Méthodologie et source de données

