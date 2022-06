Analyse du marché des technologies et des produits alimentaires et agricoles par taille, tendances des parts, croissance future, tendances émergentes, perspectives qualitatives – Prévisions mondiales jusqu’en 2030

Report Ocean a publié le dernier rapport de recherche sur le marché des technologies et produits alimentaires et agricoles . Afin de comprendre un marché de manière holistique, une variété de facteurs doivent être évalués, y compris la démographie, les cycles économiques et les exigences microéconomiques qui se rapportent précisément au marché à l’étude. En outre, l’ étude de marché sur les technologies et produits alimentaires et agricoles présente un examen détaillé de l’état de l’entreprise, qui représente des moyens créatifs pour la croissance de l’entreprise, des facteurs financiers tels que la valeur de la production, les régions clés et le taux de croissance.

La taille du marché mondial des technologies et des produits alimentaires et agricoles était de 541,1 milliards de dollars américains en 2021. Le marché mondial des technologies et des produits alimentaires et agricoles devrait atteindre 1 311,1 milliards de dollars américains d’ici 2030 en enregistrant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,9 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2030.

Les technologies alimentaires et agricoles sont spécifiquement utilisées pour créer des aliments et des machines agricoles. Les capteurs d’humidité et de température, les robots, la photographie aérienne et la technologie GPS sont tous utilisés dans les activités agricoles et pour la production alimentaire. Diverses technologies modernes et systèmes robotiques sont utilisés pour développer des entreprises efficaces, sûres et respectueuses de l’environnement. L’automatisation des récoltes, les tracteurs autonomes, le semis et le désherbage et les drones sont quelques-unes des technologies agricoles les plus couramment utilisées par les exploitations agricoles.

Facteurs influençant le marché

La demande croissante de production agricole stimulera principalement la croissance du marché mondial des technologies et des produits alimentaires et agricoles. De plus, l’augmentation de la population mondiale stimule la demande de produits alimentaires. En conséquence, il contribuera à la croissance du marché mondial des technologies et des produits alimentaires et agricoles au cours de la période d’étude.

Les technologies agricoles modernes sont utilisées à plus grande échelle par les exploitations agricoles pour stimuler la production agricole. De plus, les gouvernements des pays en développement offrent des incitations favorables pour soutenir les agriculteurs. Ainsi, il renforcera considérablement la portée du marché des technologies et des produits agro-alimentaires dans les années à venir.

La capacité croissante des consommateurs et la sensibilisation accrue des consommateurs à la sécurité alimentaire stimuleront également la demande de technologies et de marchés de produits alimentaires et agricoles au cours de la période de prévision.

La gamme croissante des avancées technologiques devrait accélérer la croissance du marché. En outre, une réduction des prix apportera des opportunités de croissance lucratives pour la croissance du marché des technologies et des produits alimentaires et agricoles. En outre, la sensibilisation croissante aux technologies agricoles intelligentes, principalement pour la gestion agricole de bout en bout, l’automatisation des serres, la surveillance du bétail, etc., bénéficiera au marché des technologies et des produits alimentaires et agricoles au cours de la période d’étude.

Cependant, les coûts élevés associés à la technologie et aux produits alimentaires et agricoles peuvent limiter la croissance du marché.

Analyse d’impact COVID-19

L’épidémie de COVID-19 a augmenté la demande de pratiques agricoles, ce qui a fait grimper la demande de technologies et de produits alimentaires et agricoles dans les États développés. Cependant, le coût élevé de la technologie et des produits alimentaires et agricoles a agi comme un frein majeur à la croissance de l’industrie au cours de la période d’étude.

Analyse régionale

Le marché des technologies et des produits alimentaires et agricoles en Asie-Pacifique devrait enregistrer une croissance remarquable dans les années à venir. Il est principalement attribué à la croissance du revenu disponible et à l’évolution du niveau de vie des personnes. En outre, la sensibilisation accrue aux méthodes d’agriculture urbaine et aux avantages des technologies de pointe dans les pratiques agricoles contribuera à la croissance du marché des technologies et des produits alimentaires et agricoles. De plus, l’urbanisation croissante et le style de vie trépidant stimuleront la demande de produits alimentaires prêts à l’emploi, qui offriront des opportunités de croissance lucratives pour le marché.

Concurrents sur le marché

• Daikin

• United Technologies

• ADM

• Evonik

• Deere and Company

• Zoetis

• Pentair

• Intertek

• Signify Holdings

• SGS SA

• Neogen

• Autres acteurs importants

Segmentation du marché

La segmentation du marché mondial de la technologie et des produits alimentaires et agricoles se concentre sur l’industrie, la technologie et la région.

Par industrie

• Animal

• Agriculture

• Chaîne du froid

• Aliments et boissons

• Cannabis

Par technologie

• Technologie de la chaîne du froid

• Aliments et boissons Technologie GPS

• Technologie d’imagerie par satellite

• Autres

Par région

● Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

o Mexique

● Europe Europe

▪de l’Ouest

o Royaume-Uni

o Allemagne

o France

o Italie

o Espagne

o Reste de l’Europe de l’Ouest Europe

▪de l’Est

o Pologne

o Russie

o Reste de l’Europe de l’Est

● Asie-Pacifique

o Chine

o Inde

o Japon

o Australie et Nouvelle-Zélande

o ASEAN

o Reste de l’Asie-Pacifique

● Moyen-Orient et Afrique (MEA)

o Émirats arabes unis

o Arabie saoudite

o Afrique du Sud

o Reste de la MEA

● Amérique du Sud

o Brésil

o Argentine

o Reste de l’Amérique du Sud

Quel est l’objectif du rapport ?

? Le rapport de marché présente la taille estimée du marché à la fin de la période de prévision. Le rapport examine également les tailles de marché historiques et actuelles.

? Au cours de la période de prévision, le rapport analyse le taux de croissance, la taille du marché et la valorisation du marché.

? Le rapport présente les tendances actuelles du secteur et le potentiel futur des marchés de l’Amérique du Nord, de l’Asie-Pacifique, de l’Europe, de l’Amérique latine, du Moyen-Orient et de l’Afrique.

? Le rapport offre une vue complète du marché en fonction de la portée géographique, de la segmentation du marché et des performances financières des principaux acteurs

