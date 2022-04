Analyse du marché des systèmes de traitement de l’eau par taille, tendances des parts, croissance future, tendances émergentes, perspectives qualitatives – Prévisions jusqu’en 2030

Report Ocean publie un nouveau rapport sur le marché des systèmes de traitement de l’eau . Le rapport sur le marché des systèmes de traitement de l’eau contient de nombreuses informations sur des facteurs, tels que les contraintes, les moteurs et les opportunités du marché. En outre, le rapport fournit un examen approfondi des développements de l’industrie et des tendances du marché qui influencent la croissance du marché Systèmes de traitement de l’eau . De plus, la base de données analyse et estime le marché des systèmes de traitement de l’eau à la fois au niveau mondial et régional.

La taille du marché mondial des systèmes de traitement de l’eau était évaluée à 27 milliards de dollars américains en 2020. Le marché mondial des systèmes de traitement de l’eau devrait atteindre 52 milliards de dollars américains d’ici 2030 en enregistrant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,8% au cours de la prévision. période 2021-2030.

Les déchets solides et les polluants chimiques provenant des activités de construction ont été une cause majeure de la pollution de nombreuses rivières. L’eau puisée de n’importe quelle source doit obligatoirement être filtrée avant d’être consommée pour éviter les infections telles que le choléra. Les systèmes de traitement de l’eau jouent un rôle important dans la protection de la vie humaine contre des maladies comme celles-ci.

Les facteurs influant

L’industrialisation croissante est le principal moteur du marché mondial des systèmes de traitement de l’eau. L’augmentation de la pollution de l’eau et de l’activité de construction générerait une forte demande de systèmes de traitement de l’eau.

La présence de grandes entreprises et les innovations croissantes dans l’industrie devraient créer d’importantes opportunités de croissance du marché. Les principaux acteurs introduisent des innovations et procèdent à des fusions et acquisitions (M&A) pour accroître leur influence géographique. L’Internet des objets est devenu une solution de premier plan pour réduire le coût et le travail de la main-d’œuvre. Les systèmes de traitement de l’eau compatibles IoT permettent aux acteurs du marché d’améliorer l’efficacité et l’efficacité tout en offrant un excellent service client. Ainsi, l’Internet des objets (IoT) apparaît comme une solution indispensable pour la croissance du marché mondial des solutions de traitement de l’eau.

Les préoccupations environnementales et les législations ont accru la nécessité d’adopter des systèmes de traitement de l’eau. La législation environnementale promulguée par les agences gouvernementales appropriées propulse l’adoption de systèmes.

Le coût élevé associé à l’équipement, aux opérations et à l’élimination peut ralentir l’expansion du marché au cours de la période d’analyse.

Analyse d’impact Covid-19

La pandémie de COVID-19 a eu une influence notable sur le marché mondial des systèmes de traitement de l’eau. La stabilité organisationnelle et la croissance économique sont devenues des priorités de dépenses majeures pour les gouvernements pendant la pandémie. En conséquence, les fermetures ont gravement interrompu les chaînes d’approvisionnement et la disponibilité de la main-d’œuvre pour la fabrication. Ainsi, le marché mondial des systèmes de traitement de l’eau a connu un impact significatif sur le développement des systèmes mondiaux de traitement de l’eau.

Du côté de la demande, les clients sont devenus plus conscients des causes négatives de l’eau contaminée. Ainsi, cela pourrait propulser la croissance du marché dans les années à venir.

Analyse régionale

L’Asie-Pacifique (APAC) devrait être le principal moteur de la croissance du marché mondial des systèmes de traitement de l’eau au cours de la période d’analyse. Les autorités chinoises ont introduit divers changements dans le scénario d’approvisionnement en eau et d’assainissement. En dehors de cela, l’Europe et l’Amérique du Nord contribueraient également au taux de croissance annuel composé notable au cours de la période d’analyse. Il est attribué à l’augmentation de la population dans cette région. De plus, les initiatives gouvernementales propulseraient la croissance du marché dans les années à venir. Le Safe Drinking Water Act de 1974 de l’Environment Protection Agency des États-Unis augmenterait la contribution régionale. L’agence a mis en place divers programmes financiers et techniques pour protéger l’environnement et sauver la population des maladies. De telles tendances dans d’autres régions stimuleraient la croissance du marché dans les années à venir.

Concurrents sur le marché

Pentair Plc. (ROYAUME-UNI)

Panasonic Corporation (Japon)

LG Electronics (Corée du Sud)

Honeywell International Inc. (États-Unis)

Hindustan Unilever Limited (Royaume-Uni)

COWAY CO. Ltd (Corée du Sud)

Culligan (États-Unis)

Eurêka Forbes (Inde)

BWT Aktiengesellschaft (Autriche)

Tata Chemicals Ltd. (Inde)

Global Water Solutions Ltd. (Jersey)

Whirlpool Corporation (États-Unis).

D’autres joueurs de premier plan

Segmentation du marché

Basé sur la technologie

Adoucisseurs d’eau

Systèmes d’osmose inverse

Systèmes de distillation

Méthodes de désinfection

Méthodes de filtrage

Autres (adsorption et électrolyse

Basé sur la demande

Résidentiel

Non résidentiel

Commercial

Industriel

Soins de santé

Instituts d’enseignement

Autres (stades, gares et aéroports)

Basé sur la région

Amérique du Nord

Les Etats Unis

Canada

Mexique

L’Europe 

Europe de l’Ouest

La Grande-Bretagne

Allemagne

France

Italie

Espagne

Reste de l’Europe occidentale

L’Europe de l’Est

Pologne

Russie

Reste de l’Europe de l’Est

Asie-Pacifique

Chine

Inde

Japon

Australie et Nouvelle-Zélande

ASEAN

Reste de l’Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique (MEA)

Émirats arabes unis

Arabie Saoudite

Afrique du Sud

Reste de la MEA

Amérique du Sud

Brésil

Argentine

Reste de l’Amérique du Sud

Les questions clés auxquelles répond le rapport sur le marché Systèmes de traitement de l’eau sont:

Comment une entreprise mondiale acquiert-elle des marchés ?

Quelles sont ses principales stratégies et politiques ?

Quels facteurs influenceront le marché des systèmes de traitement de l’eau au cours de la période de prévision?

Quels sont les facteurs qui animent et freinent le marché du marché Systèmes de traitement de l’eau ?

Quels sont les principaux concurrents sur le marché mondial ?

Quelle région se développe à un rythme plus élevé sur le marché mondial ?

