Analyse du marché des systèmes de stimulation cérébrale profonde, taille, part, tendances à la hausse et recherche de nouvelles technologies jusqu’en 2029

Le rapport sur le marché mondial est une analyse de fond complète de l’industrie, qui comprend une évaluation du marché parental. Grâce aux données du marché mondial fournies dans le rapport marketing fiable, il est devenu facile d’acquérir une perspective mondiale pour le commerce international. Le rapport de marché contient également les moteurs et les contraintes du marché qui sont dérivés de l’analyse SWOT, et montre également quels sont tous les développements récents, lancements de produits, coentreprises, fusions et acquisitions par les différents acteurs et marques clés qui animent le marché. par des profils d’entreprises systémiques.

Dans le rapport de marché convaincant, le contour complet et clair du marché est rédigé, ce qui est utile pour de nombreuses entreprises. Avec ce rapport d’activité, non seulement un individu non qualifié, mais aussi un professionnel peut facilement extrapoler l’ensemble du marché en quelques secondes. Ce rapport d’activité est préparé à l’aide de données provenant de bases de données internes, de recherches secondaires et primaires effectuées par une équipe d’experts de l’industrie. Un rapport d’étude de marché influent peut être exploré en termes de répartition des données par fabricants, région, type et application, état du marché, part de marché, taux de croissance, tendances futures, moteurs du marché, opportunités et défis, tendances émergentes, risques et barrières à l’entrée, canaux de vente et distributeurs.

Le marché mondial des systèmes de stimulation cérébrale profonde devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 8,5 % au cours de la période de prévision de 2020 à 2027 et devrait atteindre 1 954,35 USD millions d’ici 2027 contre 1 017,57 millions USD en 2019. La demande croissante pour un diagnostic précoce et précis des maladies est le facteur de croissance du marché.

Investissement énorme du laboratoire pour les systèmes de stimulation cérébrale profonde et la pénétration des nouvelles technologies

Le marché des systèmes de stimulation cérébrale profonde vous fournit également une analyse de marché détaillée pour la croissance de chaque pays dans l’industrie des sciences de la vie avec l’impact de la demande de systèmes de stimulation cérébrale profonde du développement technologique dans les services de laboratoire et les changements dans les scénarios réglementaires avec leur soutien au marché des systèmes de stimulation cérébrale profonde. Les données sont disponibles pour la période historique de 2010 à 2018.

Les systèmes de stimulation cérébrale profonde jouent un rôle important pour permettre aux médecins de prendre des décisions cliniques et diagnostiques appropriées à différents niveaux des services de soins de santé. La demande croissante de tests de diagnostic augmente la croissance du marché car ils sont utilisés pour les tests de diagnostic clinique.

La demande de systèmes de stimulation cérébrale profonde a augmenté avec l’augmentation des cas de troubles neurologiques par rapport aux dernières années, ce qui accélérera la croissance du marché. Par exemple, en janvier 2019, Abbott a annoncé avoir reçu l’approbation du marquage CE pour ses mises à niveau logicielles compatibles Bluetooth pour tous les systèmes Infinity DBS actuellement installés qui offrent un étiquetage conditionnel à la RM et des fonctionnalités innovantes. Après avoir reçu l’approbation du marquage CE, l’entreprise commercialise et développe ses activités sur le marché

Le coût élevé des dispositifs de stimulation cérébrale profonde et de la chirurgie entravera le marché des systèmes de stimulation cérébrale profonde, ce qui créera de nouvelles opportunités pour les systèmes de stimulation cérébrale profonde avec les progrès croissants des nouvelles technologies. Une telle technologie soutient la croissance du marché des systèmes de stimulation cérébrale profonde au cours de la période de prévision jusqu’en 2027.

Ce rapport sur le marché des systèmes de stimulation cérébrale profonde fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’analyse du pipeline de produits, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, de modifications de la réglementation du marché, d’approbations de produits, de décisions stratégiques, de produits lancements, expansions géographiques et innovations technologiques sur le marché. Pour comprendre l’analyse et le scénario de marché, contactez-nous pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre l’objectif souhaité.

Portée du marché mondial des systèmes de stimulation cérébrale profonde et taille du marché

Le marché des systèmes de stimulation cérébrale profonde est segmenté en fonction du type de produit, de l’application et du type, de l’utilisateur final. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du type de produit, le marché est segmenté en stimulateur cérébral profond à canal unique et stimulateur cérébral profond à double canal. Le segment des stimulateurs cérébraux profonds à canal unique domine le marché, car les stimulateurs cérébraux profonds à canal unique détiennent la part de marché la plus élevée, car ils existaient sur le marché avant les modèles à double canal qui représentent une pénétration élevée. De plus, les stimulateurs à canal unique sont hautement préférés dans le traitement de la maladie de Parkinson, ce qui ajoute à la part globale de ces systèmes.

L’augmentation des cas de troubles neurologiques à travers le monde est l’un des principaux facteurs de croissance de ce marché. Les troubles neurologiques comprennent diverses maladies neurologiques qui affectent le cerveau et les systèmes nerveux autonome et central. Il existe plus de 600 maladies de troubles neurologiques. Les types de troubles neurologiques comprennent la maladie de Parkinson, l’épilepsie, le tremblement essentiel, le syndrome de Tourette, entre autres.

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), dans le monde, des millions de personnes sont touchées par les troubles neurologiques. Chaque année, plus de 6 millions de personnes meurent des suites d’un AVC. Dans le monde, 50 millions de personnes souffrent d’épilepsie. 80 % des décès dus aux troubles neurologiques surviennent dans les pays à revenu faible ou intermédiaire.

La chirurgie de stimulation cérébrale profonde est utilisée pour traiter un certain nombre de troubles neurologiques. En 1997, la Food and Drug Administration (FDA) a approuvé la chirurgie de stimulation cérébrale profonde pour le tremblement essentiel ; en 2002 et 2003, la FDA a approuvé la chirurgie de stimulation cérébrale profonde pour le traitement de la maladie de Parkinson et de la dystonie respectivement

Sur la base de l’application, le marché est segmenté en maladie de Parkinson, tremblement essentiel, dystonie, épilepsie, trouble obsessionnel-compulsif. Le segment de la maladie de Parkinson domine le marché en raison du volume élevé d’implantation de stimulateurs cérébraux profonds. La stimulation cérébrale profonde (DBS) est le traitement chirurgical le plus couramment pratiqué pour le trouble neurologique, en particulier la maladie de Parkinson. En outre, l’incidence croissante de la maladie de Parkinson dans le monde alimente davantage la croissance du marché au cours de la période de prévision. Par exemple, selon l’Association américaine des chirurgiens neurologiques, aux États-Unis, on estime que chaque année, 60 000 nouveaux cas de maladie de Parkinson sont diagnostiqués.

Sur la base du type, le marché est segmenté en rechargeable et non rechargeable. En 2020, le segment rechargeable domine le marché car ces systèmes sont plus adoptés que les systèmes non rechargeables en raison de leur longévité. De plus, ces systèmes sont généralement plus petits, plus légers et offrent moins d’inconfort que les systèmes traditionnels.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché est segmenté en hôpitaux, centres de chirurgie ambulatoire (ASC) et clinique neurologique. Le segment des hôpitaux domine le marché car le segment des hôpitaux détient la part de marché la plus élevée, car les hôpitaux sont les principaux points d’implantation des systèmes de stimulation cérébrale profonde. Elle nécessite généralement un séjour d’une journée ou plus dans un hôpital. De plus, comme les hôpitaux fonctionnent 24 heures sur 24 et sont généralement équipés de vastes installations, les patients préfèrent ces environnements aux autres.

Analyse au niveau du pays du marché des systèmes de stimulation cérébrale profonde

Le marché des systèmes de stimulation cérébrale profonde est analysé et les informations sur la taille du marché sont fournies par pays par type de produit, application, type, type d’utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des systèmes de stimulation cérébrale profonde sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon. , Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique dans la région Asie-Pacifique, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique, Brésil et Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché des systèmes de stimulation cérébrale profonde, les États-Unis étant le leader des systèmes de stimulation cérébrale profonde. En Amérique du Nord, grâce à de meilleurs progrès dans les produits et services, cette région domine les systèmes de stimulation cérébrale profonde. L’Amérique du Nord compte des dépenses de santé plus élevées, en particulier aux États-Unis. L’Asie-Pacifique connaît une croissance avec le TCAC le plus élevé en raison de l’augmentation du tourisme médical ainsi que de l’augmentation de la population. Le nombre d’entreprises dans les pays émergents augmente en raison de l’augmentation de la demande pour les maladies neurologiques, les hôpitaux et d’autres domaines. De plus, le nombre croissant de dépenses de santé et le nombre croissant d’hôpitaux et de cliniques de neurologie en Chine et en Inde augmentent la demande de systèmes de stimulation cérébrale profonde.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, les actes réglementaires et les tarifs d’import-export sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Systèmes de stimulation cérébrale profonde

Le paysage concurrentiel du marché des systèmes de stimulation cérébrale profonde fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, les pipelines d’essais de produits, les voitures conceptuelles, les approbations de produits , brevets, largeur et largeur du produit, dominance des applications, courbe de la ligne de vie technologique. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’orientation de la société liée au marché mondial des systèmes de stimulation cérébrale profonde.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sont NeuroPace, Inc, Boston Scientific Corporation, Fisher Wallace, SceneRay Corporation, Limited, Beijing PINS Medical Co., Ltd, ALEVA NEUROTHERAPEUTICS SA, MEDTRONIC et Abbott, entre autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur la part de marché des systèmes de stimulation cérébrale profonde sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient, l’Afrique et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

De nombreuses expansions commerciales et développements sont également initiés par les entreprises du monde entier qui accélèrent également le marché mondial des systèmes de stimulation cérébrale profonde.

Par exemple,

En octobre 2019, Medtronic a lancé un programme de stimulation cérébrale à l’aide d’un téléphone Samsung qui permet aux patients de gérer les traitements DBS à domicile. Ce système se compose d’un combiné de téléphone intelligent connecté au réseau ainsi que d’un matériel pour la communication sans fil avec l’implant DBS par la peau. Par ce lancement de produit, l’entreprise renforce la notoriété de sa marque.

En août 2019, Boston Scientific Corporation a annoncé l’approbation par la FDA de son produit Image Ready MRI labeling pour le système Vercise Gevia Deep Brain Stimulation (DBS) pour l’IRM corporelle complète. Par cette approbation, la société améliore ses revenus.

Les partenariats, coentreprises et autres stratégies améliorent la part de marché de l’entreprise avec une couverture et une présence accrues. Cela permet également à l’organisation d’améliorer son offre de systèmes de stimulation cérébrale profonde grâce à une gamme de modèles élargie.

