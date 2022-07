Analyse du marché des systèmes de stimulateur cardiaque sans plomb d’ici 2021-2028 | Principaux acteurs clés Abbott Laboratories, Medtronic PLC, EBR Systems Inc., Boston Scientific Corporation et Biotronik

Le rapport de recherche sur le marché mondial des systèmes de stimulateurs cardiaques sans plomb publié par Emergen Research a été formulé à partir de l’analyse des principaux détails commerciaux et de la vaste répartition géographique de l’ systèmes industrie desdes maladies cardiovasculaires, l’amélioration des scénarios de remboursement, l’augmentation du revenu disponible dans les économies en développement, la préférence pour les technologies et les dispositifs médicaux plus récents et plus avancés, l’augmentation rapide de la population gériatrique et l’augmentation du nombre d’assureurs médicaux et de payeurs sont des facteurs clés de la croissance des revenus du monde marché des systèmes de stimulateurs cardiaques sans plomb. Selon du National Center for Biotechnology Information , environ un million de stimulateurs cardiaques sont implantés chaque année chez des patients dans des pays du monde entier, dont plus de 200 000 aux États-Unis seulement.

Le rapport est mis à jour avec le dernier scénario économique et la portée du marché en ce qui concerne la pandémie de COVID-19 en cours. Le rapport couvre les perspectives de croissance ainsi que les estimations de revenus actuelles et futures dans un scénario post-COVID. Le rapport couvre également l’évolution des tendances et de la dynamique du marché en raison de la pandémie et fournit une analyse précise de l’impact de la crise sur l’ensemble du marché.

L’augmentation du revenu disponible dans les économies en développement et la demande croissante de solutions de stimulation cardiaque moins invasives sont des facteurs clés qui stimulent la croissance des revenus du marché.

Le stimulateur cardiaque sans plomb est un générateur autonome et un appareil à électrodes qui est 90 % plus petit qu’un stimulateur cardiaque transveineux et qui est implanté directement dans le ventricule droit du cœur. Le principal avantage d’un stimulateur cardiaque sans sonde est qu’il élimine plusieurs problèmes liés aux stimulateurs cardiaques transveineux et aux sondes, notamment les infections des poches, les hématomes, le détachement et la rupture de la sonde.

Les principales entreprises présentées dans le rapport sur le marché des systèmes de stimulateurs cardiaques sans plomb incluent : Abbott Laboratories, Medtronic PLC, EBR Systems Inc., Boston Scientific Corporation et Biotronik

Le dernier rapport contient un résumé approfondi du paysage intensément concurrentiel du marché mondial sans plomb. Pacemaker Systems Market, avec un profilage systématique des entreprises opérant dans ce secteur. Dans cette section du rapport, les experts ont répertorié les initiatives stratégiques entreprises par ces rivaux du marché pour l’expansion commerciale proposée. En outre, il met en évidence les développements clés et les positions financières de ces sociétés pour expliquer le scénario global du marché. Les profils d’entreprise des acteurs établis et nouveaux ont également été évalués dans le rapport grâce à des outils analytiques efficaces tels que l’analyse SWOT.

La croissance des revenus du segment de la fibrillation auriculaire devrait augmenter rapidement au cours de la période de prévision, ce qui peut être attribué à la prévalence croissante de ce trouble cardiovasculaire parmi la population gériatrique. En outre, la croissance du segment de la fibrillation auriculaire est tirée par l’augmentation de la prévalence de l’obésité et des maladies cardiaques dans les pays du monde entier.

Le segment des hôpitaux et cliniques devrait enregistrer la plus grande part de revenus sur le marché mondial au cours de la période de prévision. L’expansion constante du bassin de patients est un facteur clé qui devrait stimuler la croissance de ce segment.

Le marché nord-américain devrait représenter la plus grande part des revenus du marché mondial des systèmes de stimulateurs cardiaques sans plomb en raison de la forte prévalence des maladies cardiovasculaires, du taux d’adoption élevé des stimulateurs cardiaques sans plomb et de la disponibilité des remboursements et des régimes de soins de santé favorables dans les pays de la région. De plus, l’augmentation du nombre de patients atteints de fibrillation auriculaire et la présence d’acteurs majeurs dans la région sont des facteurs de croissance du marché.

L’objectif de l’étude est de définir la taille du marché des différents segments et pays dans ces dernières années et de prévoir les valeurs pour les huit années à venir. Le rapport est conçu pour intégrer les aspects qualitatifs et quantitatifs de l’industrie dans chacune des régions et des pays impliqués dans l’étude.

: Pacemaker Systems Market Application Outlook (Revenus, USD Millions; 2018-2028)

Fibrillation auriculaire

Dysfonctionnement du nœud

sinusal Bloc auriculo

Autres

Perspectives technologiques du marché des systèmes de stimulateurs cardiaques sans fil (Revenus, USD Millions; 2018-2028)

unique à

double

scutanés à chambre

Systèmes dePerspectives d’utilisation finale du marché (chiffre d’affaires, millions USD; 2018-2028)

Hôpitaux et cliniques

Centres chirurgicaux ambulatoires

Autre

Aperçu régional:

Le marché mondial des systèmes de stimulateurs cardiaques sans plomb a été classé en fonction de régions géographiques clés en Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Europe, Amérique latine et Moyen Afrique de l’Est. Il évalue la présence du marché mondial des systèmes de stimulation cardiaque sans plomb dans les principales régions en ce qui concerne la part de marché, la taille du marché, la contribution aux revenus, le réseau de vente et le canal de distribution, et d’autres éléments clés.

Pourquoi devriez-vous acheter ce rapport sur le marché des systèmes de stimulation cardiaque sans plomb ?

Le document d’étude dissèque le potentiel total du marché des principales régions avec les forces, les opportunités et les défis, les contraintes et les dangers.

En identifiant les emplacements à forte amélioration, l’étude inspecte les entrées ouvertes, en gardant un œil sur les complices.

Il examine chaque sous-marché en termes d’une conception d’amélioration unique et sa contribution au marché.

Il examine les développements récents, tels que les avancées, les stratégies commerciales, les lancements de nouveaux produits et les acquisitions.

Il dresse délibérément le profil des principaux acteurs du marché et étudie en profondeur leurs stratégies d’avancement.

