Analyse du marché des systèmes de simulation chirurgicale robotique, tendances, stratégie de développement, principaux fournisseurs, perspectives d’avenir et prévisions régionales d’ici 2028

Le marché mondial des systèmes de simulation chirurgicale robotique devrait atteindre une taille de marché de 1,69 milliard USD d’ici 2028 à un TCAC à deux chiffres au cours de la période de prévision, selon la dernière analyse d’Emergen Research. Certains facteurs clés de la croissance du marché comprennent l’augmentation des initiatives et des programmes des gouvernements et des ONG pour sensibiliser aux avantages et aux avantages de la simulation chirurgicale robotique, l’augmentation des investissements dans le secteur de la santé et l’augmentation du déploiement et de l’utilisation de la robotique dans les traitements et procédures médicaux.

La chirurgie mini-invasive est apparue à la fin des années 1980 comme une technique plus sûre et plus efficace en chirurgie médicale et pour les traitements. La chirurgie mini-invasive est plus préférée que la chirurgie conventionnelle et gagne en popularité parmi les chirurgiens du monde entier. Les programmes de simulation chirurgicale bénéficient largement des acteurs de la santé. L’haptique est un outil chirurgical précieux qui est utilisé dans la simulation et la formation chirurgicales peu invasives. La simulation chirurgicale mini-invasive a changé la dynamique et révolutionné de nombreuses procédures et schémas médicaux et chirurgicaux au cours des dernières années. La chirurgie mini-invasive est réalisée à l’aide d’une petite caméra vidéo, d’un écran vidéo et de quelques outils chirurgicaux personnalisés.

Le marché mondial des systèmes de simulation chirurgicale robotique devrait rester très compétitif, avec plusieurs acteurs majeurs et quelques acteurs plus petits et de nouveaux entrants représentant des revenus considérablement importants.

Principales entreprises présentées dans le rapport :

Surgical Science Sweden AB, Limbs & Things LTD., VirtaMed AG, 3D Systems Inc., Accuray Incorporated, CMR Surgical, Auris Health Inc., Maxar Technologies Limited, Medtronic et Simulab Corporation.

Autres conclusions clés du rapport

En juillet 2020, Maxar Technologies Limited, qui est un partenaire de confiance et un innovateur dans le domaine de l’intelligence terrestre et de l’infrastructure spatiale, a acquis la société de données et d’analyse Vricon Inc. 3D. Vricon Inc. est un leader mondial des données 3D dérivées de satellites pour les marchés de la défense et du renseignement.

Le segment de simulation de chirurgie mini-invasive devrait enregistrer un TCAC de 18,6 % au cours de la période de prévision. En chirurgie mini-invasive, les médecins utilisent diverses technologies pour opérer avec un minimum de dommages au corps du patient par rapport à la chirurgie conventionnelle.

L’Europe a représenté une part importante des revenus du marché mondial des systèmes de simulations chirurgicales robotiques. Les taux élevés de résultats positifs après la chirurgie, la grande précision des chirurgies et la promotion par les gouvernements sont des facteurs clés qui stimulent la croissance du marché dans les pays de la région. Le Royaume-Uni, l’Allemagne, la France, l’Italie et la Russie représentent une contribution élevée aux revenus du marché en Europe.

Principales informations présentées dans le rapport :

Part des revenus du marché par principaux acteurs commerciaux, par type, par application et étendue du marché du marché mondial Systèmes de simulation chirurgicale robotique

Chiffre d’affaires des principaux acteurs et nouveaux entrants

Analyse concurrentielle des principaux acteurs, y compris des aspects tels que la présentation de l’entreprise, les spécifications des produits ou services, les fournisseurs et les acheteurs

Fusions récentes, acquisitions, lancements de produits, investissements récents et coentreprises

Analyse régionale pour donner un aperçu des tendances et opportunités récentes

Le rapport fournit des détails complets sur le marché en ce qui concerne les revenus globaux, les ventes et la consommation, les tendances des prix, les marges brutes, le taux de croissance et la taille du marché. De plus, le rapport couvre également les détails de l’entreprise, tels que la zone de vente et de distribution, les portefeuilles de produits, les spécifications, etc.

Pour ce rapport, Emergen Research a segmenté le marché mondial des systèmes de simulation chirurgicale robotique en fonction du type de produit et de service, du type de chirurgie, de l’utilisation finale et de la région :

Product & Service Type Outlook (Revenu : USD Billion; 2018-2028)

Simulation de chirurgie conventionnelle

Simulation de chirurgie mini-invasive

Autres

perspectives du type de chirurgie (Revenus : milliards USD ; 2018-2028)

Chirurgie générale

Chirurgie endoscopique

Chirurgie neurologique

Chirurgie gynécologique

Chirurgie cardiaque

Perspectives d’utilisation finale (chiffre d’affaires : milliards USD ; 2018-2028)

Hôpitaux

Centres chirurgicaux

Centres de Chirurgie Ambulatoire

Autres

perspectives régionales (chiffre d’affaires : milliards USD ; 2018-2028)

Amérique du Nord

États-Unis Canada

Europe

Russie Royaume-Uni Allemagne France BÉNÉLUX

Asie Pacifique

Chine Japon Inde Corée du Sud Reste de l’APAC

Amérique Latine

Brésil Reste du LATAM

Moyen-Orient et Afrique

Arabie Saoudite EAU Israël Reste de la MEA

Faits saillants radicaux du rapport sur le marché des systèmes de simulation chirurgicale robotique :

Aperçu complet du marché Systèmes de simulation chirurgicale robotique ainsi qu’une analyse de l’évolution de la dynamique du marché

Évaluation de la croissance de divers segments de marché tout au long de la période de prévision

Analyse régionale et mondiale des acteurs du marché, y compris leur part de marché et leur position mondiale

Stratégies de croissance adoptées par les principaux acteurs du marché pour lutter contre l’impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché

Impact des développements technologiques et des avancées en R&D sur le marché Systèmes de simulation chirurgicale robotique

Informations sur les stratégies lucratives et les stratégies de développement des grandes entreprises et des fabricants

Des informations pertinentes pour les nouveaux entrants désireux d’entrer sur le marché

Détails et informations sur les stratégies d’expansion commerciale, les lancements de produits et d’autres collaborations

Le rapport intègre des outils analytiques avancés tels que l’analyse SWOT, l’analyse des cinq forces de Porter, l’analyse de faisabilité et l’analyse du retour sur investissement.

Merci d’avoir lu le rapport. Le rapport peut être personnalisé selon les exigences des clients. Pour plus d’informations ou pour toute question sur la personnalisation, veuillez nous contacter et nous vous proposerons le rapport le mieux adapté à vos besoins.

