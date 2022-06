Analyse du marché des systèmes de récupération de véhicules volés 2022-2030 et stratégies commerciales clés des principaux fournisseurs

Selon Market Statsville Group (MSG), la taille du marché mondial des systèmes de récupération de véhicules volés devrait passer de 12 304,8 millions de dollars en 2021 à 23 005,3 millions de dollars d’ici 2030, à un TCAC de 7,2 % de 2022 à 2030. Le système élimine efficacement les risques de vol de véhicule à l’aide de divers composants, tels qu’un système d’entrée sans clé à distance, un système de verrouillage centralisé, un système de détection automatique de collision et une protection contre les intrusions par ultrasons (UIP).

De plus, un niveau croissant de dépenses des utilisateurs finaux individuels en télématique automobile, en particulier dans la région Asie-Pacifique, et une prise de conscience accrue des nouvelles technologies contribuent à la croissance du marché des systèmes de suivi des véhicules volés.

Définition du marché mondial des systèmes de récupération de véhicules volés

Un dispositif de récupération de véhicule volé est un dispositif antivol qui permet aux utilisateurs de localiser leur véhicule en cas de perte. L’appareil lui-même n’empêche pas le vol de la voiture de l’utilisateur. Cependant, vous pouvez aider les clients à le récupérer en toute sécurité s’il tombe entre de mauvaises mains.

La technologie de radiofréquence intégrée aux systèmes de récupération de véhicules aide les agents des forces de l’ordre à localiser et à récupérer le véhicule. Lorsque les utilisateurs signalent une voiture volée à la police, des ordinateurs spéciaux envoient des signaux radio au véhicule volé. Ces signaux radio activeront le système de récupération du véhicule de la voiture et enverront l’emplacement aux ordinateurs de la police, ce qui facilitera la récupération du véhicule.

Portée du marché mondial des systèmes de récupération de véhicules volés

L’étude classe le marché des systèmes de récupération de véhicules volés en fonction des composants, des véhicules et de la technologie sur une base régionale et mondiale.

Par composant (chiffre d’affaires, millions USD, 2017-2030)

Système de protection contre les intrusions par ultrasons (UIP)

Sirène de secours sur batterie (BBS) Système

de verrouillage centralisé

Système de détection automatique de collision

Système de reconnaissance automatique du conducteur (ADRS)

Système de télédéverrouillage

Autres

Par type de véhicule (chiffre d’affaires, M$, 2017-2030) Véhicules de

tourisme

Véhicules utilitaires

par technologie (Revenus, M$, 2017-2030) Identification par radiofréquence à

ultrasons Autres perspectives par région (chiffre d’affaires, M$ US, 2017-2030) Amérique du Nord VERS É.-U. Canada Mexique Europe Allemagne Italie France



Royaume-Uni

Espagne

Pologne

Russie

Slovénie

Slovaquie

Pays-Bas

Belgique

Norvège

Danemark

République tchèque

Suède

Reste de l’Europe

Asie-Pacifique

Porcelaine

Japon

Inde

Corée du Sud

Indonésie

Malaisie

Thaïlande

Vietnam

Philippines

Singapour

Australie et Nouvelle-Zélande

Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique du Sud

Brésil

Argentine

Colombie

Reste de l’Amérique du Sud

Milieu Est et Afrique

Arabie Saoudite

Emirats Arabes Unis

Afrique du Sud

Afrique du Nord

Reste de la MEA

On observe que le segment de l’identification par radiofréquence représente la plus grande part de marché par technologie

Sur la base de la technologie, le marché mondial des systèmes de récupération de véhicules volés est divisé en ultrasons, identification par radiofréquence (RFID) et autres. En 2021, le segment de l’identification par radiofréquence représentait la plus grande part de marché sur le marché. La RFID est une technologie sans fil composée d’étiquettes et de lecteurs. Le lecteur émet des ondes radio et reçoit des signaux de l’étiquette RFID via une ou plusieurs antennes. Un signal de radiofréquence active le véhicule en tant que capteur de clé. Lorsque le capteur d’étiquette détecte qu’un conducteur n’a pas l’autorisation de conduire le véhicule, il verrouille le véhicule. Par conséquent, la RFID est adaptée et très demandée pour les applications de sécurité des véhicules en raison de sa large gamme.

L’Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

À l’échelle mondiale, on estime que l’Asie-Pacifique aura le TCAC le plus élevé sur le marché mondial des systèmes de récupération de véhicules volés au cours de la période à venir, en raison de la croissance des installations de production automobile dans la région. Il y a une augmentation de la demande dans la période de prévision pour les voitures, en particulier en Chine et en Inde.

Acteurs clés du marché mondial des systèmes de récupération de véhicules volés

HELLA GmbH & Co.

KGaA, Robert Bosch GmbH,

Valeo

Continental AG, denso

corporation,

mitsubishi electric

corporation, omron corporation,

ALPS Alpine Co., Ltd.

Tokairika, Co., Ltd.

lear corporation ,

spiréon