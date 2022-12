Analyse du marché des systèmes de direction automobile, tendances, principaux fabricants, part, croissance, statistiques, TCAC 5,05 %, opportunités et prévisions d’ici 2029 || Mando Corp. (Corée du Sud), ZF Friedrichshafen AG (Allemagne), Robert Bosch GmbH (Allemagne), MAHLE GmbH (Allemagne), Hanon Systems (Corée du Sud)

Data Bridge Market Research analyse que le marché des systèmes de direction automobile était évalué à 35 832,98 millions USD en 2021 et devrait atteindre 53 143,66 millions USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 5,05 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Peu de fonctionnalités importantes utilisées lors de la génération d’un rapport influent sur le marché des systèmes de direction automobile incluent le plus haut niveau d’esprit, des solutions pratiques, une recherche et une analyse engagées, le modernisme, des approches intégrées et la technologie la plus récente. Toutes les données statistiques et numériques sont interprétées à l’aide d’outils établis et avancés tels que l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter. Ce rapport reconnaît et analyse les tendances émergentes ainsi que les principaux moteurs, défis et opportunités du marché. De plus, grâce au rapport sur le marché des systèmes de direction automobile, les entreprises peuvent connaître l’étendue des problèmes de marketing, les raisons de l’échec d’un produit particulier déjà sur le marché et le marché potentiel pour un nouveau produit à lancer.

Les entreprises peuvent obtenir des informations et une connaissance incomparables des meilleures opportunités de marché sur leurs marchés respectifs à l’aide du document sur le marché des systèmes de direction automobile. Les moteurs généraux du marché analysés dans ce rapport sur l’industrie sont la demande des consommateurs, la politique gouvernementale et la demande qui pousse le consommateur à acheter un produit, ce qui conduit à la croissance et au développement du marché. Une équipe d’analystes innovants, d’experts en recherche, de statisticiens, de prévisionnistes et d’économistes travaille strictement pour présenter ce rapport d’étude de marché avancé et complet. Le rapport d’analyse du marché Systèmes de direction automobile est une évaluation analytique des principaux défis qui arriveront sur le marché en termes de ventes, d’exportation/importation ou de revenus.

Principaux acteurs mentionnés dans le rapport d’étude de marché sur les systèmes de direction automobile :

Mando Corp. (Corée du Sud), ZF Friedrichshafen AG (Allemagne), Robert Bosch GmbH (Allemagne), MAHLE GmbH (Allemagne), Hanon Systems (Corée du Sud), Schaeffler AG (Allemagne), JTEKT Corporation. (Japon), thyssenkrupp AG (Allemagne), COBO (Chine), DENSO CORPORATION. (Japon), Eaton. (Irlande), HELLA GmbH & Co. KGaA (Allemagne), Kongsberg Automotive (Suisse), Leopold Kostal GmbH & Co. KG (États-Unis), NSK Ltd. (Japon), Pailton Engineering (États-Unis)

Le rapport fournit un excellent aperçu des principaux facteurs macroéconomiques ayant un impact significatif sur la croissance du marché des systèmes de direction automobile. Il fournit également une analyse des opportunités en dollars absolus qui peut être cruciale pour identifier les opportunités de génération de revenus et d’augmentation des ventes sur le marché Systèmes de direction automobile. Les acteurs du marché peuvent utiliser l’analyse qualitative et quantitative fournie dans le rapport pour bien comprendre le marché Systèmes de direction automobile et faire de grands progrès dans l’industrie en termes de croissance. La taille globale du marché Systèmes de direction automobile et celle de chaque segment étudié dans le rapport sont calculées avec précision en fonction de divers facteurs.

Dynamique du marché des systèmes de direction automobile

Conducteurs

Adoption croissante du système de direction assistée dans le secteur automobile

Le commerce automobile est passé des systèmes de direction manuels aux systèmes de direction assistée, qui utilisent notamment des liaisons mécaniques telles que pignon et crémaillère. Le système de direction manuelle présente certaines limitations liées à la puissance du carburant et à la mobilité automobile. Cependant, la capacité du système de direction assistée a un élément électronique et mécanique qui contribue à une conduite confortable et en même temps augmente la puissance de l’automobile. Par conséquent, la capacité du système de direction assistée a été étendue et diversifiée dans le monde entier. Par conséquent, une augmentation du système de direction assistée est responsable de l’augmentation de la demande de système de direction automobile et devrait stimuler le taux de croissance du marché.

Normes strictes en matière d’efficacité énergétique

De nombreux gouvernements ont introduit des réglementations strictes en matière de frugalité énergétique et d’émigration pour les véhicules à travers le monde. Les autorités de réglementation telles que le Conseil international pour un transport propre (ICCT) en Europe et la National Highway Traffic and Safety Administration (NHTSA) aux États-Unis et d’autres associations ont imposé des réglementations sur la position des lignes. Ces réglementations indiquent une limite d’émission qui doit être maintenue par les équipementiers automobiles. Ainsi, tous ces facteurs régulent les systèmes de direction assistée à assistance électrique.

Des opportunités

Utilisation des systèmes de direction assistée électrique (EPS) dans les véhicules utilitaires

La direction assistée électrique est actuellement utilisée dans les véhicules commerciaux légers et les véhicules de tourisme et a une présence limitée dans les véhicules lourds. Avec les progrès technologiques, les systèmes EPS (direction assistée électrique) pourraient avoir une capacité de charge supérieure, car ils sont utilisés à la fois dans les véhicules commerciaux et commercialisables, ce qui créera d’immenses opportunités pour le taux de croissance du marché dans les années à venir.

De plus, Robert Bosch, le fabricant du système de direction, a introduit un nouveau système de direction électro-hydraulique Servotwin pour les véhicules utilitaires lourds. Ces développements devraient créer d’immenses opportunités pour les systèmes EPS dans la section des véhicules utilitaires dans les années à venir.

Basé sur les segments du marché des systèmes de direction automobile

Taper

Direction assistée hydraulique

Direction assistée électronique

Système de direction assistée électro-hydraulique

Type de véhicule

Véhicule de tourisme

Véhicule commercial

Composants

Pompe hydrolique

Capteur de direction

Moteur électrique à colonne

Technologie

Direction assistée électrique (EPS)

Direction assistée hydraulique à assistance électrique (EHPS)

Direction assistée hydraulique (HPS)

Type de pignon

Seul

Double

Mécanisme

Pliant

Rigide

Marché mondial des systèmes de direction automobile : analyse du segment régional (volume de production régional, volume de consommation, revenus et taux de croissance 2022-2029) : Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique) Europe (Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Russie et Espagne, etc. .) Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde, Australie et Asie du Sud-Est, etc.) Amérique du Sud (Brésil, Argentine et Colombie, etc.) Moyen-Orient et Afrique (Afrique du Sud, Émirats arabes unis et Arabie saoudite, etc.)



La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, l’épidémiologie des maladies et les tarifs d’import-export sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Développement récent

En septembre 2020, le groupe Schaeffler a annoncé un partenariat avec Robert Bosch Automotive Steering GmbH, une filiale de Robert Bosch GmbH, pour augmenter son portefeuille de direction intelligente des roues arrière. Dans le cadre de ce partenariat, Robert Bosch Automotive Steering fournira des logiciels et de l’électronique sous la forme d’unités de commande de direction pour l’introduction de la direction avancée et Schaeffler proposera des systèmes iRWS mécatroniques.

En mai 2020, Koyo Canada Inc., qui est une filiale consolidée de JTEKT Corporation, avait acquis les actifs d’une installation de R&D de Halifax, en Nouvelle-Écosse, qui appartenait auparavant à une société canadienne, KSR International Inc. (KSR). Cette acquisition a renforcé l’ECU de JTEKT pour le développement de produits de transmission et de direction de véhicule.

Le rapport suit également les dernières dynamiques du marché, telles que les facteurs moteurs, les facteurs restrictifs et les nouvelles du secteur telles que les fusions, les acquisitions et les investissements. Il fournit la taille du marché (valeur et volume), la part de marché, le taux de croissance par types, les applications, et combine des méthodes qualitatives et quantitatives pour faire des prévisions micro et macro dans différentes régions ou pays.

Marché des systèmes de direction automobile: réponses aux questions clés dans le rapport

-Comment l’environnement commercial en évolution rapide est-il devenu un moteur de croissance important pour le marché des systèmes de direction automobile ?

-Quels sont les facteurs macroéconomiques sous-jacents qui ont un impact sur la croissance du marché Systèmes de direction automobile?

-Quelles sont les tendances clés qui façonnent constamment la croissance du marché Systèmes de direction automobile ?

-Quelles sont les principales régions qui offrent de nombreuses opportunités sur le marché Systèmes de direction automobile ?

-Quelles sont les principales stratégies différentielles adoptées par les principaux acteurs pour contrôler une part significative de la part de marché mondiale ?

Avantages:

Cette recherche offre une analyse complète des tendances actuelles, des projections et de la dynamique pour les années, dans le but d’aider à l’identification des opportunités de marché actuelles.

Les revenus du marché individuel des principaux pays de chaque zone sont cartographiés.

La recherche examine les circonstances du marché Systèmes de direction automobile sur une base régionale et pays par pays.

Les principaux acteurs du marché Systèmes de direction automobile ont été identifiés.

Pour comprendre l’environnement concurrentiel à travers les zones géographiques, cette étude évalue le paysage concurrentiel et procède à une analyse de la chaîne de valeur.

Une analyse approfondie de la segmentation du marché Systèmes de direction automobile au sein du marché a été proposée, ce qui devrait contribuer aux opportunités de marché actuelles.

Table des matières

Partie 01 : Résumé exécutif

Partie 02: Portée du rapport sur le marché Systèmes de direction automobile

Partie 03 : Paysage du marché des systèmes de direction automobile

Partie 04 : Dimensionnement du marché des systèmes de direction automobile

Partie 05: Segmentation du marché des systèmes de direction automobile par produit

Partie 06 : Analyse des cinq forces

Partie 07 : Paysage client

Partie 08 : Paysage géographique

Partie 09 : Cadre de décision

Partie 10 : Moteurs et défis

Partie 11 : Tendances du marché

Partie 12 : Paysage des fournisseurs

Partie 13 : Analyse des fournisseurs

