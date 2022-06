Analyse du marché des systèmes d’aide à la décision clinique par facteurs de croissance émergents et prévisions de revenus jusqu’en 2030

La taille du marché mondial des systèmes d’aide à la décision clinique devrait passer de 2,0 milliards USD en 2021 à 3,7 milliards USD d’ici 2030 , avec un TCAC de 6,7 % de 2022 à 2030 . CDS fournit aux professionnels de la santé et aux patients des connaissances et des informations spécifiques à la personne, filtrées intelligemment ou présentées au moment opportun, pour améliorer la santé et les soins de santé. Le cœur de l’écosystème CDSS comprend des fournisseurs de données brutes, des fournisseurs de technologie, des développeurs de logiciels/CDSS et des utilisateurs finaux. Les données brutes sont obtenues à partir des données sur les opérations hospitalières, des informations sur les patients, des images médicales et des données de laboratoire. La technologie la plus récente est fournie par des géants de la technologie ou des startups traitant de niches spécifiques telles que le big data, l’intelligence artificielle et le service cloud. Les développeurs de logiciels/CDSS fournissent la plate-forme CDSS ou le système utilisé par les médecins, les professionnels de laboratoire et les infirmières, entre autres.

La technologie CDSS est apparue en raison du besoin urgent de vérifier les décès dus à des erreurs médicales qui peuvent être évitées dans le monde entier. Les décès évitables dus à des erreurs médicales font environ 400 000 morts chaque année. Le coût associé aux erreurs médicales est d’environ 1 000 milliards de dollars chaque année, ce qui représente un fardeau financier important pour le système de santé. La technologie CDSS est apparue en raison du besoin urgent de vérifier les décès dus à des erreurs médicales qui peuvent être évitées dans le monde entier. Les décès évitables dus à des erreurs médicales font environ 400 000 morts chaque année, et le coût associé aux erreurs médicales est d’environ 1 000 milliards de dollars par an, ce qui représente un fardeau financier important pour le système de santé.

COVID – 19 Impact sur le marché mondial des systèmes d’aide à la décision clinique

Immédiatement après l’apparition du COVID-19, les systèmes de santé du monde entier se sont concentrés sur la gestion de la crise causée par la pandémie. Cela a entraîné une diminution des budgets des hôpitaux et, par conséquent, la croissance du marché des CDSS semblait sombre. Cependant, divers cas dans les applications de soins de santé où les solutions CDSS ont joué un rôle majeur dans la pandémie de COVID-19. Des acteurs établis, des startups émergentes, des hôpitaux et des centres de recherche ont utilisé les solutions CDSS pour résoudre les défis posés par la pandémie de COVID-19.

L’application du CDSS dans les soins de santé dans la période pré-COVID-19 a été motivée par le besoin croissant de réduire les erreurs médicales et d’améliorer les résultats pour les patients. De plus, l’innovation technologique rapide, en particulier des technologies telles que l’IA et le cloud computing, a été extrêmement influente dans le développement de solutions logicielles intelligentes et peut aider les prestataires de soins de santé tout au long du flux de travail clinique. La pandémie de COVID-19 a provoqué une perturbation massive en Amérique du Nord, les États-Unis étant le pays le plus touché au monde en termes de nombre de cas de COVID-19 en décembre 2020. L’adoption du CDSS a été promue dans la région pour vérifier la pandémie.

Dynamique du marché mondial des systèmes d’aide à la décision clinique

Moteurs : Progrès technologiques dans le domaine des technologies de l’information

Des technologies telles que les systèmes EHR, les outils de business intelligence et l’analyse de données volumineuses évoluent constamment et aident les prestataires de soins de santé à mieux gérer et analyser les données des patients pour prendre des décisions cliniques efficaces. Selon le bureau du coordonnateur national des technologies de l’information sur la santé, en 2017, près de 9 médecins sur 10 (86 %) avaient adopté une forme ou une autre de dossier de santé électronique (DSE), et près de 4 sur 5 (80 %) avaient adopté un DSE certifié.

L’IA est une autre avancée technologique qui joue un rôle important dans la transformation des systèmes d’aide à la décision clinique. Il existe de nombreuses complexités dans la prise de décision clinique, que ce soit au niveau du diagnostic ou au niveau de la conception d’un schéma thérapeutique et, en fin de compte, augmente le risque de mortalité associée à la maladie.

Contraintes : la réticence des cliniciens à utiliser les systèmes CDSS en raison de l’analphabétisme informatique

En raison du manque de connaissances informatiques, les médecins des pays émergents perçoivent souvent l’utilisation des CDSS comme une menace pour leur autonomie professionnelle. Les médecins s’inquiètent du fait que le CDSS puisse éroder le flux naturel de leurs routines de travail et ne pas être en phase avec leurs habitudes de pratique. C’est aussi une croyance chez certains médecins qu’en utilisant le CDSS, leurs années d’expérience médicale peuvent être décryptées et réparties entre leurs pairs et d’autres non-professionnels. Cependant, cela peut être surmonté en maximisant l’engagement et la participation d’un médecin dans le processus de prise de décision.

Opportunités : Intégration de CDSS avec Blockchain

La blockchain peut jouer un rôle essentiel dans l’élimination du défi de l’interopérabilité dans les soins de santé et l’amélioration de la sécurité des données pour les échanges d’informations sur la santé (HIE). La blockchain pourrait être utilisée comme réservoir d’un volume croissant de données sur les patients provenant de différentes sources et également être utilisée pour échanger des informations en toute sécurité. Par exemple, chaque fois qu’un patient rend visite à un médecin, le médecin mettrait à jour les données de santé des patients sur un HIE compatible avec la blockchain, auquel le patient et le médecin pourraient accéder plus tard via une clé privée. Les patients limiteraient l’accès aux données sur les chaînes de blocs approuvées et ne partageraient que les parties pertinentes de leurs dossiers médicaux avec leurs médecins ou d’autres cliniques. La nature distribuée et immuable de la blockchain réduirait la probabilité de failles de sécurité et faciliterait l’échange sécurisé d’informations. Des initiatives notables ont été prises pour l’intégration de la blockchain dans les soins de santé. Par exemple, en octobre 2017, IBM Watson Health (une filiale d’International Business Machines Corporation) s’est associée au Center for Disease Control and Prevention (CDC) pour explorer de nouvelles applications de santé pour la blockchain.

Portée des systèmes d’aide à la décision clinique

L’étude classe le marché des systèmes d’aide à la décision clinique en fonction du type de produit, du mode de livraison, du type, du modèle, de l’interactivité de l’utilisateur, des utilisateurs finaux et de l’application aux niveaux régional et mondial .

Par type de produit Perspectives ( chiffre d’affaires , millions USD, 2017 – 2030 )

Intégré

Autonome

Par perspectives de mode de livraison ( chiffre d’affaires , millions USD, 2017 – 2030 )

CDSS sur site

CDSS basé sur le cloud

Par type de perspectives ( chiffre d’affaires , millions USD, 2017 – 2030 )

Conventionnel

Avancé

Par modèle Outlook ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Basé sur la connaissance

Non basé sur la connaissance

Par utilisateurs Perspectives d’interactivité ( chiffre d’affaires , millions USD, 2017 – 2030 )

Actif

Passif

Par perspectives des utilisateurs finaux ( chiffre d’affaires , millions USD, 2017 – 2030 )

Hôpitaux et Cliniques

ASC

Les autres

Par Application Outlook ( Revenus , Millions USD, 2017 – 2030 )

Soins préventifs

Diagnostique

Gestion du suivi

Les autres Planification Mise en œuvre



Perspectives par région ( chiffre d’affaires , millions USD, 2017 – 2030 )

Amérique du Nord ( États-Unis, Canada, Mexique )

Amérique du Sud ( Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine )

Europe ( Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe )

Asie-Pacifique ( Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique )

Le Moyen-Orient et l’Afrique ( Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA )

Le segment intégré devrait représenter la plus grande part de marché, par type de produit

Le marché mondial des systèmes d’aide à la décision clinique a été segmenté en deux catégories en fonction du type de produit : intégré et autonome. En 2021, le segment intégré représentait la plus grande part de marché sur le marché mondial des systèmes d’aide à la décision clinique . Le CDSS intégré peut être intégré à la fois au DSE et aux dispositifs médicaux dans un environnement de soins de santé. La prestation des soins de santé devient chaque jour plus interconnectée et personnalisée. Après avoir parcouru de vastes bases de connaissances, la plupart des décisions sont prises et le CDSS intégré simplifie le processus. Comme le CDSS intégré peut être intégré au DSE et aux dispositifs médicaux dans un cadre professionnel, on s’attend à ce qu’ils aient un taux d’adoption maximal en raison d’un temps de réponse plus rapide et d’un flux de travail fluide.

L’ Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Sur la base des régions, le marché mondial des systèmes d’aide à la décision clinique a été segmenté en Amérique du Nord, en Asie – Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique . À l’échelle mondiale, on estime que l’Asie-Pacifique détient le TCAC le plus élevé de 7,0 % sur le marché mondial des systèmes d’aide à la décision clinique au cours de la période de prévision . Dans de nombreux pays émergents de la région Asie-Pacifique, le secteur de la santé reçoit plus d’attention qu’auparavant. Des pays comme l’Inde et la Chine ont plusieurs initiatives de santé numérique qui ont connu une mise en œuvre accélérée pendant la pandémie de COVID-19. Les hôpitaux et les cliniques devraient représenter la plus grande part de 2021-2030. Les grandes chaînes d’hôpitaux de la région se concentrent sur la fourniture de soins de qualité spécifiques aux patients, et le CDSS constate une augmentation des taux d’adoption.

Le marché des CDSS en Chine est à un stade naissant. Le taux d’adoption devrait augmenter au cours des trois à quatre prochaines années à mesure que l’IA s’intégrera davantage aux systèmes de santé déployés. La Chine fait partie des premiers pays avec de nombreux projets de R&D en IA dans le domaine de la santé. Le marché des CDSS en Chine est à un stade naissant. Le taux d’adoption devrait augmenter au cours des trois à quatre prochaines années à mesure que l’IA s’intégrera davantage aux systèmes de santé déployés. La Chine fait partie des premiers pays avec de nombreux projets de R&D dans le domaine de l’IA dans le domaine de la santé.

Principaux acteurs du marché

Le marché des systèmes d’aide à la décision clinique est de nature légèrement concentrée avec peu d’acteurs mondiaux opérant sur le marché, tels que Allscripts Healthcare Solutions, Inc., Cerner Corporation, Change Healthcare, General Electric Company, International Business Machines Corporation, McKesson Corporation, RELX Group, Wolters Kluwer NV, Epic Systems Corporation, Hearst Corporation, Inferscience, Inc., Medical Information Technology, Inc. (MEDITECH), Oncology Analytics, Inc., Persivia Inc. et VisualDx.