analyse du marché des suppléments de bien-être révèle une croissance explosive d’ici 2027 | Extension de vie, OPTAVIA, Juice Plus+, Nestlé

Résumé du marché mondial des suppléments de bien-être :

Le rapport d’analyse de marché des suppléments de bien-être donne une idée claire des divers segments sur lesquels on s’appuie pour observer le développement commercial le plus rapide dans le cadre de prévision de l’estimation. Ce rapport indique une étude professionnelle et globale du marché qui se concentre sur les moteurs principaux et secondaires, la part de marché, l’analyse des concurrents, les principaux segments et l’analyse géographique. Avec l’année de base particulière et l’année historique, des estimations et des calculs précis sont effectués dans ce rapport d’activité. Le rapport universel sur le marché des suppléments de bien-être présente une étude complète sur la capacité de production, la consommation, l’importation et l’exportation pour toutes les principales régions du monde.

Le rapport sur le marché des suppléments de bien-être à grande échelle a été formulé en gardant à l’esprit tous les aspects vitaux de l’étude de marché qui met simplement l’accent sur le paysage du marché. Le pourcentage de fluctuation de la valeur du TCAC pour le marché, au cours de la période de prévision 2021-2027, peut également être obtenu avec ce rapport de marché. La portée d’un excellent rapport d’étude de marché peut être décrite en termes d’étude de l’industrie, d’informations client, de dimensionnement et de prévision du marché, d’analyse concurrentielle, de stratégie d’entrée sur le marché, de tendances en matière de prix, de tendances en matière de durabilité, de tendances en matière d’innovation, d’évolution technologique et d’évaluation des canaux de distribution. Le dévouement total, l’engagement, la résilience accompagnés d’approches intégrées sont hautement considérés pour structurer un rapport d’étude de marché complet sur les suppléments de bien-être.

Le marché mondial des suppléments de bien-être devrait représenter 386,29 milliards de dollars d’ici 2027, avec un TCAC de 6,45% au cours de la période de prévision de 2020 à 2027.

Certains des facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché mondial des suppléments de bien-être sont la croissance rapide du vieillissement de la population, l’augmentation du revenu disponible dans les pays en développement et la demande croissante de produits sains et cosmétiques. En outre, le passage progressif aux nouvelles technologies et aux produits naturels et le potentiel de croissance offert par les marchés émergents stimuleront davantage diverses opportunités qui conduiront à la croissance du marché mondial des suppléments de bien-être au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus.

Au niveau régional, l’Amérique du Nord domine le marché des suppléments de bien-être en raison de la connaissance et de l’acceptation croissantes des produits de bien-être et de l’attention croissante portée aux modes de vie sains, tandis que l’APAC devrait croître au taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision de 2020 à 2027 en raison de l’augmentation de la population vieillissante et de la croissance revenu disponible de la région.

Principaux acteurs clés du marché mondial des suppléments de bien-être :

1 prolongation de la vie

2 OPTAVIA SARL

3 Beachbody LLC

4 Nature’s Sunshine Products, Inc

5 Or Organos

6 Vie prospérer, LLC

7 Phytoscience Trévo

8 Oriflame Cosmetics AG

9 Melaleuca Inc

10 Société Shaklee

11 Arbonne International, LLC

12 Forever Living.com

13 Juice Plus+

14 Herbalife International d’Amérique, Inc

15 Isagenix Worldwide LLC

16 Nikken Inc

17 Ressources de bien-être, Inc

18 L’entreprise de bien-être au quotidien

19 Otsuka Holdings Co. Ltd

20 Glanbia plc

21 Nestlé

22 Nuskin

23 USANA Sciences de la santé

Segmentation globale du marché des suppléments de bien-être :

Segmentation des compléments alimentaires :

1 Vitamine

2 Minéral

3 Botanique

4 Probiotiques

5 Acides gras

6 Protéines

7 Autres

Segmentation fonctionnelle des aliments et des boissons :

1 Boulangerie et confiserie

fonctionnelles 2 Produits laitiers fonctionnels

3 Boisson énergisante

4 Boisson pour sportifs

5 Préparation pour nourrissons

6 Aliments pour bébés

7 Autres

Segmentation de la nutricosmétique :

1 Soins de la peau

2 Soins des cheveux

3 Gestion du poids

4 Autres

Le contenu du rapport comprend

1 L’analyse du marché des suppléments de bien-être comprend les revenus, la croissance future, les perspectives du marché

2 Données historiques et prévisions

3 Analyse régionale, y compris les estimations de croissance

4 Analyse les marchés des utilisateurs finaux, y compris les estimations de croissance.

5 profils sur les suppléments de bien-être, y compris les produits, les ventes/revenus et la position sur le marché

6 suppléments de bien-être Structure du marché, principaux moteurs et contraintes

Principaux points saillants de TOC : marché mondial des suppléments de bien-être

1 Aperçu du marché mondial des suppléments de bien-être

2 concours mondiaux du marché des suppléments de bien-être par les fabricants

3 Capacité, production, revenus (valeur) de suppléments de bien-être mondiaux par région (2021-2027)

4 Offre mondiale de suppléments de bien-être (production), consommation, exportation, importation par région (2021-2027)

5 Production mondiale de suppléments de bien-être, revenus (valeur), tendance des prix par type

6 Analyse globale du marché des suppléments de bien-être par application

7 profils/analyses mondiaux de fabricants de suppléments de bien-être

Analyse des coûts de fabrication de 8 suppléments de bien-être

9 Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

10 Analyse de la stratégie marketing, distributeurs/négociants

11 Analyse des facteurs d’effet du marché

12 Prévisions du marché mondial des suppléments de bien-être (2021-2027)

13 Résultats de la recherche et conclusion

14 Annexe

