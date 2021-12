analyse du marché des stimulateurs nerveux électriques transcutanés révèle une croissance explosive d’ici 2028 | Acteurs de marque : BTL, DJO, Nevro, Abbott

Aperçu du marché mondial des neurostimulateurs électriques transcutanés :

Le vaste marché des neurostimulateurs électriques transcutanésLe rapport a été construit avec des informations et une analyse parfaites du marché qui offrent une perspective avancée du marché. Tous les paramètres couverts dans ce rapport sont d’une grande utilité pour analyser l’état du marché, la part de marché, le taux de croissance, les tendances futures, les moteurs du marché, les opportunités, les défis, les risques, les barrières à l’entrée, les canaux de vente et les distributeurs. Ce rapport de l’industrie fournit aux clients des informations exploitables sur le marché avec lesquelles ils peuvent définir des stratégies commerciales durables et rentables. Un important rapport sur le marché des stimulateurs de nerfs électriques transcutanés affiche des données complètes sur la définition du marché, les classifications, les applications, les engagements, les moteurs du marché et les contraintes du marché, qui sont tous acquis à partir de l’analyse SWOT.

Le rapport d’étude de marché gagnant sur les stimulateurs nerveux électriques transcutanés contient une analyse de fond complète de l’industrie, qui comprend une évaluation du marché parental. Toutes les données statistiques et numériques qui ont été prévues dans ce rapport sont représentées à l’aide de graphiques, de graphiques ou de tableaux, ce qui rend ce rapport plus convivial. Le rapport contient une description détaillée, un scénario concurrentiel, un large portefeuille de produits de fournisseurs clés et une stratégie commerciale adoptée par les concurrents, ainsi que leur analyse SWOT et l’analyse des cinq forces du porteur. Qu’il s’agisse de renouveler un plan d’affaires, de préparer une présentation pour un client clé ou de faire des recommandations à un cadre, le meilleur rapport sur le marché des stimulateurs de nerfs électriques transcutanés aidera sûrement dans une certaine mesure.

Le marché mondial des stimulateurs nerveux électriques transcutanés devrait croître à un TCAC de 4,11% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028.

Selon l’analyse du rapport de marché, la stimulation nerveuse électrique transcutanée (TENS) est un type de procédure qui implique une stimulation électrique dans le but principal de soulager la douleur symptomatique en excitant les nerfs sensoriels, stimulant ainsi le système opioïde ou le mécanisme de la douleur. . En termes plus simples, cela implique l’utilisation de courants électriques à basse tension pour traiter la douleur.

Les principaux facteurs clés de la croissance du marché mondial des stimulateurs nerveux électriques transcutanés sont la popularité croissante des stimulateurs musculaires parmi les physiothérapeutes, la croissance rapide de l’adoption des stimulateurs nerveux électriques transcutanés par les pays émergents, les progrès technologiques croissants dans les dispositifs médicaux, l’accent croissant mis sur la gestion de la douleur thérapies en médecine du sport, prévalence croissante des troubles musculo-squelettiques chez les citoyens, préférence croissante pour le stimulateur musculaire chez les physiothérapeutes, cas croissants de déchirure du ligament croisé antérieur (LCA), de tension des fléchisseurs de la hanche et des ischio-jambiers chez les sportifs nécessitant une thérapie de stimulation musculaire, sensibilisation accrue sur les troubles neurodégénératifs, l’augmentation de la prévalence des troubles neurologiques et l’augmentation de la recherche pour étendre les applications de la neuromodulation.

Fournisseurs clés mondiaux :

Société scientifique de Boston BTL Cyberonics, Inc DJO SARL Medtronic Nevro Corp NeuroMetrix, Inc Abbott Uroplastie Inc Systèmes médicaux R-minceur Chirag Electronics Private Limited mra International Cogentix Médical Zynex Médical EMS Physio Ltée Cochlear Ltd Aleva Neurotherapeutics SA NeuroPace Inc Société OMRON Systèmes de vie biomédicaux

Segmentation globale du marché Stimulateurs nerveux électriques transcutanés :

Segmentation des procédures chirurgicales :

Réparation nerveuse directe

Greffe nerveuse

Thérapie par cellules souches

Segmentation du produit :

Portable

Bureau

Segmentation de l’utilisateur final :

Hôpital

Cliniques

Autres

Principaux points saillants de TOC : Marché mondial des stimulateurs de nerfs électriques transcutanés

1 Aperçu du marché mondial des neurostimulateurs électriques transcutanés

2 compétitions mondiales du marché des stimulateurs de nerfs électriques transcutanés par les fabricants

3 capacités, production, revenus (valeur) de stimulateurs nerveux électriques transcutanés mondiaux par région (2021-2028)

4 Offre mondiale de stimulateurs nerveux électriques transcutanés (production), consommation, exportation, importation par région (2021-2028)

5 Production mondiale de stimulateurs nerveux électriques transcutanés, revenus (valeur), tendance des prix par type

6 Analyse globale du marché des neurostimulateurs électriques transcutanés par application

7 profils/analyses mondiaux de fabricants de neurostimulateurs électriques transcutanés

Analyse des coûts de fabrication de 8 stimulateurs nerveux électriques transcutanés

9 Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

10 Analyse de la stratégie marketing, distributeurs/négociants

11 Analyse des facteurs d’effet du marché

12 prévisions du marché mondial des stimulateurs de nerfs électriques transcutanés (2021-2028)

13 Résultats de la recherche et conclusion

14 Annexe

