Analyse du marché des spiritueux aromatisés par taille, stratégies commerciales, part, croissance, tendances, revenus, paysage concurrentiel et prévisions de développement par 

Data Bridge Market Research analyse que le marché des spiritueux aromatisés qui a augmenté d’une valeur de 16,03 milliards en 2021 et devrait atteindre la valeur de 50,77 milliards USD d’ici 2029, à un TCAC de 15,50 % au cours de la période de prévision 2022-2029. En plus des informations sur les scénarios de marché tels que la valeur marchande, le taux de croissance, la segmentation, la couverture géographique et les principaux acteurs, les rapports de marché organisés par Data Bridge Market Research comprennent également une analyse approfondie par des experts, une production par entreprise représentée géographiquement et capacité, dispositions du réseau des distributeurs et des partenaires, analyse détaillée et mise à jour des tendances des prix et analyse du déficit de la chaîne d’approvisionnement et de la demande.

Définition du marché

Un spiritueux aromatisé est une boisson distillée qui a été aromatisée avec des arômes naturels ou artificiels. Les arômes peuvent être ajoutés avant ou après la distillation. Les spiritueux aromatisés sont fréquemment utilisés dans les cocktails, les cocktails et les shooters. Les arômes infusés dans les spiritueux aromatisés sont généralement extraits de fruits, d’épices, d’herbes sauvages ou de noix crues. Il existe de nombreux spiritueux aromatisés aromatisés disponibles sur le marché, y compris les spiritueux aromatisés à la cerise, les spiritueux aromatisés à l’érable et bien d’autres.

Portée et segmentation du marché des spiritueux aromatisés

MÉTRIQUE DU RAPPORT DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de référence 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2014 – 2019) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Type (Whisky, Rhum, Vodka, Tequila, Gin, Autres), Arômes (Herbes & Épices, Fruits, Noix & Graines, Autres), Canal de Distribution (Supermarché/Hypermarché, Détaillants spécialisés, Dépanneurs, E-Commerce, Autres) Pays couverts États-Unis, Canada, Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, Suède, Pologne, Danemark, Italie, Royaume-Uni, France, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Turquie, Russie, Reste de l’Europe en Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud, EAU, Arabie saoudite, Oman, Qatar, Koweït, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA) Acteurs du marché couverts Davide Campari-Milano NV (Pays-Bas), Diageo PLC (Royaume-Uni), Halewood International Limited (Royaume-Uni), Asahi Group Holdings, Ltd. (Japon), Accolade Wines (Australie), Bacardi Limited (Bermudes), Mike’s Hard Lemonade Co. ( États-Unis), Castel Group (France), Suntory Holdings Limited (Japon), Anheuser-Busch InBev SA/NV (Belgique), The Brown-Forman Corporation (États-Unis), United Brands Company, Inc. (États-Unis), PernodRicard SA (France ), The Miller Brewing Company (États-Unis) Des opportunités Les boissons alcoolisées pré-mélangées ou RTD aromatisées gagnent en popularité

Les fournisseurs d’alcool se concentrent sur les offres directes aux consommateurs via la vente au détail en ligne

Dynamique du marché des spiritueux aromatisés

Conducteurs

Demande croissante de spiritueux aromatisés haut de gamme, en particulier parmi la population du millénaire

Alors que l’économie de divers pays reste forte, l’intérêt des consommateurs pour les spiritueux aromatisés haut de gamme et les boissons plus chères a augmenté, alimenté en partie par un accès facile à l’information et la volonté de dépenser pour les produits souhaités. En conséquence, la demande de spiritueux aromatisés a augmenté. Le whisky est resté une boisson alcoolisée populaire parmi de nombreux buveurs au fil des ans, assurant une position forte dans les mélangeurs haut de gamme. Ceci, à son tour, devrait stimuler la croissance du marché des spiritueux aromatisés. La demande de spiritueux aromatisés est également stimulée par les fortes ventes de produits haut de gamme et super premium.

Les fabricants se concentrent sur les innovations en matière d’ingrédients pour changer en fonction de la dynamique des consommateurs

En plus de rechercher des alternatives plus saines, un nombre croissant de consommateurs recherchent des marques qui peuvent répondre à leurs besoins en offrant un approvisionnement durable et une responsabilité sociale. Ces facteurs augmentent non seulement la demande de boissons fonctionnelles et de fusion, mais ils provoquent également une révolution dynamique dans l’industrie des boissons alcoolisées. Un certain nombre d’entreprises visent à augmenter la production de boissons sans alcool ou à faible teneur en alcool, ce qui nécessite de se concentrer sur l’innovation des ingrédients. Les fabricants développent des ingrédients de haute qualité avec peu d’impuretés et une saveur propre, qui continueront d’être essentiels pour obtenir un avantage concurrentiel distinct sur le marché.

Opportunité

Avec une demande croissante de commodités à emporter qui s’adaptent aux modes de vie occupés mais sains des consommateurs d’aujourd’hui, les boissons alcoolisées prémélangées ou prêtes à consommer deviennent plus populaires, augmentant potentiellement la demande de spiritueux aromatisés. Outre la bière et les sodas, le vin en conserve, les cocktails et les sodas durs deviennent populaires, s’alignant directement sur la culture nomade. De plus, pour augmenter les ventes, les fournisseurs d’alcool se concentrent sur les offres directes aux consommateurs via la vente au détail en ligne. Ces éléments continueront de soutenir les perspectives d’avenir des spiritueux aromatisés.

Contraintes

Des règles et réglementations gouvernementales strictes pour les alcools à développement élevé limiteront la croissance du marché des spiritueux aromatisés au cours de la période de prévision.

Ce rapport sur le marché des spiritueux aromatisés fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements de marché réglementations, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des spiritueux aromatisés, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Impact et scénario actuel du marché de la pénurie de matières premières et des retards d’expédition

Data Bridge Market Research propose une analyse de haut niveau du marché et fournit des informations en tenant compte de l’impact et de l’environnement actuel du marché de la pénurie de matières premières et des retards d’expédition. Cela se traduit par l’évaluation des possibilités stratégiques, la création de plans d’action efficaces et l’assistance aux entreprises dans la prise de décisions importantes.

Outre le rapport standard, nous proposons également une analyse approfondie du niveau d’approvisionnement à partir des retards d’expédition prévus, de la cartographie des distributeurs par région, de l’analyse des produits, de l’analyse de la production, des tendances de la cartographie des prix, de l’approvisionnement, de l’analyse des performances des catégories, des solutions de gestion des risques de la chaîne d’approvisionnement, avancées l’analyse comparative et d’autres services d’approvisionnement et de soutien stratégique.

Développement récent

Lors du salon Supply Side West en octobre 2019, Ashland Inc. lancera des ingrédients « knock-out » pour les consommateurs autonomes et sportifs. Selon la société, les ingrédients polyvalents peuvent être utilisés dans diverses applications telles que les régimes céto et la gestion du poids, un intestin sain, le confort des articulations et la récupération musculaire.

En avril 2019, le groupe Döhler, acteur majeur du marché des spiritueux aromatisés, a annoncé l’acquisition de la majorité des actions de Zumos Catalano Aragoneses SA (Zucasa), un producteur moderne de crémogénats, jus et concentrés de fruits et légumes sucrés. L’acquisition vise à élargir l’offre de concentrés, de purées et de jus de fruits de l’ancienne société.

Archer Daniels Midland a annoncé en mars 2019 avoir conclu un accord pour acquérir le groupe Ziegler, un fournisseur d’ingrédients aux arômes naturels d’agrumes basé en Europe. L’accord est intervenu peu de temps après l’acquisition par ADM de Florida Chemical Company, qui a ajouté des capacités d’agrumes de pointe à son portefeuille d’arômes.

Principaux acteurs du marché mentionnés dans ce rapport :

Davide Campari-Milano NV (Pays-Bas)

Diageo PLC (Royaume-Uni)

Halewood International Limited (Royaume-Uni)

Asahi Group Holdings, Ltd. (Japon)

Accolade Wines (Australie)

Bacardi Limited (Bermudes)

Mike’s Hard Lemonade Co. (États-Unis)

Groupe Castel (France)

Suntory Holdings Limited (Japon)

Anheuser-Busch InBev SA/NV (Belgique)

Brown-Forman Corporation (États-Unis)

United Brands Company, Inc. (États-Unis)

PernodRicard SA (France)

The Miller Brewing Company (États-Unis)

Des opportunités

Le marché devrait également croître plus rapidement en raison de la sensibilisation accrue des utilisateurs finaux aux nouveaux produits et de la demande croissante d’opérations MI. De plus, un élément important soutenant la croissance du marché des spiritueux aromatisés tout au long de la période prévue est l’expansion des développements technologiques dans les équipements chirurgicaux.

Segmentation : – Marché des spiritueux aromatisés

Le marché des spiritueux aromatisés est segmenté en fonction du type d’ingrédient, de la saveur et du canal de distribution. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Type d’ingrédient

Whisky

Rhum

Vodka

Tequila

Gin

Autres

Les saveurs

Herbes et épices

Fruits

Graines de noix

Autres

Canal de distribution

Supermarché/Hypermarché

Détaillants spécialisés

Dépanneurs

Commerce électronique

Autres

Marché des spiritueux aromatisés, par région:

Le marché des spiritueux aromatisés est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type d’ingrédient, saveur et canal de distribution, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des spiritueux aromatisés sont les États-Unis, le Canada, le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la Suède, la Pologne, le Danemark, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse, la Turquie, la Russie, le reste de l’Europe en Europe. , Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Brésil, Argentine, Reste du Sud Amérique en tant que partie de l’Amérique du Sud, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Oman, Qatar, Koweït, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) en tant que partie du Moyen-Orient et Afrique (MEA).

L’Asie-Pacifique domine le marché des spiritueux aromatisés. La région a un énorme potentiel de marché de la bière artisanale, avec une forte demande de bière artisanale occidentalisée qui est mélangée avec les goûts et les préférences locales. L’un des facteurs déterminants de la croissance du marché des boissons alcoolisées de la région a été le déplacement des préférences des consommateurs de l’alcool traditionnel vers l’alcool importé. En raison de leur patrimoine et de leur prestige reconnus, les consommateurs de pays comme la Chine préfèrent les vins produits par des régions viticoles célèbres telles que Bordeaux. Les whiskies, les cognacs et les vins importés sont de plus en plus populaires dans toute la région à mesure que les consommateurs se tournent vers des produits haut de gamme.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des changements dans la réglementation du marché qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Raisons de considérer ce rapport :

Gagnez du temps et des ressources nécessaires à la recherche de niveau d’entrée en obtenant un aperçu des principaux acteurs et segments du marché mondial des spiritueux aromatisés.

Le rapport met en évidence les principales priorités commerciales qui aideront les entreprises à réformer leurs stratégies commerciales et à s’établir sur le marché mondial.

Les principales conclusions et recommandations présentées dans le rapport mettent l’accent sur les tendances progressistes cruciales de l’industrie sur le marché Spiritueux aromatisés, permettant ainsi aux acteurs de développer des stratégies efficaces à long terme afin de générer leurs revenus du marché.

Obtenez des informations cruciales sur les tendances et les perspectives du marché mondial et sur les facteurs qui stimulent et entravent la croissance du marché.

Améliorez le processus de prise de décision en comprenant les stratégies qui sous-tendent l’intérêt commercial en ce qui concerne les produits, la segmentation et les secteurs verticaux de l’industrie.

Requêtes résolues dans ce rapport :

Quelles seront les spécialités auxquelles les acteurs du marché se profilant avec des conceptions intensives, des finances et, de plus, des progrès en cours devraient se rapprocher ?

Quels seront les taux de développement prévus pour votre propre économie à l’extérieur et en outre pour chaque portion à l’intérieur ?

Quelle sera l’application et les types et devis joints attentivement par les fabricants ?

Quels seront les dangers qui attaqueront la croissance ?

La durée de l’opportunité du marché mondial ?

Comment la part de marché fait-elle progresser les fluctuations de leur valeur à partir de diverses marques d’assemblage ?

