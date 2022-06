Analyse du marché des solutions d’interopérabilité des soins de santé – Part de l’industrie, taille, tendances, demande, revenus, croissance, segmentation régionale et prévisions

Le rapport d’étude de marché met en lumière la dynamique de marché clé du secteur. Le rapport donne des informations correctes sur le scénario de marché actuel et les perspectives d’avenir de l’industrie. Il décrit soigneusement les données historiques, les tendances actuelles du marché, l’environnement du marché, les améliorations technologiques, les technologies à venir et les progrès techniques dans l’industrie connexe. Les principaux acteurs du marché, les collaborations majeures, les fusions et acquisitions sont examinés en détail dans le rapport sur le marché. De plus, cette étude de marché analyse également l’état du marché, la part de marché, le taux de croissance, les tendances futures, les moteurs du marché, les opportunités et les défis, les canaux de vente, les distributeurs et l’analyse des cinq forces de Porter. Les risques du marché et les barrières à l’entrée rendent l’industrie attentive et l’aident à décider d’autres mouvements.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des solutions d’interopérabilité des soins de santé devrait atteindre la valeur de 139,93 millions USD d’ici 2029, à un TCAC de 8,40 % au cours de la période de prévision. Les « fournisseurs de soins de santé » représentent le plus grand segment d’utilisateurs finaux sur le marché des solutions d’interopérabilité des soins de santé, en raison de la présence de mandats gouvernementaux et de l’augmentation des coûts des soins de santé.

Analyse et taille du marché

Ces dernières années, l’interopérabilité des soins de santé est devenue l’un des besoins importants des systèmes de santé. Ces solutions d’interopérabilité des soins de santé peuvent traiter le développement de stratégies, la gestion des API d’accès des patients, la conservation et la gestion des données, la mise en œuvre et le support, et la gestion du consentement. Les solutions d’interopérabilité ne se contentent pas d’aider à se conformer aux exigences de l’industrie, elles contribuent également à la transformation numérique.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché des solutions d’interopérabilité des soins de santé

Le paysage concurrentiel du marché des solutions d’interopérabilité pour les soins de santé fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché des solutions d’interopérabilité des soins de santé.

Principaux acteurs : –

Allscripts Healthcare, LLC, Cerner Corporation, Epic Systems Corporation, Infor, iNTERFACEWARE Inc., InterSystems Corporation, Jitterbit, NXGN Management, LLC, Koninklijke Philips NV, ViSolve Inc., groupe de sociétés Orion Health, OSP Labs, AM HEALTHCARE TECHNOLOGY, Deevita LLC, GENERAL ELECTRIC COMPANY et IBM entre autres.

Développement récent

Infor, la société cloud de l’industrie, a lancé une nouvelle solution d’interopérabilité pour le secteur de la santé, « FHIR Server », en juillet 2021. La nouvelle solution promet d’aider les organisations de santé à mieux exploiter et analyser leurs données. Le serveur Infor FHIR est considéré comme l’un des serveurs FHIR les plus modernes, avancés et évolutifs disponibles sur le marché actuel.

Epic Systems (États-Unis) s’est associé à Anthem, Inc. (États-Unis) en mai 2021 pour combler les lacunes potentielles dans les soins en exploitant la plateforme de paiement d’Epic et en allégeant les charges administratives.

Koninklijke Philips NV (Pays-Bas) a signé un accord pour acquérir Capsule Technologies, Inc. (États-Unis) en janvier 2021 afin de transformer la prestation des soins.

Définition du marché

L’interopérabilité dans les soins de santé est l’intégration et l’utilisation de données de santé électroniques, ainsi qu’un accès rapide et sécurisé pour améliorer les résultats de santé des individus et des populations. À l’heure actuelle, l’industrie des soins de santé est fortement axée sur l’amélioration de la qualité des établissements de soins de santé et de l’efficacité opérationnelle, la réduction des erreurs médicales qui se produisent lors de la réalisation de diverses procédures médicales et la minimisation du coût des opérations. Ces solutions peuvent échanger des informations sur la santé entre deux ou plusieurs systèmes et utiliser davantage les données une fois qu’elles sont reçues. Le manque d’interopérabilité et d’intégration entre les payeurs, les pharmacies, les cliniciens, les patients et même les législateurs pourrait affaiblir le continuum de soins de santé unifié.

Dynamique du marché des solutions d’interopérabilité des soins de santé

L’augmentation de l’adoption des dossiers de santé électroniques (DSE)

Il est difficile de stocker les données en masse générées par les dossiers de santé électroniques (DSE) sur les dispositifs de stockage locaux en raison du risque associé à la perte de données essentielles. Par conséquent, le déploiement de ces solutions d’interopérabilité dans le secteur de la santé devient essentiel pour permettre un partage et un stockage faciles des mégadonnées.

L’augmentation du coût des opérations et la baisse des remboursements des services de laboratoire

L’augmentation du coût de diverses procédures médicales, ainsi que la réduction des remboursements pour les services de laboratoire, accélèrent la demande de solutions d’interopérabilité des soins de santé entre les prestataires de soins de santé et les payeurs de soins de santé.

Conformité réglementaire

Le maintien de la conformité aux réformes et réglementations médicales augmente la demande pour ces solutions.

Investissements gouvernementaux pour l’interopérabilité des soins de santé

L’augmentation du financement par le gouvernement fédéral pour favoriser l’adoption de ces solutions influence davantage le marché.

De plus, l’augmentation des dépenses de santé, les progrès de l’infrastructure de santé et la forte demande pour une prestation de soins étendue affectent positivement le marché des solutions d’interopérabilité des soins de santé.

Opportunités

Les progrès de la technologie logicielle

En outre, les progrès de la technologie logicielle offrent des opportunités rentables aux acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. De plus, l’accent mis sur la rationalisation des flux de travail d’imagerie augmentera encore le taux de croissance du marché des solutions d’interopérabilité des soins de santé à l’avenir.

Contraintes/Défis

Absence de solutions d’interopérabilité précises

Complexité avec manque de données cohérentes

D’autre part, un manque de solutions d’interopérabilité précises, une absence de normes et des systèmes hérités obsolètes devraient entraver la croissance du marché. De plus, la complexité avec le manque de données cohérentes et les préoccupations concernant la confidentialité des données devraient défier le marché des solutions d’interopérabilité des soins de santé au cours de la période de prévision 2022-2029.

Ce rapport sur le marché des solutions d’interopérabilité des soins de santé fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans réglementations du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché.

Impact de Covid-19 sur le marché des solutions d’interopérabilité des soins de santé

Le Dr Petra Wilson, directrice du programme européen de la Personal Connected Health Alliance du Royaume-Uni, déclare : « Nous sommes maintenant à un point où nous pouvons vraiment voir certains des avantages qui ont découlé de la crise pour la santé numérique » dans un webinaire HIMSS organisé en novembre 2021. Un besoin important de solutions d’interopérabilité des soins de santé émerge avec la crise du COVID, car ces systèmes peuvent se parler au-delà des frontières nationales et régionales et ont été reconnus dans le monde entier. L’un des plus grands défis rencontrés pendant la pandémie a été l’échange inefficace de données. Le partage de données par interopérabilité est devenu encore plus critique avec l’émergence de nouvelles variantes du coronavirus.

Portée du marché mondial des solutions d’interopérabilité des soins de santé et taille du marché

Le marché des solutions d’interopérabilité des soins de santé est segmenté en fonction du type, du niveau d’interopérabilité, du déploiement et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Taper

Solutions logicielles

Prestations de service

Sur la base du type, le marché des solutions d’interopérabilité des soins de santé est segmenté en solutions logicielles et services. Les solutions logicielles sont en outre segmentées en solutions d’interopérabilité DSE, solutions d’interopérabilité des systèmes de laboratoire, solutions d’interopérabilité des systèmes d’imagerie, solutions d’interopérabilité d’échange d’informations sur les soins de santé, solutions d’interopérabilité d’entreprise et autres solutions d’interopérabilité des soins de santé.

Niveau d’interopérabilité

Interopérabilité fondamentale

Interopérabilité structurelle

Interopérabilité sémantique

Sur la base du niveau d’interopérabilité, le marché des solutions d’interopérabilité des soins de santé est segmenté en interopérabilité fondamentale, interopérabilité structurelle et interopérabilité sémantique. Le segment sémantique devrait connaître la plus forte croissance au cours de la période de prévision en termes de revenus. Alors que par le passé, la partie structurelle dominait le marché des solutions d’interopérabilité en santé.

Déploiement

Basé sur le cloud

Sur site

Sur la base du déploiement, le marché des solutions d’interopérabilité des soins de santé est segmenté en cloud et sur site. Le segment basé sur le cloud domine le marché et devrait connaître la plus forte croissance dans les années à venir.

Utilisateur final

Les fournisseurs de soins de santé

Payeurs de soins de santé

Pharmacies

Sur la base du niveau d’interopérabilité, le marché des solutions d’interopérabilité des soins de santé est segmenté en prestataires de soins de santé, payeurs de soins de santé et pharmacies. Le segment des prestataires de soins de santé est divisé en hôpitaux et cliniques, centres de soins de longue durée, centres de diagnostic et d’imagerie et autres prestataires de soins de santé.

En savoir plus @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-healthcare-interoperability-solutions-market

Croissance de l’infrastructure de santé Base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché des solutions d’interopérabilité des soins de santé vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché des solutions d’interopérabilité des soins de santé, l’impact de la technologie utilisant les courbes de ligne de vie et les changements dans les scénarios réglementaires de soins de santé et leur impact sur le marché des solutions d’interopérabilité en santé. Les données sont disponibles pour la période historique 2010-2020.

