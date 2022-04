Analyse du marché des solutions de prescription électronique, taille et croissance du marché, tendances, acteurs clés et prévisions 2022 à 2029

Le dernier rapport d’enquête de plus de 350 pages sur le marché des solutions de prescription électronique est publié par Data Bridge Market Research couvrant divers acteurs de l’industrie sélectionnés dans des zones géographiques mondiales comme l’Amérique du Nord, les États-Unis, le Canada, le Mexique, l’Europe, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l’Italie, la Russie, les pays nordiques, le Benelux, le reste de l’Europe, l’Asie, Chine, Japon, Corée du Sud, Asie du Sud-Est, Inde, Reste de l’Asie, Amérique du Sud, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique, Turquie, Israël, Arabie saoudite, Émirats arabes unis et reste du Moyen-Orient et Afrique. Un mélange parfait d’informations quantitatives et qualitatives sur le marché mettant en évidence les développements, les défis de l’industrie auxquels les concurrents sont confrontés ainsi que les lacunes et les opportunités disponibles et qui tendraient sur le marché des solutions de prescription électronique. Ce rapport offre une portée globale du marché qui comprend les futurs scénarios d’offre et de demande, l’évolution des tendances du marché, la demande, la taille, la part, des opportunités de croissance élevées et une analyse approfondie des perspectives d’avenir du marché. L’étude relie les données historiques de 2011 à 2021 et estimées jusqu’en 2027.

Analyse et taille du marché

Les systèmes de prescription électronique sont les solutions de technologie de l’information (TI) des soins de santé qui ont révolutionné les systèmes de gestion des soins aux patients. Avec la numérisation croissante des économies, les solutions de prescription électronique sont de plus en plus acceptées, en particulier dans la région Asie-Pacifique. Les erreurs de prescription sont l’une des principales sources d’inquiétude des professionnels de santé qui s’appuient efficacement et efficacement sur ces solutions en mettant en place des systèmes d’alerte et d’alerte.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des solutions de prescription électronique devrait subir un TCAC de 21,36 % au cours de la période de prévision. Les « solutions autonomes » représentent le plus grand segment de solutions sur le marché des solutions de prescription électronique en raison du fait qu’elles sont plus faciles à installer et moins chères que les solutions intégrées.

Les solutions mondiales de prescription électronique segmentées comme suit :

Par solutions (solutions intégrées, solutions autonomes)

Par mode de livraison (solutions basées sur le Web et le cloud, solutions sur site)

Par facilité d’utilisation (appareil portable, appareils informatiques)

Par utilisateur final (hôpitaux, médecins en cabinet, pharmacies)

Définition du marché

D’après le nom lui-même, il est clair que la solution de prescription électronique ou la solution de prescription électronique est une technologie utilisée par les prestataires de soins de santé et les professionnels pour servir le patient avec des prescriptions de médicaments, des dosages, des traitements et bien plus encore par voie électronique. Les professionnels de la santé envoient des ordonnances à une pharmacie participante qui, à son tour, sert les patients en conséquence.

Dynamique du marché des solutions de prescription électronique

Conducteurs

L’augmentation de la prévalence des troubles

La prévalence croissante des maladies et troubles chroniques et aigus dans le monde entier est l’un des principaux facteurs responsables de la croissance de la demande de solutions de prescription électronique. En d’autres termes, le taux d’incidence croissant du diabète, de l’asthme, des accidents vasculaires cérébraux, des infections fongiques, du rhume, de la toux, de la fièvre virale et autres crée des opportunités de croissance lucratives pour le marché des solutions de prescription électronique.

Compétences en recherche et développement

L’augmentation des dépenses pour les compétences en recherche et développement, en particulier dans les économies développées et en développement, créera davantage d’opportunités lucratives de croissance du marché. Par exemple, selon le rapport 2018 du General Medical Council (GMC), des erreurs et des défauts de prescription ont été signalés dans environ 9 à 15 % des commandes de médicaments pour les patients hospitalisés au Royaume-Uni. Des compétences en recherche et développement sont menées pour comprendre le potentiel des marchés en développement et intégrer les technologies modernes aux systèmes de santé.

Investissements gouvernementaux dans les infrastructures de santé

Opportunités

En outre, la recrudescence du financement public-privé pour les activités de recherche ciblées et le besoin croissant de réduire les coûts des soins de santé dans le monde entier étendront les opportunités rentables pour les acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. De plus, une sensibilisation accrue de la population sur le diagnostic précoce, la demande croissante pour la minimisation des erreurs de prescription, le nombre croissant de collaborations stratégiques, l’augmentation de la population gériatrique et l’augmentation des dépenses de santé par habitant augmenteront encore le taux de croissance du marché à l’avenir.

Contraintes/Défis

D’autre part, le coût élevé associé aux compétences en recherche et développement, le manque de sensibilisation dans les économies sous-développées, les infrastructures limitées, la complexité associée au flux de travail et à la sécurité et la pénurie de professionnels de la santé et de chercheurs qualifiés devraient entraver la croissance du marché. En outre, l’absence de scénario de remboursement favorable et de pénétration de la technologie dans les économies en développement et les préoccupations croissantes en matière de sécurité et de confidentialité devraient défier le marché au cours de la période de prévision 2022-2029.



Impact du COVID-19 sur le marché des solutions de prescription électronique

COVID-19 a soutenu la croissance du marché dans le sens ascendant. Bien qu’il n’ait pas eu d’impact direct sur le marché, son impact indirect sur le marché des technologies de l’information (TI) et des systèmes de dossiers médicaux électroniques a fait grimper le taux de croissance du marché. Des restrictions strictes sur les mouvements et les normes de distanciation sociale ont créé un large champ de croissance pour le marché. De plus, l’augmentation du nombre de téléconsultations créera davantage d’opportunités lucratives de croissance du marché.

