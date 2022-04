Analyse du marché des solutions de mobilité pour les soins de santé, taille de l’industrie, part des leaders, état actuel des principaux fournisseurs clés et tendances par prévision jusqu’en 2026

La pénétration des tablettes et des smartphones, l’expansion de la technologie des réseaux sans fil et les efforts du gouvernement pour promouvoir la mobilité des soins de santé sont des facteurs clés qui contribuent au TCAC élevé du marché au cours de la période de prévision.

Selon l’analyse actuelle des rapports et des données, le marché mondial des solutions de mobilité pour les soins de santé était évalué à 31,01 milliards USD en 2018 et devrait atteindre 152,68 milliards USD d’ici 2026, avec un TCAC de 21,8 %. Les solutions de mobilité des soins de santé devraient se traduire par de meilleurs résultats pour les patients en réduisant le nombre de réadmissions à l’hôpital. Il facilite l’accès des travailleurs et du personnel à l’information tout en réduisant les coûts et en gérant les risques. Dans cette industrie, la mobilité fait de la transformation numérique une réalité en permettant aux praticiens, aux acteurs commerciaux, aux patients et aux utilisateurs de tous les horizons de faire de nouvelles choses passionnantes. Pour cette raison, il est extrêmement important de voir la mobilité non seulement à travers une lentille informatique, mais aussi en comprenant que la mobilité est une demande clé pour tous les acteurs de la santé.

L’utilisation de solutions de mobilité sous la forme de technologies et d’applications mobiles peut créer un potentiel de transition entre les établissements de soins de santé, entraînant moins de réadmissions à l’hôpital et de meilleurs résultats pour les patients. Cette solution permet aux travailleurs et au personnel de l’écosystème d’accéder rapidement et plus efficacement aux informations critiques. En faisant une utilisation adéquate des technologies mobiles, les employés peuvent présenter les soins aux patients de manière plus économique, améliorer le temps de réponse et augmenter la sortie des patients tout en réduisant les risques et les dépenses.

Les facteurs qui animent le marché comprennent une influence accrue des médias sociaux sur, une sensibilisation accrue de la population aux avantages potentiels de la gestion des soins de santé, un besoin accru de diagnostic et de traitement au point de service, une concentration croissante sur la médecine personnalisée et le patient- approche centrée. Un autre problème clé de la mobilité est la sécurité, à la fois physique et numérique. Alors que les médecins, les patients et les utilisateurs professionnels cherchent à utiliser leurs propres appareils personnels familiers à l’intérieur et à l’extérieur de l’établissement, un appareil perdu peut avoir un impact catastrophique sur la continuité des activités, la productivité des praticiens et, bien sûr, la conformité.

Demandez un exemple de copie du rapport de recherche : https://www.reportsanddata.com/sample-enquiry-form/2175

Aperçu du marché :

l’industrie pharmaceutique et de la santé connaît une expansion rapide en termes de revenus au cours des dernières années et devrait enregistrer une croissance significative des revenus au cours de la période de prévision de 2028. Les progrès rapides dans le secteur de la santé, la croissance rapide des secteurs médical et des soins de santé, la disponibilité des derniers équipements et outils, l’augmentation des dépenses de santé et l’amélioration des infrastructures de santé sont des facteurs clés qui stimulent les revenus du marché mondial croissance. En plus de cela, l’augmentation des investissements dans les activités de recherche et développement, la prévalence croissante de diverses maladies et la pénurie de médicaments et d’hôpitaux pendant la pandémie de COVID-19 en cours stimulent la croissance du marché. L’augmentation du nombre de fonds par les secteurs public et privé, l’adoption croissante du diagnostic au point de service et des paramètres à domicile, la forte demande de médecine de précision et la recherche en cours sur la découverte de médicaments devraient également alimenter la croissance du marché à l’avenir.

Demander une remise sur le rapport @ https://www.reportsanddata.com/discount-enquiry-form/2175

Paysage concurrentiel

Le rapport met en lumière le paysage concurrentiel du marché mondial des solutions de mobilité des soins de santé et des détails sur chaque acteur du marché, sa position mondiale , la situation financière, le contrat de licence et le portefeuille de produits et services ainsi que le plan d’expansion des activités. Les principaux acteurs investissent dans des activités de recherche et développement pour développer et lancer de nouveaux produits et services et se concentrent également sur l’adoption de stratégies clés telles que les fusions et acquisitions, les partenariats, les coentreprises et les collaborations pour renforcer leur position sur le marché et améliorer leur base de produits.

Les principales entreprises opérant sur le marché mondial des solutions de mobilité pour les soins de santé comprennent :

Oracle Corporation (États-Unis), SAP SE (Allemagne), McKesson Corporation (États-Unis), Cerner Corporation (États-Unis), Zebra Technologies (États-Unis), Philips Healthcare (Pays-Bas), AT&T Inc. (États-Unis), Cisco Systems (États-Unis), Omron Corporation (Japon) et Airstrip Technologies Inc. (États-Unis), entre autres, qui constituent ensemble un marché mondial concurrentiel des solutions de mobilité pour les soins de santé.

Perspectives des produits et services (chiffre d’affaires en millions USD ; 2016-2026)

Appareils mobiles Ordinateurs mobiles Scanners RFID Scanners de barres Autres

Applications mobiles (Apps)

Plateformes de mobilité d’entreprise

Perspectives des applications (chiffre d’affaires en millions USD ; 2016-2026)

Solutions d’entreprise

Gestion des soins aux patients Surveillance Gestion des cas Administration des médicaments Identification du patient (PPID)/Suivi des patients Collecte et suivi des échantillons diététiques et nutritionnelles /Collecte de données sur le terrain Autres solutions de gestion des soins aux patients Gestion des

opérations Admissions/sorties revenus/Facturation Traitement des demandes actifs et des installations Gestion du matériel Autres

Gestion des effectifs Planification du temps et des présences Autres solutions de gestion des opérations

Applications de santé mobile (applications centrées sur le patient) Gestion des soins chroniques Exercice Perte Santé des femmes Surveillance du sommeil Gestion des médicaments Autres applications



Perspectives d’utilisation finale (chiffre d’affaires en Millions USD ; 2016–2026)

Payeurs

Prestataires

Hôpitaux

Laboratoires

Autres

Patients

Pour en savoir plus sur le rapport @ https://www.reportsanddata.com/report-detail/healthcare-mobility-solutions-market

L’analyse régionale couvre :

Amérique du Nord Unis Canada Mexique

Europe Russie Royaume-Uni Allemagne France BENELUX Reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Japon Inde Corée du Sud Reste APAC

Amérique latine Brésil Reste LATAM

Moyen-Orient et Afrique Arabie saoudite Émirats arabes unis Israël Reste MEA



Demander une personnalisation du rapport @ https://www.reportsanddata.com/ request-customization-form/2175

Merci d’avoir lu notre rapport. Veuillez nous contacter pour en savoir plus sur le plan de personnalisation et notre équipe vous proposera le rapport le mieux adapté à vos besoins.

Parcourir plus de rapports:

Marché des systèmes d’injection sans aiguille @ https://www.reportsanddata.com/report-detail/needle-free-injection-systems-market

Marché des systèmes de thrombectomie cérébrale @ https://www.reportsanddata.com/report-detail/cerebral-thrombectomy-systems-market

Marché de l’identification automatique et de la capture de données (AIDC) des soins de santé @ https://www.reportsanddata.com/report-detail/healthcare-automatic-identification-and-data-capture-aidc-market

À propos

Reports and Data est une société d’études de marché et de conseil qui fournit des rapports de recherche syndiqués, personnalisés rapports de recherche et services de consultation. Nos solutions se concentrent uniquement sur votre objectif de localiser, cibler et analyser les changements de comportement des consommateurs à travers les données démographiques, à travers les industries et aider les clients à prendre une décision commerciale plus intelligente. Nous proposons des études d’intelligence de marché garantissant des recherches pertinentes et factuelles dans de multiples secteurs, notamment la santé, la technologie, les produits chimiques, l’énergie et l’énergie. Nous mettons constamment à jour nos offres de recherche pour nous assurer que nos clients sont au courant des dernières tendances existantes sur le marché. Reports and Data dispose d’une base solide d’analystes expérimentés issus de domaines d’expertise variés.

Contactez-nous :

John W

Responsable des

rapports et des données sur le développement commercial | Web : www.reportsanddata.com

Ligne directe : +1-212-710-1370

E-mail : sales@reportsanddata.com