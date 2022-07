Analyse du marché des solutions de gestion des accès à privilèges (PAM) 2022 : Arcon, Centrify Corporation, Manageengine

Le rapport de veille économique « Privileged Access Management (PAM) Solutions » de « The Insight Partners » contient des informations détaillées sur la dynamique affectant la valorisation du marché au cours de la période d’analyse. Il couvre également le paysage concurrentiel, la portée du marché et la segmentation du marché.

La conformité réglementaire est appliquée par plusieurs gouvernements à travers le monde pour s’assurer que les organisations commerciales suivent et respectent les normes appliquées pour protéger les informations sensibles des consommateurs. Par exemple, la mise en œuvre des solutions PAM garantit la conformité avec les réglementations GDPR et ISO/IEC 27001:2013. Certaines de ces réglementations comprennent le renforcement de l’accès aux données critiques, la fourniture aux administrateurs d’une visibilité complète sur les actions des utilisateurs et la définition et l’application de politiques de sécurité, d’enregistrements et d’activités de journalisation approfondis de parties internes et externes.

L’adoption croissante due aux politiques réglementaires gouvernementales devrait stimuler le marché mondial des solutions de gestion des accès à privilèges au cours de la période de prévision. Avec l’augmentation du nombre d’utilisateurs d’Internet à travers le monde, il y a eu une croissance rapide du nombre de cybercrimes ces dernières années. De plus, le nombre croissant de propriétaires de smartphones et la disponibilité de services Internet mobiles abordables ont augmenté le nombre de pratiques contraires à l’éthique.

Entreprises Citées:

Arcon

Société BeyondTrust

Broadcom

Société Centrify

CyberArk Software Ltd.

Dévolution

Iraje

Manageengine

Thycotique

Wallix

Le rapport sur le marché des solutions de Gestion des accès à privilèges (PAM) donne un aperçu de la segmentation du marché. De plus, il fournit des détails relatifs à la taille du marché, à l’évaluation et au TCAC de chaque région et segment pour toutes les années de 2017 à 2028. Une analyse parasitaire pour chaque région est également donnée.

SEGMENTATION DU MARCHÉ:

Le marché mondial de la gestion des accès à privilèges (PAM) est segmenté en fonction du type et des applications. Sur la base du type, le marché est segmenté en logiciel, appareil physique, appareil virtuel. Sur la base de l’application, le marché est segmenté en Windows, Unix Et Linux, Mac OS, appareils d’infrastructure et IOT.

Le document aidera les lecteurs à obtenir des informations vitales sur le marché, telles que les principaux acteurs, leurs profils d’entreprise, leurs portefeuilles, leurs informations financières et les derniers développements. Le rapport permet également aux entreprises de prendre des décisions stratégiques telles que des partenariats, des lancements de produits, des collaborations, etc. pour obtenir un avantage concurrentiel.

Éléments clés que le rapport reconnaît:

Taux de croissance et taille du marché sur la période d’analyse.

Facteurs clés stimulant et entravant l’expansion du marché.

Principaux vendeurs et fournisseurs du marché.

Analyse SWOT exhaustive de chaque entreprise.

Analyse détaillée des RAVAGEURS par région.

Opportunités et menaces rencontrées par les fournisseurs existants sur le marché des solutions de Gestion des accès à privilèges (PAM).

Initiatives stratégiques entreprises par des acteurs de premier plan.

De plus, le rapport comprend une analyse exhaustive du marché et se termine par des estimations précises de la génération de revenus par segment, pays, région et entreprise. Chaque détail qui pourrait s’avérer essentiel pour prendre des décisions stratégiques est mentionné ainsi que des solutions et des suggestions d’analystes experts. Chaque segment du marché est étudié de manière approfondie afin de fournir des connaissances fiables pour des investissements supplémentaires sur le marché.

