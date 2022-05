Analyse du marché des soins de santé à domicile par production, consommation et analyse concurrentielle jusqu’en 2028

Des informations précieuses et exploitables sur le marché sont toujours importantes lorsqu’il s’agit de créer des stratégies commerciales durables et rentables. De même, le rapport fournit l’analyse et l’estimation des tendances importantes de l’industrie, de la taille du marché et de la part de marché, etc. Il donne des mesures clés, le statut des fabricants et constitue une source importante d’orientation pour les entreprises et les organisations. L’analyse SWOT est la méthode standard, renommée et à toute épreuve pour mener l’étude de marché qui est utilisée pour formuler un rapport particulier. La portée géographique des produits est également réalisée de manière exhaustive pour les principales zones mondiales, ce qui permet de définir des stratégies pour la distribution des produits dans ces zones.

Le marché des soins de santé à domicile devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 8,6% au cours de la période de prévision de 2020 à 2027 et devrait atteindre 520 594,06 millions USD d’ici 2027 contre 273 118,18 millions USD en 2019. L’augmentation des procédures interventionnelles diagnostiques et thérapeutiques mini-invasives et la prévalence croissante des maladies chroniques sont les facteurs de croissance du marché.

Les soins à domicile sont utiles pour obtenir le diagnostic et le traitement de la maladie chez les patients à domicile. Les soins de santé à domicile offrent une large gamme de services de soins de santé qui sont généralement plus pratiques, coûteux et fournis à domicile. Il comprend des professionnels de la santé qualifiés, y compris la physiothérapie, l’ergothérapie, les soins infirmiers qualifiés et l’orthophonie.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Santé à domicile

Le paysage concurrentiel du marché des soins de santé à domicile fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, les pipelines d’essais de produits, les approbations de produits, les brevets , largeur et largeur du produit, dominance des applications, courbe de la ligne de vie technologique. Les points de données ci-dessus fournis ne concernent que l’accent mis par les entreprises sur le marché des soins de santé à domicile.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sont Koninklijke Philips NV, Air Liquide, Amedisys, Apple Home Healthcare, Arcadia, Davita Inc, Diaverum, Home Health Care, Inc, Home Healthcare Solutions Company, LLC, Kindred Healthcare, LLC, LHC Group, Inc. ., National HealthCare Corporation et PORTEA MEDICAL, OMRON Corporation, Air Liquide, B. Braun Melsungen AG, BPL Medical Technologies, CARDINAL HEALTH et Sunrise Medical (US) LLC, entre autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur la part de marché des soins de santé à domicile sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

La prévalence croissante de maladies telles que les maladies cardiovasculaires, métaboliques, la maladie de Parkinson, les maladies infectieuses (VIH / SIDA) et autres a entraîné la demande de soins à domicile. L’hospitalisation de longue durée n’est pas pratiquée dans les hôpitaux qui ont conduit à l’introduction des soins à domicile. Les soins à domicile offrent de meilleures installations de traitement avec des professionnels qualifiés pour les patients souffrant de maladies. Par exemple, selon le CDC, environ 6,7 % de la population américaine souffre de coronaropathie en 2017. Cela a entraîné la demande de soins de longue durée pour les patients à domicile.

Ce rapport sur le marché des soins de santé à domicile fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’analyse du pipeline de produits, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les modifications de la réglementation du marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques, les lancements de produits, expansions géographiques et innovations technologiques sur le marché. Pour comprendre l’analyse et le scénario de marché, contactez-nous pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre l’objectif souhaité.

Étendue du marché mondial des soins de santé à domicile et taille du marché

Le marché des soins de santé à domicile est classé en trois segments notables basés sur le type, la maladie et le canal de distribution.

Sur la base du type, le marché est segmenté en appareils, logiciels et services. En 2020, le segment des appareils domine et se développe sur le marché, car les appareils aident les patients à obtenir un meilleur traitement à domicile ainsi que dans les hôpitaux. Les appareils tels que les ventilateurs, les fauteuils roulants, les lecteurs de glycémie, l’apnée et d’autres appareils de surveillance à domicile sont utiles pour fournir des avantages pour la santé des patients. Les appareils jouent un rôle important dans les soins de santé à domicile, c’est pourquoi les fabricants se concentrent sur la fourniture d’appareils dotés d’une technologie de pointe sur le marché. Ces appareils sont largement utilisés par les prestataires de services afin d’améliorer l’état de santé des patients souffrant de maladies telles que les maladies cardiovasculaires, les maladies osseuses, entre autres.

Sur la base de la maladie, le marché est segmenté en maladie pulmonaire obstructive chronique, diabète, hypertension, tabagisme, asthme, dépression, maladies cardiaques, démence/maladie d’Alzheimer, obésité, maladie de Parkinson, maladies infectieuses (VIH/SIDA), os et articulations maladies et autres. En 2020, le segment des maladies cardiaques domine le marché car les patients ne sont pas hospitalisés à long terme pour une maladie cardiaque. Ainsi, les prestataires de services de santé à domicile interviennent auprès de ces patients.

Sur la base du canal de distribution, le marché est segmenté en ventes au détail et appels d’offres directs. En 2020, le segment des appels d’offres directs domine le marché car la demande pour les appareils est plus élevée de la part des fournisseurs de services afin de fournir de meilleures installations de soins à domicile aux patients à leur porte. De ce fait, les principaux prestataires de services ont un contact direct avec les fabricants. En raison de la forte demande de produits dans les grandes agences de services, les appels d’offres directs pourraient également se développer à l’avenir.

Analyse au niveau du pays du marché des soins de santé à domicile

Le marché des soins de santé à domicile est analysé et des informations sur la taille du marché sont fournies par pays, type, maladie et canal de distribution.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des soins de santé à domicile sont les États-Unis, le Canada, le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l’Italie, l’Espagne, la Russie, la Turquie, la Belgique, les Pays-Bas, la Suisse, la Norvège, l’Irlande, l’Autriche, la Lituanie, la Pologne, la Hongrie. et Reste de l’Europe en Europe, Japon, Chine, Corée du Sud, Inde, Australie, Singapour, Thaïlande, Malaisie, Indonésie, Philippines, Vietnam, Reste de l’Asie-Pacifique en Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, Pérou, Reste de l’Amérique du Sud en Amérique du Sud, en Afrique du Sud, aux Émirats arabes unis, au Koweït, en Arabie saoudite et dans le reste du Moyen-Orient et de l’Afrique au Moyen-Orient et en Afrique.

La région Amérique du Nord domine le marché en raison de la disponibilité d’une meilleure couverture santé et de la forte préférence des patients pour les soins à domicile dans cette région.

En raison d’une meilleure évolution des produits et services ainsi que de meilleures polices d’assurance en Amérique du Nord, la région domine les soins de santé à domicile. L’Asie-Pacifique se développe avec le TCAC le plus élevé en raison de l’augmentation de la population gériatrique ainsi que de la sensibilisation accrue aux installations de soins de santé à domicile. En Amérique du Nord, les États-Unis dominent le marché, car la majorité des fournisseurs de services de santé ont fourni de meilleures installations à domicile, grâce auxquelles les patients optent pour les soins à domicile, ce qui augmente finalement la croissance du marché. En Europe, l’Allemagne domine le marché en raison de la préférence des patients pour les soins de longue durée envers les services de soins à domicile. Les dépenses de santé en soins à domicile sont élevées dans ce pays ce qui in fine accélère la croissance du marché. En Asie-Pacifique,

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, les actes réglementaires et les tarifs d’import-export sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Investissement énorme des fabricants d’appareils pour la santé à domicile et la pénétration des nouvelles technologies

Le marché des soins de santé à domicile vous fournit également une analyse de marché détaillée pour la croissance de chaque pays dans l’industrie des dispositifs médicaux avec les ventes de soins de santé à domicile, l’impact du développement technologique dans le secteur des soins de santé et les changements dans les scénarios réglementaires avec leur soutien au marché des soins de santé à domicile.

De nombreuses coentreprises et développements sont également initiés par les entreprises du monde entier qui accélèrent également le marché mondial des soins de santé à domicile.

Par exemple,

En juillet 2018, OMRON Corporation a acquis 3A Health Care srl qui est un leader dans le développement et la production d’aspirateurs chirurgicaux et d’appareils d’aérosolthérapie spécialisés. Cette acquisition a aidé l’entreprise à fournir un grand nombre de produits sur le marché pour prévenir et traiter les maladies des voies respiratoires chez les patients.

En septembre 2017, Air Liquide a lancé Chronic Care Connect, une technologie qui est une solution de surveillance à distance. Ce produit aide les patients à obtenir un traitement pour des maladies chroniques assis à leur domicile. Grâce à cette technologie, les patients peuvent être suivis au quotidien. Avec le lancement du produit, la société a augmenté ses revenus dans le secteur de la santé.

Les partenariats, coentreprises et autres stratégies améliorent la part de marché de l’entreprise grâce à une couverture et une présence accrues. Il permet également à l’organisation d’améliorer son offre de soins à domicile grâce à une gamme de modèles élargie.

