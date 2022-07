Analyse du marché des soins cosmétiques pour la peau par types de produits, taux de croissance, fabricants, ventes et prévisions d’ici 2028

Les produits cosmétiques de soins de la peau sont utilisés dans le but de nettoyer, d’embellir et d’ajouter à l’attractivité de la peau. Il se compose d’une variété de produits tels que des poudres, des toners, des crèmes, des hydratants, etc. Ces produits contiennent divers ingrédients tels que des composés phytochimiques, des vitamines, des huiles essentielles et autres.

L’Oréal Paris,THE BODY SHOP INTERNATIONAL LIMITED,A One Cosmetics Products.,Nutriglow Cosmetics.,Shiseido Company, Limited,AVON Beauty Products India Pvt Ltd,,Lancôme,Clinique Laboratories, llc,Johnson and Johnson Services, Inc.,, Beiersdorf

Les dépenses croissantes des consommateurs en produits de soins cosmétiques haut de gamme encouragent les fabricants du marché à créer davantage de produits haut de gamme nouveaux et innovants. L’augmentation de la prévalence des produits à base d’ingrédients naturels alimentera la croissance du marché. Cependant, le coût élevé associé au produit peut entraver la croissance du marché.

SEGMENTATION

Taper

Hydratants

Crèmes

Poudres

Toners

Les autres

Le genre

Hommes

Femmes

Unisexe

Canal de distribution

Hypermarchés et Supermarchés

Magasins spécialisés

Vente au détail en ligne

Les autres

Le rapport fournit un aperçu détaillé de l’industrie, y compris des informations qualitatives et quantitatives. Il fournit un aperçu et des prévisions du marché mondial des soins cosmétiques de la peau en fonction de divers segments. Il fournit également des estimations de la taille du marché et des prévisions de l’année 2018 à 2028 concernant cinq grandes régions, à savoir; Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique (APAC), Moyen-Orient et Afrique (MEA) et Amérique du Sud. Le marché des soins cosmétiques pour la peau de chaque région est ensuite sous-segmenté par pays et segments respectifs. Le rapport couvre l’analyse et les prévisions de 18 pays dans le monde, ainsi que la tendance actuelle et les opportunités qui prévalent dans la région.

Introduction Points clés à retenir Paysage du marché des soins de la peau cosmétiques Marché des soins cosmétiques pour la peau – Dynamique clé de l’industrie Analyse du marché des soins cosmétiques pour la peau – Global Chiffre d’affaires et prévisions du marché des soins cosmétiques pour la peau jusqu’en 2028 – Type de fournisseur Chiffre d’affaires et prévisions du marché jusqu’en 2028 – Application Analyse géographique du marché mondial Paysage de l’industrie Paysage concurrentiel Marché cosmétique des soins de la peau, profils d’entreprises clés

