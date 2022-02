Analyse du marché des soins aux personnes âgées au Brésil par taille 2021 – Stratégies de développement des entreprises, facteurs clés de croissance et prévisions d’analyse de la plus grande part de l’industrie jusqu’en 2028

Ce rapport d’étude de marché contient un chapitre sur le marché et toutes ses entreprises associées avec leurs profils, qui fournit des données précieuses sur leurs perspectives en termes de finances, de portefeuilles de produits, de plans d’investissement et de stratégies marketing et commerciales.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des soins aux personnes âgées devrait croître à un TCAC de 6,02 % au cours de la période de prévision 2022-2029. La prise de conscience croissante des services de soins à domicile contribuera à stimuler la croissance du marché des soins aux personnes âgées.

Les soins aux personnes âgées, également appelés soins aux personnes âgées, sont un service qui répond aux besoins et aux désirs des personnes âgées. Cela comprend les résidences-services, les soins de jour pour adultes, les soins de longue durée, les maisons de retraite (également appelées soins résidentiels), les soins palliatifs et les soins à domicile. Il comprend un large éventail de pratiques et d’institutions en raison de la grande variété des besoins en matière de soins aux personnes âgées et des perspectives culturelles sur les personnes âgées.

Téléchargez un échantillon exclusif gratuit (PDF de 350 pages) du rapport : Pour connaître l’impact de COVID-19 sur cette industrie@ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=Brazil-Elderly-Care-Market&shrikesh

L’augmentation des maladies chroniques dans la population âgée, la croissance de la population gériatrique et la sensibilisation accrue aux soins aux personnes âgées accéléreront probablement la croissance du marché des soins aux personnes âgées au cours de la période de prévision 2022-2029. En raison du changement de style de vie, les personnes âgées sont désormais enclines à s’occuper des personnes âgées et cela offre de multiples avantages tels que les soins à domicile, les soins infirmiers et autres.

La demande croissante d’établissements de soins résidentiels pour les personnes âgées atteintes de maladies chroniques telles que la démence et la maladie d’Alzheimer entravera très probablement la croissance du marché des soins aux personnes âgées au cours de la période de prévision.

Ce rapport sur le marché des soins aux personnes âgées fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché. , analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des soins aux personnes âgées, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’ analyste , notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Certains des principaux acteurs couverts sur le marché des soins aux personnes âgées sont Koninklijke Philips NV, BAYADA Home Health Care, Econ Healthcare Group, Home Replace, Inc., ORPEA GROUPE, St Luke’s Eldercare Ltd., Right at Home, LLC, Rosewood Care Group, Medtronic, Interim HealthCare Inc., United Medicare Pte Ltd., Trinity Health, Exceptional Living Centers, Amedisys, Living Assistance Services, Inc., ElderCareCanada, LHC Group, Inc., Encompass Health Corporation, Extendicare, Prolifico et FC Compassus LLC, entre autres .

Pour obtenir plus d’informations sur l’analyse du marché, parcourez le résumé du rapport de recherche @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=Brazil-Elderly-Care-Market&shrikesh

