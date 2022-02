Analyse du marché des services d’hébergement de messagerie 2022 par région, perspectives, stratégies de paysage concurrentiel et prévisions 2029

Des renseignements précis peuvent être obtenus grâce à l’analyse SWOT donnée dans le rapport de marché des services d’hébergement de messagerie de première classe qui guide les entreprises à identifier les opportunités ainsi que les influences internes et externes. Grâce à une excellente expertise en recherche secondaire et à la capacité de trouver des sources d’information correctes, telles que les sites Web et les publications des administrations locales, le rapport a été produit. Le processus de recherche personnalisé est conçu pour créer un rapport sur le marché des services d’hébergement de messagerie en fonction des objectifs des clients, en établissant des paramètres de recherche avant de commencer la collecte de données pour garantir que l’équipe ne collecte que des données pertinentes, en maintenant les coûts alignés sur le budget de l’entreprise.

La tendance émergente des services d’hébergement de messagerie à travers le monde en raison de plusieurs avantages tels qu’une faible maintenance logicielle, l’absence de besoins en serveurs et en installations de stockage, etc. et l’application croissante des services d’hébergement de messagerie par les petites et moyennes entreprises sont les principaux facteurs attribuables à la croissance du marché des services d’hébergement de messagerie. Data Bridge Market Research analyse que le marché des services d’hébergement de messagerie affichera un TCAC de 19,00 % pour la période de prévision 2021-2028.

Les services d’hébergement de messagerie accordent une messagerie premium comme antithétique à la messagerie gratuite ou à la messagerie Web gratuite soutenue par des publicités. Par conséquent, les services d’hébergement de messagerie sont différents des fournisseurs de messagerie pour utilisateurs finaux normaux, tels que les sites de messagerie Web. La plupart des fournisseurs d’hébergement de messagerie proposent des solutions de messagerie haut de gamme sophistiquées hébergées sur des plateformes de messagerie personnalisées spécifiques. Par conséquent, la technologie et les produits de divers fournisseurs d’hébergement de messagerie peuvent différer avec des exigences distinctes.

Facteurs de marché:

La flexibilité, l’évolutivité et la réduction des coûts grâce aux services d’hébergement de messagerie sont le moteur de ce marché

Faible maintenance logicielle

Aucune exigence pour les serveurs et les installations de stockage

L’accès à distance, l’administration simplifiée et la sécurité des données entraîneront une croissance considérable de ce marché.

Contraintes du marché :

Le manque de personnel qualifié et formé pour mener à bien l’opération entrave la croissance du marché

La migration vers un environnement hébergé freine la croissance du marché

Segmentation : marché mondial des services d’hébergement de messagerie

Par type de produit

Webmail

E-mail hébergé

Par application

Petites et moyennes entreprises (PME)

Grandes entreprises

Par géographie

Amérique du Nord nous Canada Mexique

Amérique du Sud Brésil Argentine Reste de l’Amérique du Sud

L’Europe  Allemagne La France Royaume-Uni Italie Espagne la Suisse Russie Turquie la Belgique Pays-Bas Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Japon Chine Corée du Sud Inde Australie Singapour Malaisie Indonésie Thaïlande Philippines Reste de l’Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique Afrique du Sud Egypte Arabie Saoudite Emirats Arabes Unis Israël Reste du Moyen-Orient et Afrique



Développements clés sur le marché :

En octobre 2018, 1&1 a lancé un nouveau service d’hébergement Web qui peut guider les entreprises à travers toutes les phases de leur développement commercial. C’est le plus grand fournisseur d’hébergement Web européen

En avril 2019, l’un des bureaux d’enregistrement de noms de domaine à la croissance la plus rapide au monde, NameSilo Technologies Corp. a annoncé le lancement de l’hébergement Web et de la messagerie électronique. Ces services répondent directement au désir des clients de NameSilo d’avoir une source unique de services vitaux liés au domaine. Ce lancement aidera NameSilo, à amener plus d’utilisateurs sur sa plateforme

Analyse compétitive

Le marché mondial des services d’hébergement de messagerie est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que les lancements de nouveaux produits, les extensions, les accords, les coentreprises, les partenariats, les acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport inclut les parts de marché du marché des services d’hébergement de messagerie pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique et l’Amérique du Sud.

Principaux concurrents / acteurs du marché

Peu de concurrents majeurs travaillant actuellement sur le marché mondial des services d’hébergement de messagerie sont GoDaddy Operating Company, LLC., Google, Microsoft, OVH, RACKSPACE US, INC., Fasthosts Internet Limited, Zoho Corporation Pvt. Ltd., Amazon.com, Inc., Liquid Web, LLC, IceWarp Ltd. et IceWarp Inc., Runbox Solutions AS, FastMail Pvt. Ltd., Greatmail LLC., A2 HOSTING, hostinger.com, FastComet Inc., CCHOSTING, INC., TMDHosting, HostPapa, Inc., Hostwinds.com, Heficed, SmarterASP.NET entre autres.

Informations clés dans le rapport :

Analyse complète et distincte des moteurs et contraintes du marché

Principaux acteurs du marché impliqués dans cette industrie

Analyse détaillée de la segmentation du marché

Analyse concurrentielle des principaux acteurs impliqués

Principaux faits saillants du marché des services d’hébergement de messagerie dans la pandémie de Covid-19 couverts dans le rapport :

Le rapport fournit l’impact de COVID-19 sur le marché des services d’hébergement de messagerie ainsi que son impact sur l’industrie et l’économie globales du monde. En outre, cela ajoute des changements dans le comportement d’achat des consommateurs car cela a un impact majeur sur la croissance du marché et les ventes. Les distributeurs et les commerçants sur l’analyse de la stratégie marketing axée sur les besoins de la région dans la pandémie de covid-19 sont également ajoutés dans le rapport sur le marché des services d’hébergement de messagerie. Le dernier segment du chapitre sur l’impact de COVID-19 comprend la récupération et les changements majeurs optés par les principaux acteurs impliqués sur le marché des services d’hébergement de messagerie.

Raisons d’acheter ce rapport :

Analyse de la segmentation du marché, y compris la recherche qualitative et quantitative intégrant l’impact des aspects économiques et politiques

Analyse au niveau régional et national intégrant les forces de la demande et de l’offre qui influencent la croissance du marché.

Valeur marchande Millions USD et volume Unités Millions de données pour chaque segment et sous-segment

Paysage concurrentiel impliquant la part de marché des principaux acteurs, ainsi que les nouveaux projets et stratégies adoptés par les acteurs au cours des cinq dernières années

Des profils d’entreprise complets couvrant les offres de produits, les informations financières clés, les développements récents, l’analyse SWOT et les stratégies employées par les principaux acteurs du marché

Table des matières:

PARTIE 01 : RÉSUMÉ ANALYTIQUE

PARTIE 02 : PORTÉE DU RAPPORT

PARTIE 03 : MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

PARTIE 04 : INTRODUCTION

PARTIE 05 : PAYSAGE DU MARCHÉ

PARTIE 06 : TAILLE DU MARCHÉ

PARTIE 07 : ANALYSE DES CINQ FORCES

PARTIE 08 : SEGMENTATION DU MARCHÉ PAR PRODUIT

PARTIE 09 : SEGMENTATION DU MARCHÉ PAR CANAL DE DISTRIBUTION

PARTIE 10 : PARCOURS CLIENT

PARTIE 11 : SEGMENTATION DU MARCHÉ PAR UTILISATEUR FINAL

PARTIE 12 : PAYSAGE RÉGIONAL

PARTIE 13 : CADRE DE DÉCISION

PARTIE 14 : FACTEURS ET DÉFIS

PARTIE 15 : TENDANCES DU MARCHÉ

PARTIE 16 : PAYSAGE CONCURRENTIEL

PARTIE 17 : PROFILS DES ENTREPRISES

PARTIE 18 : ANNEXE

