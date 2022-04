Analyse du marché des services de taxi en ligne par croissance, taille, part, demande, tendances et rapport de recherche du secteur 2021-2030

Quadintel a publié le dernier rapport de recherche sur le marché des services de taxi en ligne. Afin de comprendre un marché de manière holistique, une variété de facteurs doivent être évalués, y compris la démographie, les cycles économiques et les exigences microéconomiques qui se rapportent précisément au marché à l’étude. En outre, l’étude de marché sur les services de taxi en ligne présente un examen détaillé de l’état de l’entreprise, qui représente des moyens créatifs de croissance de l’entreprise, des facteurs financiers tels que la valeur de la production, les régions clés et le taux de croissance.

Le service de taxi en ligne offre des services de mobilité aux clients via une plate-forme mobile connectée via le système de positionnement global (GPS) ou le système GPRS (General Packet Radio Service). Les services de taxi organisés ont été introduits sur le marché indien avec le lancement des services Mega Cabs en 2000, et le marché est passé du concept de propriété de voiture à l’alternative du covoiturage. Les fournisseurs de services de taxi ou de radio-taxi en ligne en Inde fonctionnent soit comme des agrégateurs, soit comme des taxis radio, en fonction de leur faisabilité de suivi.

Demande de téléchargement d’un exemple de ce rapport stratégique : – https://www.quadintel.com/request-sample/india-online-taxi-services-market/QI042

Aperçu du marché :

Avec la transition du système de suivi conventionnel basé sur les signaux radio au système GPS ou GPRS, le marché des taxis organisés en Inde a connu une croissance considérable. Au cours de l’exercice 2019, le marché des taxis organisés détenait une part d’environ 11,5 % des revenus totaux générés par l’ensemble du marché des taxis en Inde. Le marché des services de taxi en ligne en Inde était évalué à 29,75 milliards INR au cours de l’exercice 2019. En outre, le marché devrait se développer à un taux de croissance annuel composé (TCAC) d’environ 16,60 % pour atteindre une valeur des ventes de 61,59 milliards INR d’ici 2024. L’augmentation de la pénétration des smartphones en Inde, l’amélioration de la disponibilité de la connectivité Internet haut débit, l’augmentation des investissements sur le marché des taxis en ligne par les investisseurs institutionnels étrangers (FII) et l’augmentation du revenu disponible sont les principaux facteurs qui stimulent la croissance du marché. Cependant, l’imposition de la taxe sur les produits et services (TPS), la pénurie de l’offre de services de taxi en ligne en raison de la réduction des incitatifs pour les conducteurs, la hausse des tarifs de transport et l’allongement des temps d’attente pour les passagers, et la popularité croissante du covoiturage abordable des services comme SRide et Quick Ride sont quelques-uns des facteurs qui entravent la croissance du marché. Avec la mise en œuvre de la nouvelle politique du gouvernement indien, qui ne permet pas la commercialisation des services de covoiturage, la croissance du marché des services de taxi en ligne en Inde devrait rebondir. et la popularité croissante des services de covoiturage abordables comme SRide et Quick Ride sont quelques-uns des facteurs qui entravent la croissance du marché. Avec la mise en œuvre de la nouvelle politique du gouvernement indien, qui ne permet pas la commercialisation des services de covoiturage, la croissance du marché des services de taxi en ligne en Inde devrait rebondir. et la popularité croissante des services de covoiturage abordables comme SRide et Quick Ride sont quelques-uns des facteurs qui entravent la croissance du marché. Avec la mise en œuvre de la nouvelle politique du gouvernement indien, qui ne permet pas la commercialisation des services de covoiturage, la croissance du marché des services de taxi en ligne en Inde devrait rebondir.

Analyse de la concurrence :

Le marché des services de taxi en ligneen Inde est principalement portée par deux acteurs majeurs ANI Technologies Private Limited (Ola Cabs) et Uber India Systems Private Limited (Uber India). Au cours de l’exercice 2019, Ola Cabs représentait près de 72,44 % du total des revenus générés par le marché des services de taxi en ligne en Inde, tandis qu’Uber India détenait une part d’environ 21,01 %. Les autres acteurs du marché incluent Meru Mobility Tech Private Limited, Mega Cabs Private Limited et Carzonrent (India) Private Limited, et ensemble, ils détenaient environ 6,55% du marché global au cours de l’exercice 2019. La transition du système de suivi basé sur le signal radio à Le système de suivi basé sur GPS et GPRS a été introduit par le leader du marché, ANI Technologies Private Limited. La vaste portée géographique de l’entreprise en Inde (152 villes), couplé à sa large gamme de services disponibles pour les clients appartenant à différents profils de revenus a aidé l’entreprise à atteindre une part de marché aussi élevée. Les investissements à grande échelle des grandes sociétés de capital-investissement sur les principaux acteurs du marché et l’introduction de nouvelles fonctionnalités conviviales dans leurs applications par les entreprises devraient encore accélérer la croissance de leur marché.

Entreprises couvertes

ANI Technologies Private Limited

Carzonrent (India) Private Limited

Mega Cabs Private Limited

Meru Mobility Tech Private Limited

Savaari Car Rentals Private Limited

Uber India Systems Private Limited

Accédez à la description complète du rapport, à la table des matières, au tableau de la figure, au graphique, etc. @ – https://www.quadintel.com/request-sample/india-online-taxi-services-market/QI042

Table des matières:

Aperçu du marché

Définition et portée du marché

Dynamique du marché

Analyse de l’industrie du marché

Marché, analyse régionale

Analyse des entreprises leaders

Veille concurrentielle

Processus de recherche

Analyse et prévision du marché, par types de produits

Quels aspects concernant le marché de l’analyse régionale sont inclus dans ce rapport?

Les régions géographiques couvertes par le rapport comprennent l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine et la région du Moyen-Orient et de l’Afrique.

Le rapport consiste en une analyse détaillée par région des tendances actuelles et futures du marché, fournissant des informations sur l’utilisation et la consommation des produits.

Le taux de croissance du marché dans chaque région, y compris leurs pays au cours de la période de prévision, est inclus dans le rapport sur le marché.

Sur la base de quels facteurs les principaux acteurs du marché sont-ils évalués dans ce rapport?

Le rapport propose une analyse détaillée des principales entreprises du marché à travers le monde.

Il fournit des détails sur les principaux fournisseurs impliqués sur le marché, y compris les acteurs clés

Un aperçu complet de chaque entreprise, y compris le profil de l’entreprise, les revenus générés, les prix des marchandises et

les produits fabriqués sont intégrés dans le rapport.

Les faits et chiffres sur les concurrents du marché ainsi que les points de vue des principaux acteurs du marché sont présentés dans le rapport.

Les récents développements, fusions et acquisitions liés aux principaux acteurs mentionnés sont fournis dans le rapport de marché.

Demander un rapport complet – https://www.quadintel.com/request-sample/india-online-taxi-services-market/QI042

À propos de Quadintel :

Nous sommes le meilleur fournisseur de rapports d’études de marché de l’industrie. Quadintel croit en la fourniture de rapports de qualité aux clients pour atteindre les objectifs de chiffre d’affaires et de résultat, ce qui augmentera votre part de marché dans l’environnement concurrentiel d’aujourd’hui. Quadintel est une « solution à guichet unique » pour les particuliers, les organisations et les industries qui recherchent des rapports d’études de marché innovants.

Prenez contact avec nous:

Quadintel :

Courriel : sales@quadintel.com

Adresse : Office – 500 N Michigan Ave, Suite 600, Chicago, Illinois 60611, ÉTATS-UNIS

Tél. : +1 888 212 3539 (É.-U. – SANS FRAIS)

Site Web : https://www.quadintel .com/