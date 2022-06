Analyse du marché des services de laboratoires dentaires par valeur de l’industrie, demande, principales entreprises et prévisions de croissance Recherche jusqu’en 2028 | Digital Dental, MS Dental Arts, Champlain Dental Lab Inc.

Le marché des services de laboratoires dentaires devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché devrait croître à un TCAC de 6,93 % au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus.

Le marché des services de laboratoires dentaires devrait connaître une croissance importante en raison de la prévalence croissante de divers problèmes dentaires dans divers pays développés et émergents. En outre, la croissance rapide de la population gériatrique et l’augmentation de la prévalence de l’édentement contribuent également à la croissance du marché. De plus, l’augmentation du tourisme dentaire et l’externalisation croissante de certaines fonctions de fabrication vers les laboratoires dentaires sont les principaux facteurs affectant les tendances du marché des services de laboratoires dentaires au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. De plus, la croissance du revenu disponible en grande partie dans les pays en développement devrait également stimuler les dépenses. vers les secteurs de la santé et les nouvelles technologies, ce qui influence également énormément la croissance du marché des services des laboratoires dentaires.

Les principaux acteurs opérant sur le marché comprennent : –

Digital Dental, MS Dental Arts, Champlain Dental Lab Inc., DENTAL SERVICES GROUP, Danaher, NDX Corporate, Elysee Dental, Modern Dental Laboratory Co., Ltd., Patriot Dental Lab, Zimmer Biomet, BIOLASE, Inc., Asteto Dent Labs, MicroDental Laboratories, Utah Valley Dental Lab, Nobel Biocare Services AG, ADL Dental Laboratory, Roland DG Corporation, 3M, Institut Straumann AG, Dentsply Sirona, entre autres acteurs nationaux et mondiaux.

Le marché des services des laboratoires dentaires est segmenté en fonction du type de service, du produit et du type d’équipement.

Sur la base du type de service, le marché des services des laboratoires dentaires est segmenté en service dentaire de prothèse implantaire, service de système céramique, service de prothèses partielles moulées et service numérique.

Sur la base du produit, le marché des services des laboratoires dentaires est segmenté en restauration, orthodontie, endodontie, soins bucco-dentaires et implant.

Le segment des types d’équipements du marché des services de laboratoires dentaires est segmenté en équipements de radiologie dentaire, lasers dentaires, systèmes et pièces, dispositif d’entretien de l’hygiène et autres.

Ce rapport sur le marché mondial des services de laboratoires dentaires fournit des détails sur les nouveaux développements récents, les réglementations commerciales, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans réglementations du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché.

