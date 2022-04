Analyse du marché des services de données par drone, taille du marché, croissance du marché, stratégies concurrentielles et demande mondiale au cours de la période

Ce rapport de marché étudie les capacités de l’industrie pour chaque région géographique en fonction des modèles d’achat des clients, des paramètres macroéconomiques, du taux de développement et des états de la demande et de l’offre du marché. Ce rapport de recherche est généré en fonction du type de marché, de la taille de l’organisation, de la disponibilité sur site et du type d’organisation des utilisateurs finaux, ainsi que de la disponibilité dans des régions telles que l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud, l’Europe, l’Asie-Pacifique et le Moyen-Orient. & Afrique. Le rapport examine toutes les tendances du marché et analyse tout l’impact des acheteurs, des substituts, des nouveaux entrants, des concurrents et des fournisseurs sur le marché.

Le marché des services de données de drones devrait passer de sa valeur estimée initiale de 4706,72 millions USD en 2018 à une valeur estimée de 148741,7 millions USD d’ici 2026, enregistrant un TCAC de 53,98% au cours de la période de prévision.

Le rapport Drone Data Services met en lumière chaque région, la taille du marché en termes de (Mn USD) pour chaque segment individuel et leur sous-segment pour la période de 2020 à 2027, compte tenu des facteurs de situation macro et micro. Le document donne une brève introduction aux perspectives du rapport de recherche, à la table des matières, à la liste des tableaux et des figures, aux perspectives des principaux acteurs du marché et comprenant les régions clés. Un résumé détaillé du marché des services de données par drone comprend un marché de premier plan qui comprend plusieurs grands leaders du marché dans le rapport. Le rapport nécessite une analyse approfondie du produit fabriqué par les fournisseurs en combinaison avec la gamme d’applications du produit.

Les acteurs clés bien établis sur le marché sont:

3D Robotics, Inc., DroneDeploy, Parrot Drones SAS, PrecisionHawk, Inc., 4DMapper, Sentera, Inc., Pix4D SA, Skycatch, Inc., GeoCue Group, Sky Futures, CYBERHAWK INNOVATIONS LIMITED,

Structure unique du rapport : marché mondial des services de données de drones

Par type (cartographie et topographie, photogrammétrie, modélisation 3D et modèle numérique d’élévation, autres), plate-forme (basée sur le cloud, logiciel opérateur), utilisation finale (immobilier et construction, agriculture, exploitation minière, autres),

Pour comprendre principalement la dynamique du marché des services de données de drones dans le monde, le marché mondial des services de données de drones est analysé dans les principales régions du monde.

Amérique du Nord : États-Unis, Canada et Mexique.

Amérique du Sud et centrale : Argentine, Chili et Brésil.

Moyen-Orient et Afrique : Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Turquie, Égypte et Afrique du Sud.

Europe : Royaume-Uni, France, Italie, Allemagne, Espagne et Russie.

Asie-Pacifique : Inde, Chine, Japon, Corée du Sud, Indonésie, Singapour et Australie.

Facteurs de croissance rapide des entreprises

De plus, le marché se développe à un rythme rapide et le rapport nous montre qu’il y a quelques facteurs clés derrière cela. Le facteur le plus important qui aide le marché à croître plus rapidement que d’habitude est la rude concurrence.

Principaux concurrents du secteur : Marché mondial des services de données de drones 3D Robotics, Inc., Airware., DroneDeploy, Parrot Drones SAS, PrecisionHawk, Inc., 4DMapper, Sentera, Inc., Pix4D SA, Skycatch, Inc., GeoCue Group, Sky Futures, CYBERHAWK INNOVATIONS LIMITED, Ninox Robotics Pty Ltd, Aerialair Aerospace, MAG Canada.

Quels sont les principaux moteurs de croissance du marché ?

L’utilisation croissante des technologies d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique stimule la croissance de ce marché L’adoption croissante des drones commerciaux est un autre facteur qui stimule le marché

Développements clés sur le marché: marché mondial des services de données de drones

En mars 2019, DJI a annoncé le lancement de son nouvel outil logiciel DJI Terra qui est utilisé pour convertir les données de drones en modèles et cartes 3D. Ce logiciel est spécialement conçu pour les infrastructures de construction, les industries cinématographiques, l’agriculture, etc. L’objectif principal du lancement est d’augmenter l’utilisation des drones dans l’industrie. En novembre 2018, Honeywell a annoncé le lancement de ses nouveaux services commerciaux d’inspection et d’analyse de données de véhicules aériens sans pilote (UAV) en Inde. L’objectif principal du lancement est de réduire le risque lié aux examens structurels dangereux en les identifiant grâce à leurs algorithmes de machine. Ils sont spécialement conçus pour les compagnies pétrolières et gazières.

Cependant, le coût élevé des produits Drone Data Services est l’un des facteurs clés qui devraient limiter la croissance du marché mondial des Drone Data Services au cours de la période de prévision.

Basé sur la géographie, le rapport sur le marché mondial des services de données de drone couvre des points de données pour 28 pays dans plusieurs zones géographiques, à savoir

