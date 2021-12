Analyse du marché des services de dépistage de l’emploi au Moyen-Orient et en Afrique, profils d’entreprise, analyse du paysage concurrentiel et des régions clés | CAPITA PLC, GROUPE DATAFLOW

Le marché des services de dépistage de l’emploi dans la MEA devrait passer de 185,96 millions de dollars américains en 2021 à 251,47 millions de dollars américains d’ici 2028 ; il devrait croître à un TCAC de 4,4% de 2021 à 2028.

La « région du Moyen-Orient et de l’Afrique sur le marché des services de dépistage de l’emploi » comprend des pays, à savoir l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, l’Afrique du Sud et le reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA). Les Émirats arabes unis sont le pays le plus avancé de la région MEA et exploitent plusieurs solutions technologiquement avancées pour influencer leur image mondiale. Le gouvernement du pays investit des montants nettement plus élevés dans le développement d’infrastructures robustes, grâce auxquelles le taux d’emploi a grimpé en flèche au fil des ans.

La vérification des antécédents professionnels est une tentative qui traite de la gestion des ressources humaines, du droit du travail et des problèmes de discrimination, et tout cela se concrétise dans le respect des lois du pays. La conformité légale peut être un acquiescement aux lois étatiques et fédérales qui contrôlent la vérification des antécédents, cela peut être un problème d’exactitude car l’exactitude a un impact sur les problèmes de données, ainsi que sur les lois relatives à la discrimination.

Principaux acteurs clés couverts dans ce rapport :

• CAPITA SA

• GROUPE DE FLUX DE DONNÉES

• PREMIER AVANTAGE

• DROIT DE LOCATION, LLC

• PINKERTON CONSULTING & INVESTIGATIONS, INC

SEGMENTATION DU MARCHÉ DES SERVICES DE DÉPISTAGE DE L’EMPLOI AU MOYEN-ORIENT ET EN AFRIQUE

Marché des services de filtrage d’emploi au Moyen-Orient et en Afrique, par services

• Filtrage d’arrière-plan

• Vérification

• Tests médicaux et antidrogue

Marché des services de dépistage de l’emploi au Moyen-Orient et en Afrique, par industrie de l’utilisateur final

• Informatique & Télécom

• BFSI

• Organismes gouvernementaux

• Voyages et accueil

• Fabrication

• Vendre au détail

• Soins de santé

• Autres

