Analyse du marché des robots parallèles par croissance, segmentation, performances, stratégies concurrentielles et prévisions jusqu’en 2029

Ce rapport d’étude de marché implique des données et des informations clés sur le marché, les tendances émergentes, l’utilisation des produits, les facteurs de motivation pour les clients et les concurrents, les contraintes, le positionnement de la marque et le comportement des clients, ce qui est de la plus haute importance lorsqu’il s’agit de réussir dans le marché concurrentiel. Ainsi, le rapport traite de nombreux aspects de l’industrie. Ce rapport de marché fournit la fluctuation de la valeur du TCAC au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 pour le marché. L’analyse SWOT est la méthode standard, renommée et à toute épreuve pour mener l’étude de marché qui est utilisée pour formuler ce rapport de marché particulier.

Le rapport donne des informations sur le marché Robot parallèle au niveau territorial, qui a également été divisé au niveau national pour fournir une vue détaillée aux organisations. Un centre inhabituel a été attribué aux participants essentiels dans la zone de profil de l’organisation. Cette partie intègre les revenus monétaires, la présence géologique et les grandes lignes de l’entreprise, les articles proposés et les techniques clés adoptées par les joueurs pour rester en tête de l’opposition. L’exploration essentielle a été menée avec des spécialistes de l’industrie, y compris des vice-présidents, des conseillers, des superviseurs d’articles et des chefs de réseau de magasins.

Les robots parallèles ont deux bras ou plus qui sont interconnectés par plusieurs articulations et liaisons. Les robots parallèles sont généralement de deux types, à savoir les hexapodes et les robots delta. Les hexapodes sont utilisés en raison de leur liberté de mouvement dans une large gamme d’applications. Les robots Delta, quant à eux, sont utilisés pour des applications simples de prélèvement et de placement. Les robots parallèles sont fermés constitués de plates-formes fixes et mobiles. Les robots parallèles intègrent à la fois des articulations actionnées et passives. Les robots parallèles ont une stabilité et une rigidité des bras accrues avec des temps de cycle plus rapides.

La tendance actuelle au passage du fonctionnement manuel à l’automatisation induit la croissance des robots parallèles. Les progrès technologiques et l’accent accru mis sur des offres de produits innovantes avec des coûts de maintenance réduits et des composants améliorés sont un autre facteur qui alimente la croissance du marché des robots parallèles. L’accent accru des petites et moyennes entreprises sur les robots parallèles stimulera davantage la croissance du marché. L’attention croissante portée à la sécurité des employés, l’augmentation des cas d’accidents du travail et l’augmentation de la consommation de biens de consommation sont d’autres déterminants indirects de la croissance du marché. L’augmentation des économies cumulées grâce à l’utilisation à long terme de robots parallèles jouera davantage en faveur de la croissance du marché.

Le marché mondial Robot parallèle est divisé en un type qui comprend

Par Produit (Hexapodes et Robots Delta),

Type (bras doubles et bras multiples),

Utilisateurs finaux (aliments et boissons, médical, électronique et autres),

Certains des acteurs distingués du marché comprennent

FANUC CORPORATION, Epson America, Inc., Yamaha Motor Co., Ltd., ABB, Penta Robotics, OMRON Corporation, Codian Robotics, Kawasaki Heavy Industries, Ltd., Stäubli International AG., Guangzhou CNC Equipment Co., Ltd., Hiwin Corporation, Shenzhen City TEDA Roboter record, Shenyang SIASUN robot, Asyril SA, Mitsubishi Electric Corporation, DENSO Products and Services Americas, Inc., Yaskawa America, Inc., KUKA AG, Bekannter (Yuyao) Robotics Technology Co., Ltd. et AtomRobot . Parmi d’autres

Géographiquement, le marché a été segmenté en

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie, Italie et reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde, Asie du Sud-Est et Australie)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie et reste de l’Amérique du Sud)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Afrique du Sud et reste du Moyen-Orient et de l’Afrique)

Points clés du rapport

L’analyse des tendances de croissance du marché mondial des robots parallèles est basée sur le TCAC calculé de 2022 à 2029.

Pour analyser le fonctionnement du marché dans chaque région, la part de marché et le taux de croissance de chaque région géographique sont évalués.

Il comprend tous les détails nécessaires sur les principaux producteurs, clients et distributeurs du marché.

