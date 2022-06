Analyse du marché des robots éducatifs par taille, part, tendances, croissance, portée future, revenus et prévisions jusqu’en 2028

Le rapport d’étude de marché sur les robots éducatifs a été préparé avec la collecte et l’évaluation systématiques des informations sur le marché qui sont présentées sous une forme qui explique divers faits et chiffres à l’entreprise. Les données de marché présentées dans le rapport aident à reconnaître les différentes opportunités de marché présentes à l’échelle internationale. Ce document commercial fournit des informations exactes sur les tendances du marché, les changements industriels et le comportement des consommateurs, etc. L’adoption d’un tel rapport d’étude de marché est toujours bénéfique pour toute entreprise, qu’elle soit à petite ou à grande échelle, pour la commercialisation de ses produits ou services. L’étude analytique du rapport sur le marché universel des robots éducatifs aide à formuler des stratégies de croissance pour augmenter les ventes et renforcer l’image de marque sur le marché.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des robots éducatifs affichera un TCAC de 17,93 % pour la période de prévision 2021-2028. Cela signifie que la valeur marchande des robots éducatifs atteindrait 3,61 milliards de dollars d'ici 2028. Les progrès technologiques croissants dans le domaine de la robotique et l'application croissante des robots à des fins éducatives sont les deux principaux facteurs de croissance du marché des robots éducatifs.

Le but de l’application des robots éducatifs est de rendre le processus d’apprentissage pour les étudiants plus facile et plus pratique. Les robots éducatifs sont conçus de manière à enrichir l’ambiance scientifique et technologique des établissements scolaires et assimilés. Les robots éducatifs peuvent être décrits comme l’aboutissement d’activités telles que les podiums physiques, la philosophie éducative, les programmes d’enseignement et bien plus encore. Les robots éducatifs agissent comme des compagnons et des enseignants pour les élèves et facilitent un apprentissage facile et amusant.

Segmentation : Marché mondial des robots éducatifs

Par composant

Matériel

Capteur

Gyroscope

Microphone

Accéléromètre

Capteur d’inclinaison

Capteur de force/couple

Capteur de position

Capteur de vision/d’image

Les autres

actionneur

Électrique

Pneumatique

Hydraulique

Piézoélectrique

Ultrasonique

Source d’énergie

Système de contrôle/Contrôleur

matériau du corps

Les autres

Logiciel

Par type

humanoïde

Non-humanoïde

Par niveau d’études

Enseignement primaire et secondaire

l’enseignement supérieur

éducation spéciale

Par géographie

Amérique du Nord

Canada

Mexique

Amérique du Sud

Brésil

Argentine

Reste de l’Amérique du Sud

L’Europe 

Allemagne

France

ROYAUME-UNI

Italie

Espagne

Russie

Turquie

Belgique

Pays-Bas

Suisse

Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique

Japon

Chine

Corée du Sud

Inde

Australie

Singapour

Malaisie

Indonésie

Thaïlande

Philippines

Reste de l’Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique

Afrique du Sud

Egypte

Arabie Saoudite

Emirats Arabes Unis

Israël

Reste du Moyen-Orient et Afrique

Développements clés du marché :

En janvier 2019, Hanson Robotics a lancé Little Sophia, une enseignante compagne pour les enfants de 7 à 13 ans. La petite Sophia aiderait les enfants à comprendre et à apprendre de nouvelles choses en robotique, en sciences, en ingénierie technologique, en mathématiques, en codage et en intelligence artificielle. La petite Sophia, tout comme un humain, s’exprime, voit, parle, chante, raconte des histoires, joue et reconnaît les visages. Ainsi, elle enseigne aux enfants de la manière la plus amusante et divertissante.

En décembre 2017, BLUE FROG ROBOTICS (France) a lancé le robot émotionnel BUDDY, qui est l’un des robots familiaux, éducatifs et de divertissement les plus avancés. Buddy est un ami qui comprend, protège et interagit avec les membres de la famille. C’est le robot le plus approprié pour enseigner, jouer et aider en particulier les enfants ayant des besoins spéciaux.

Principaux concurrents / acteurs du marché

Peu des principaux concurrents du marché travaillant actuellement sur le marché des robots éducatifs sont SoftBank Corp., ROBOTIS, pal-robotics.com, HANSON ROBOTICS LTD., Wonder Workshop, Inc., BLUE FROG ROBOTICS & BUDDY, Ozobot & Evollve, Inc., Makeblock Co., Ltd., fischertechnik GmbH, Advanced Robotics Artificial Intelligence, The LEGO Group., Pitsco, Inc. entre autres.

Contenu:

PARTIE 01 : RÉSUMÉ ANALYTIQUE

PARTIE 02 : PORTÉE DU RAPPORT

PARTIE 03 : MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

PARTIE 04 : INTRODUCTION

PARTIE 05 : PAYSAGE DU MARCHÉ

PARTIE 06 : TAILLE DU MARCHÉ

PARTIE 07 : ANALYSE DES CINQ FORCES

PARTIE 08 : SEGMENTATION DU MARCHÉ PAR PRODUIT

PARTIE 09 : SEGMENTATION DU MARCHÉ PAR CANAL DE DISTRIBUTION

PARTIE 10 : PARCOURS CLIENT

PARTIE 11 : SEGMENTATION DU MARCHÉ PAR UTILISATEUR FINAL

PARTIE 12 : PAYSAGE RÉGIONAL

PARTIE 13 : CADRE DE DÉCISION

PARTIE 14 : FACTEURS ET DÉFIS

PARTIE 15 : TENDANCES DU MARCHÉ

PARTIE 16 : PAYSAGE CONCURRENTIEL

PARTIE 17 : PROFILS DES ENTREPRISES

PARTIE 18 : ANNEXE

