Analyse du marché des robots de chirurgie de la colonne vertébrale, croissance par principales entreprises, tendances par types et applications, prévisions

Le rapport d’activité du marché mondial des robots de chirurgie de la colonne vertébrale fournit des informations exactes sur les tendances du marché, les changements industriels et le comportement des consommateurs, etc. à des stratégies commerciales avancées. En tant que source d’informations vérifiée et fiable, ce rapport d’étude de marché offre une vue télescopique des tendances existantes du marché, des produits émergents, des situations et des opportunités qui poussent l’entreprise dans la bonne direction du succès.

Ces dernières années, avec l’introduction de systèmes de chirurgie robotique de la colonne vertébrale, les chirurgiens peuvent planifier la procédure chirurgicale à l’avance et effectuer une procédure plus précise. La technologie peut adapter les procédures à l’anatomie unique de chaque patient. Le médecin doit effectuer l’opération proprement dite, mais le système de chirurgie robotique de la colonne vertébrale guide les outils du chirurgien selon une méthode prédéterminée pour placer les implants en toute sécurité et avec précision dans les emplacements pré-planifiés exacts. L’invention concerne un système de chirurgie robotique de la colonne vertébrale utilisant des bras robotiques qui sont contrôlés par des chirurgiens.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des robots de chirurgie de la colonne vertébrale devrait atteindre la valeur de 139,93 millions USD d’ici 2029, à un TCAC de 8,40 % au cours de la période de prévision. Les « prestataires de soins de santé » représentent le plus grand segment d’utilisateurs finaux sur le marché des robots de chirurgie de la colonne vertébrale, en raison de la présence de mandats gouvernementaux et de l’augmentation des coûts des soins de santé.

Les chirurgiens peuvent désormais effectuer des interventions chirurgicales complexes avec une plus grande précision grâce aux robots chirurgicaux. Ils sont le plus souvent utilisés dans les procédures gynécologiques, urologiques, orthopédiques, générales et de neurochirurgie, ainsi que dans d’autres chirurgies peu invasives.

Robots de chirurgie de la colonne vertébrale Dynamique du marché

Conducteurs

L’augmentation de l’adoption de la technologie de la santé robotique

L’augmentation des investissements dans le développement de technologies nouvelles et avancées, l’adoption croissante de la technologie robotique, la prise de conscience croissante des avantages associés à la chirurgie mini-invasive , l’augmentation du nombre d’interventions chirurgicales et l’augmentation du pouvoir d’achat des hôpitaux sont quelques-uns des facteurs qui stimuler la croissance du marché des robots de chirurgie de la colonne vertébrale au cours de la période de prévision. L’augmentation des applications des économies émergentes, d’autre part, créera de nouvelles et amples opportunités pour la croissance du marché des robots de chirurgie de la colonne vertébrale au cours de la période de prévision.

Les avantages de la chirurgie assistée par robot

À l’échelle mondiale, la demande de chirurgies mini-invasives (MIS) augmente, en raison des avantages associés à ces procédures, notamment des incisions plus petites, moins de coupures, moins de cicatrices, moins de douleur, une sécurité accrue, des périodes de récupération plus courtes et des économies de coûts importantes. La chirurgie robotique mini-invasive améliore ces avantages en offrant une plus grande précision, répétabilité, contrôle et efficacité.

Investissements gouvernementaux pour l’interopérabilité des soins de santé

L’augmentation du financement par le gouvernement fédéral pour favoriser l’adoption de ces solutions influence davantage le marché.

De plus, la flambée des dépenses de santé, les progrès des infrastructures de santé et la forte demande pour une prestation de soins élargie ont un effet positif sur le marché des robots de chirurgie de la colonne vertébrale.

Opportunités

Les centres de chirurgie ambulatoire (ASC) sont des structures médicales autonomes spécialisées dans les actes chirurgicaux, diagnostiques et préventifs ne nécessitant pas d’hospitalisation. La rentabilité des ASC permet aux gouvernements, aux tiers payeurs et aux patients d’économiser de l’argent, car ces établissements offrent un site de soins moins coûteux que les services ambulatoires des hôpitaux.

Contraintes/Défis

La hausse du coût des robots médicaux, ainsi que la rareté de professionnels qualifiés et formés, freineront la croissance du marché des robots de chirurgie de la colonne vertébrale au cours de la période de prévision.

Ce rapport sur le marché des robots de chirurgie de la colonne vertébrale fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans réglementations du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des robots de chirurgie de la colonne vertébrale, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’ analyste , notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Impact de Covid-19 sur le marché des robots de chirurgie de la colonne vertébrale

La pandémie de COVID-19 a considérablement nui aux opportunités de croissance du marché des robots de chirurgie de la colonne vertébrale. La mise en place fréquente de confinements stricts en raison de la transmission croissante du virus a entraîné la fermeture constante d’unités de production, affectant la production de robots. L’émergence des deuxième et troisième vagues du nouveau coronavirus a provoqué de la volatilité, créant un environnement négatif pour la croissance du marché des robots de chirurgie de la colonne vertébrale.

Développement récent

Stryker a acquis OrthoSensor et sa technologie de capteur peropératoire Verasense en janvier 2021 pour améliorer les robots Mako du géant ortho.

TransEnterix a reçu l’approbation du marquage CE en janvier 2021 pour son unité chirurgicale intelligente, qui ajoute des capacités basées sur l’IA et des capacités de vision artificielle au système de chirurgie robotique Senhance de TransEnterix.

Sytrker Corporation a reçu l’approbation réglementaire au Japon pour le système de chirurgie robotique Mako pour l’indication partielle du genou en janvier 2020.

Titan Medical s’est associé à Teleflex Incorporated en mars 2019. L’objectif de la collaboration était de créer une technologie de ligature robotique. La technologie de ligature polymère leader du marché de Teleflex sera intégrée au système de chirurgie robotique à port unique en phase de développement de Titan dans le cadre de cette collaboration.

Portée du marché mondial des robots de chirurgie de la colonne vertébrale

Le marché des robots de chirurgie de la colonne vertébrale est segmenté en fonction du produit, de la méthode, de l’approche, de l’état et de l’application. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Produit

Système

accessoires

consommables

Sur la base du produit, le marché des robots de chirurgie de la colonne vertébrale est segmenté en systèmes, accessoires et consommables .

Méthode

La chirurgie minimalement invasive

Chirurgie ouverte

. Sur la base de la méthode, le marché des robots de chirurgie de la colonne vertébrale est segmenté en chirurgie mini-invasive et chirurgie ouverte.

Approcher

Antérieur

Postérieur

Latéral

Sur la base de l’approche, le marché des robots de chirurgie de la colonne vertébrale est segmenté en approche antérieure, approche postérieure et approche latérale.

Condition

discopathie dégénérative

hernie discale

fractures

tumeurs

infections

instabilité

déformation

Sur la base de l’état, le marché des robots de chirurgie de la colonne vertébrale est segmenté en discopathie dégénérative, hernie discale, fractures, tumeurs , infections, instabilité et difformité.

Application

laminectomie

fusion vertébrale

forminectomie

implant interlaminaire

remplacement de disque artificiel

discectomie cervicale antérieure

lyse épidurale des adhérences

laminotomie

ollif

vertébroplastie percutanée

mal de dos chronique

Sténose spinale

Sur la base de l’application, le marché des robots de chirurgie de la colonne vertébrale est segmenté en laminectomie, fusion vertébrale, forminectomie, implant interlaminaire, remplacement de disque artificiel, discectomie cervicale antérieure, lyse épidurale des adhérences, laminotomie, ollif, vetrebroplasty percutanée, douleurs dorsales chroniques et sténose vertébrale.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des robots de chirurgie de la colonne vertébrale sont Medtronic, Zimmer Biomet, Medtech SA, Globus Medical, TINAVI Medical., Stryker, Intuitive Surgical., NuVasive, Inc., Smith and Nephew, Johnson and Johnson Services, Inc. , Brainlab AG, le groupe de sociétés Orion Health, OSP Labs, AM HEALTHCARE TECHNOLOGY, Deevita LLC, GENERAL ELECTRIC COMPANY et IBM, entre autres.

