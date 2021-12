Analyse du marché des revêtements de tuyaux et de réservoirs 2021: taille, part, ventes, croissance, revenus, type, application et prévisions jusqu’en 2028

Le marché des revêtements pour tuyaux et réservoirs devrait connaître une croissance du marché à un taux de 4,84% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 16,30 milliards USD d’ici 2028. Le rapport Data Bridge Market Research sur le marché des revêtements pour tuyaux et réservoirs fournit une analyse et des informations sur les différents facteurs qui devraient prévaloir tout au long de la période de prévision tout en fournissant leurs impacts sur la croissance du marché. La demande croissante d’énergie à travers le monde accélère la croissance du marché des revêtements de tuyaux et de réservoirs.

Bref aperçu du marché des revêtements de tuyaux et de réservoirs :

Selon Data Bridge Market Research, le marché des revêtements de tuyaux et de réservoirs connaît une croissance significative dans les économies développées au cours de la période de prévision 2021-2028 en raison de facteurs tels que l’augmentation rapide de l’apparition de maladies chroniques et l’augmentation du tourisme médical dans les pays émergents. pays, entraînant le marché rapidement.

Maintenant, la question est de savoir quelles sont les autres régions que le marché des revêtements de tuyaux et de réservoirs cible? Data Bridge Market Research a estimé qu’une forte croissance du marché Asie-Pacifique Pipe & Tank Coatings sera sa prochaine poche de revenus pour 2020. Les nouveaux rapports d’étude de marché Data Bridge mettent en évidence les principaux facteurs de croissance et opportunités sur le marché Pipe & Tank Coatings.

La recherche Global Pipe & Tank Coatings Market 2021 fournit un aperçu de base de l’industrie, y compris les définitions, les classifications, les applications et la structure de la chaîne industrielle. L’analyse de la part de marché mondiale des revêtements pour tuyaux et réservoirs est fournie pour les marchés internationaux, y compris les tendances de développement, l’analyse du paysage concurrentiel et l’état de développement des régions clés. Les politiques et les plans de développement sont discutés ainsi que les processus de fabrication et les structures de coûts sont également analysés. Ce rapport indique également la consommation d’import/export, les chiffres de l’offre et de la demande, les coûts, les prix, les revenus et les marges brutes. Pour chaque fabricant couvert, ce rapport analyse ses sites de fabrication, sa capacité, sa production, son prix départ usine, ses revenus et sa part de marché sur le marché mondial des revêtements de tuyaux et de réservoirs.

Les segments et la sous-section du marché des revêtements de tuyaux et de réservoirs sont présentés ci-dessous :

Étendue du marché mondial des revêtements de tuyauterie et de réservoir et taille du marché

Le marché mondial des revêtements de tuyaux et de réservoirs est segmenté en fonction de la forme, du type et de l’application. La croissance parmi les différents segments vous aide à acquérir les connaissances liées aux différents facteurs de croissance qui devraient prévaloir sur l’ensemble du marché et à formuler différentes stratégies pour vous aider à identifier les principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base de la forme, le marché des revêtements de tuyaux et de réservoirs est segmenté en poudre et liquide.

Sur la base du type, le marché des revêtements de tuyaux et de réservoirs est segmenté en revêtements thermoplastiques, revêtements métalliques, époxy lié par fusion et revêtements en béton.

Sur la base de l’application, le marché des revêtements de tuyaux et de réservoirs est segmenté en pétrole et gaz, traitement chimique, approvisionnement en eau industrielle et municipale.

La liste des principaux acteurs clés du rapport sur le marché des revêtements pour tuyaux et réservoirs est –

Les principaux acteurs couverts dans le rapport sur le marché des revêtements de tuyaux et de réservoirs sont PPG Industries, Inc., Akzo Nobel NV, Axalta Coatings Systems, Cabot Corporation, Carboline Company, Coolshield International Pty., Ltd, Delta T andProtective Products Inc., Excel Enterprise, General Coatings, Jotun, Kansai Paint Co., Ltd., Lincoln Industries, Mascoat, Nippon Paint Holdings Co., Ltd., NPP Engineering, Sharpshell Industrial Solutions parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux.

Portée du rapport :

Le rapport étudie principalement la taille, les tendances récentes et l’état de développement du marché Pipe & Tank Coatings, ainsi que les opportunités d’investissement, la dynamique du marché (telles que les facteurs moteurs, les facteurs restrictifs) et les actualités de l’industrie (telles que les fusions, les acquisitions et les investissements ). L’innovation et les progrès technologiques optimiseront davantage les performances du produit, le rendant plus largement utilisé dans les applications en aval. Cette étude catégorise les données de répartition du marché mondial des revêtements pour tuyaux et réservoirs par fabricants, région, type et application, analyse également l’état du marché, la part de marché, le taux de croissance, les tendances futures, les moteurs du marché, les opportunités et les défis, les risques et les barrières à l’entrée, les canaux de vente , les distributeurs et l’analyse des cinq forces de Porter.

Region Included are: North America, Europe, Asia Pacific, Oceania, South America, Middle East & Africa

Country Level Break-Up: United States, Canada, Mexico, Brazil, Argentina, Colombia, Chile, South Africa, Nigeria, Tunisia, Morocco, Germany, United Kingdom (UK), the Netherlands, Spain, Italy, Belgium, Austria, Turkey, Russia, France, Poland, Israel, United Arab Emirates, Qatar, Saudi Arabia, China, Japan, Taiwan, South Korea, Singapore, India, Australia and New Zealand etc.

Data Sources & Methodology

The primary sources involve the industry experts from the Global Pipe & Tank Coatings Market including the management organizations, processing organizations, analytics service providers of the industry’s value chain. All primary sources were interviewed to gather and authenticate qualitative & quantitative information and determine the future prospects.

Scope of the Pipe & Tank Coatings Market Scenario

Le marché des revêtements de tuyaux et de réservoirs est segmenté en fonction des pays États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon , Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du centre L’Est et l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

Avec des tableaux et des figures aidant à analyser les prévisions du marché mondial des revêtements pour tuyaux et réservoirs dans le monde, cette recherche fournit des statistiques clés sur l’état de l’industrie et est une source précieuse d’orientation et de direction pour les entreprises et les particuliers intéressés par le marché.

Points stratégiques couverts dans la table des matières du marché mondial des revêtements de tuyaux et de réservoirs :

Chapitre 1: Introduction, produit moteur du marché Objectif de l’étude et de la portée de la recherche sur le marché mondial des revêtements de tuyauterie et de réservoir

Chapitre 2 : Résumé exclusif – les informations de base du marché mondial des revêtements de tuyaux et de réservoirs.

Chapitre 3 : Affichage de la dynamique du marché – Moteurs, tendances et défis du marché mondial des revêtements de tuyaux et de réservoirs

Chapitre 4 : Présentation de l’analyse factorielle du marché mondial des revêtements pour tuyaux et réservoirs Porters Five Forces, chaîne d’approvisionnement / valeur, analyse PESTEL, entropie du marché, analyse des brevets / marques.

Chapitre 5 : Affichage par type, utilisateur final et région 2010-2021

Chapitre 6 : Évaluation des principaux fabricants du marché mondial des revêtements pour tuyaux et réservoirs, qui comprend son paysage concurrentiel, son analyse de groupe de pairs, sa matrice BCG et son profil d’entreprise

Chapitre 7: Évaluer le marché par segments, par pays et par fabricants avec une part des revenus et des ventes par pays clés dans ces différentes régions.

Chapitre 8 & 9 : Affichage de l’annexe, de la méthodologie et de la source de données

Enfin, le marché mondial des revêtements de tuyaux et de réservoirs est une source précieuse de conseils pour les particuliers et les entreprises.

