Analyse du marché des rayons X stéréotaxiques, taille, part, croissance, opportunités, demandes, tendances et prévisions 2029

Les rayons X sont essentiellement une forme de rayonnement électromagnétique similaire à la lumière visible. Les rayons X médicaux sont utilisés pour créer des images des tissus et des structures à l’intérieur du corps. Si les rayons X traversant le corps passent également à travers un détecteur de rayons X de l’autre côté du patient, une image sera formée qui représente les « ombres » projetées par les objets à l’intérieur du corps. La radiographie stéréotaxique permet essentiellement le placement précis de sondes dans le cerveau ou d’autres parties du corps.

On pense que l’augmentation des cas de diverses maladies augmente, conduisant à une plus grande adoption des rayons X stéréotaxiques sur le marché. croissance du marché mondial. Le marché de la radiographie stéréotaxique est largement influencé par l’intérêt croissant des acteurs clés pour les avancées technologiques et la collaboration et le partenariat avec d’autres organisations. Par conséquent, ces moteurs de croissance devraient afficher une croissance substantielle au cours de la période de prévision. Le marché mondial des rayons X stéréotaxiques devrait enregistrer un TCAC de 3,7 % au cours de la période de prévision 2022-2029. Le rapport de marché préparé par l’équipe d’études de marché de Data Bridge comprend une analyse détaillée d’experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des rayons X stéréotaxiques comprennent

Royal Philips NV (Pays-Bas)

General Electric (États-Unis)

Canon, Inc. (Japon)

Carestream Health (États-Unis)

FUJIFILM Holdings Corporation (Japon)

Shimadzu Corporation (Japon)

Hologic Inc. (États-Unis)

Groupe Agfa-Gevaert (Belgique)

Samsung Medison Co., Ltd. (Corée du Sud)

Konica Minolta (Japon)

Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd., (Chine)

Images Varex (États-Unis)

MinXray, Inc. (États-Unis)

Groupe ACTEON (France)

Dynamique du marché des rayons X stéréotaxiques

Cette section vise à comprendre les moteurs du marché, les avantages, les opportunités, les contraintes et les défis. Tout cela est discuté en détail ci-dessous :

Conducteurs

Charge de morbidité croissante

La croissance de l’incidence des maladies, en particulier le cancer , est le facteur le plus important de la croissance de ce marché. En outre, l’augmentation de la population gériatrique sujette à de telles maladies devrait également accélérer la croissance globale du marché.

En outre, les avantages des systèmes de radiographie numérique stéréotaxiques, tels que leur vitesse et leur précision, ainsi que des délais d’exécution rapides, permettent des volumes de dépistage de patients nettement plus élevés et devraient également stimuler la croissance du marché. En outre, la sensibilisation croissante des patients au cancer et à d’autres maladies freine également la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Opportunités

Réglementations et avancées favorables

En outre, des réglementations gouvernementales favorables, des investissements et des initiatives devraient créer des opportunités lucratives pour le marché. Diverses avancées technologiques dans les rayons X stéréotaxiques apporteront de nombreuses opportunités de croissance au marché.

Portée du marché mondial de la radiographie stéréotaxique

Le marché des rayons X stéréotaxiques est segmenté en fonction du type de produit, du type de test et des utilisateurs finaux. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance au sein des industries et fournira aux utilisateurs des informations précieuses sur le marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les meilleures applications sur le marché.

type de produit

aiguilles de biopsie

systèmes de guidage

Les autres

En fonction du type de produit, le marché des rayons X stéréotaxiques est segmenté en aiguilles de biopsie, systèmes de guidage et autres.

Type d’épreuve

Biopsie au trocart assistée par le vide

Aspiration centrale à l’aiguille

Selon le type de test, le marché des rayons X stéréotaxiques est divisé en biopsie au trocart assistée par le vide et aspiration centrale.

les utilisateurs finaux

hôpitaux

Centres de chirurgie ambulatoire

cliniques spécialisées

Sur la base des utilisateurs finaux, le marché de la radiographie stéréotaxique est divisé en hôpitaux, centres de chirurgie ambulatoire et cliniques spécialisées.

Analyse régionale / aperçu du marché de la radiographie stéréotaxique

Le marché Radiographie stéréotaxique est analysé, fournissant des informations sur la taille et les tendances du marché par pays, type de produit, type de test et utilisateurs finaux, comme indiqué ci-dessus. Les pays couverts par le rapport sur le marché des rayons X stéréotaxiques sont les États-Unis, le Canada et le Mexique, l’Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon et l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du milieu Est et Afrique (MEA) au Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil,

L’Amérique du Nord domine le marché des rayons X stéréotaxiques en raison de l’adoption accrue de technologies sophistiquées dans le système de santé de la région au cours de la période de prévision. L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de l’incidence croissante du cancer dans la région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs d’impact sur le marché individuels et les changements réglementaires du marché national qui affectent les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en amont et en aval, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces de l’opérateur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

