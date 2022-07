Analyse du marché des produits des services médicaux d’urgence (EMS) 2022 Prévisions jusqu’en 2029

Se espera que el mercado de productos de servicios médicos de emergencia (EMS) gane crecimiento en el mercado en el período de pronóstico de 2022 a 2029. Data Bridge Market Research analiza que el mercado crecerá a una CAGR de 6.55% en el período de pronóstico mencionado anteriormente. Los servicios médicos de emergencia son los servicios médicos vitales, ya que implican la atención aguda de los pacientes. Básicamente maneja pacientes con emergencias médicas, obstétricas y quirúrgicas e incluso trata lesiones, infecciones, ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares, asma y complicaciones agudas del embarazo.

Los crecientes fondos e inversiones en servicios médicos y los crecientes casos de lesiones traumáticas son los factores importantes responsables de impulsar el crecimiento del mercado de productos de servicios médicos de emergencia (EMS). Además, el creciente gasto en atención médica y la cantidad de hospitales también aumentan el crecimiento general del mercado. Sin embargo, el reemplazo del producto debido al mal funcionamiento y la creciente penetración en el mercado obstruyen el crecimiento del mercado.

Alcance y tamaño del mercado global de Productos de servicios médicos de emergencia (EMS)

El mercado de productos de servicios médicos de emergencia (EMS) está segmentado según el tipo, la aplicación y el usuario final. El crecimiento entre estos segmentos lo ayudará a analizar los segmentos de escaso crecimiento en las industrias y brindará a los usuarios una valiosa visión general del mercado y conocimientos del mercado para ayudarlos a tomar decisiones estratégicas para identificar las aplicaciones principales del mercado.

Según el tipo, el mercado de productos de servicios médicos de emergencia (EMS) está segmentado en sistemas de monitoreo de pacientes , consumibles para el cuidado de heridas, equipos de manejo de pacientes, equipos de soporte vital y reanimación de emergencia, suministros para el control de infecciones, equipos de protección personal , productos farmacéuticos, equipos tácticos y otros. El mercado de consumibles para el cuidado de heridas se subsegmenta aún más en apósitos y vendajes, suturas y grapas, entre otros. El mercado de equipos de manejo de pacientes se subsegmenta aún más en equipos de elevación de pacientes, camas médicas, sillas de ruedas, scooters y otros.

Según la aplicación, el mercado de productos de servicios médicos de emergencia (EMS) se segmenta en atención cardíaca, atención de traumatismos, atención respiratoria, oncología y otros.

El mercado de productos de servicios médicos de emergencia (EMS) también se ha segmentado en función del usuario final en hospitales , centros de traumatología, centros quirúrgicos ambulatorios y otros.

Análisis a nivel de país del mercado de productos de servicios médicos de emergencia (EMS)

Se analiza el mercado de productos de servicios médicos de emergencia (EMS) y se proporciona información y tendencias del tamaño del mercado por tipo, aplicación y usuario final, como se menciona anteriormente. Los países cubiertos en el informe de mercado de productos de servicios médicos de emergencia (EMS) son EE. UU., Canadá y México en América del Norte, Alemania, Francia, Reino Unido, Países Bajos, Suiza, Bélgica, Rusia, Italia, España, Turquía, Resto de Europa en Europa, China, Japón, India, Corea del Sur, Singapur, Malasia, Australia, Tailandia, Indonesia, Filipinas, Resto de Asia-Pacífico (APAC) en Asia-Pacífico (APAC), Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Sudáfrica, Egipto, Israel, Resto de Medio Oriente y África (MEA) como parte de Medio Oriente y África (MEA), Brasil, Argentina y Resto de Sudamérica como parte de Sudamérica.

América del Norte domina el mercado debido a la presencia de servicios integrados de respuesta médica de emergencia, sector sanitario y hospitalario bien desarrollado. Se espera que Asia-Pacífico muestre una tasa de crecimiento rápida y lucrativa en el período de pronóstico debido a la creciente demanda de atención médica de excelencia, el aumento del nivel de vida y el aumento del gasto en atención médica.

Panorama competitivo y análisis de cuota de mercado de productos de servicios médicos de emergencia (EMS)

El panorama competitivo del mercado de Productos de servicios médicos de emergencia (EMS) proporciona detalles por competidor. Los detalles incluidos son descripción general de la empresa, finanzas de la empresa, ingresos generados, potencial de mercado, inversión en investigación y desarrollo, nuevas iniciativas de mercado, presencia global, sitios e instalaciones de producción, capacidades de producción, fortalezas y debilidades de la empresa, lanzamiento del producto, ancho y amplitud del producto, aplicación dominio. Los puntos de datos anteriores proporcionados solo están relacionados con el enfoque de las empresas relacionado con el mercado de productos de servicios médicos de emergencia (EMS).

Algunos de los principales actores que operan en el informe de mercado de productos de servicios médicos de emergencia (EMS) son Medtronic, General Electric, Medline Industries, Inc., Boston Scientific Corporation, Terumo Corporation, Johnson & Johnson Private Limited, 3M, Koninklijke Philips NV, Smith+ Nephew, BD., Diagmed Healthcare, ConvaTec Inc., Baxter, B. Braun Melsungen AG, Merit Medical Systems., Danaher, DEVEX., Micro-Star INT’L CO., LTD, ARGON MEDICAL, Stryker y Merit Medical Systems entre otros.

