Analyse du marché des produits de visualisation chirurgicale en Europe: principaux acteurs de l’industrie, tendances récentes, croissance potentielle, part, demande et prévisions

Le rapport d’activité du marché des produits de visualisation chirurgicale en Europe fournit des informations exactes sur les tendances du marché, les changements industriels et le comportement des consommateurs, etc. à des stratégies commerciales avancées. En tant que source d’informations vérifiée et fiable, ce rapport d’étude de marché offre une vue télescopique des tendances existantes du marché, des produits émergents, des situations et des opportunités qui poussent l’entreprise dans la bonne direction du succès. Le rapport gagnant a été encadré avec l’utilisation appropriée d’outils tels que l’analyse SWOT et les méthodes d’analyse des cinq forces de Porter.

Le marché européen des produits de visualisation chirurgicale devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 11,1% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre USD 1 426,75 millions d’ici 2028 contre 660,27 millions USD en 2020. L’augmentation des troubles neurologiques et orthopédiques est le principal moteur qui a propulsé la demande du marché au cours de la période de prévision.

La visualisation chirurgicale est une technique d’inspection, de manipulation et de traitement des organes internes en visualisant la région d’intérêt de manière mini -invasive ou même non invasive pendant l’intervention chirurgicale. Il aide les chirurgiens à voir efficacement ce qui donne de meilleurs résultats. Les systèmes de visualisations chirurgicales réduisent les reflets et augmentent le rapport de contraste utilisable, ce qui contribue davantage à la visualisation du corps pendant les interventions chirurgicales. La chirurgie joue un rôle majeur dans la large diffusion des procédures thérapeutiques endoscopiques . Un facteur déclenchant de l’amélioration des instruments endoscopiques et de leur généralisation est la contribution des chirurgiens à l’évolution des techniques endoscopiques . applications et leur pratique. L’avancement croissant de la technologie et la prévalence croissante des maladies chroniques propulsent la croissance du marché .

La visualisation chirurgicale est largement préférée par les chirurgiens et les professionnels de la santé pour évaluer, inspecter et traiter les organes internes à distance des organes cibles sans utiliser d’incision. Ils sont fabriqués de manière à obtenir des images des tissus durs et mous ainsi que des restaurations. Le nombre croissant de chirurgies qui a encore propulsé la demande de produits de visualisation chirurgicale. La forte prévalence de défaillances d’organes, de cancers et de troubles chroniques du mode de vie à travers le monde et l’augmentation de la population gériatrique sont susceptibles d’alimenter la croissance du marché des produits de visualisation chirurgicale.

Le rapport sur les produits de visualisation chirurgicale en Europe fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’analyse du pipeline de produits, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques, les lancements de produits , expansions géographiques et innovations technologiques sur le marché. Pour comprendre l’analyse et le scénario de marché, contactez-nous pour un Analyst Brief , notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre l’objectif souhaité.

Portée et taille du marché des produits de visualisation chirurgicale en Europe

Le marché européen des produits de visualisation chirurgicale est classé en quatre segments notables basés sur le type de produit, l’application, l’utilisateur final et le canal de distribution.

Sur la base du type de produit, le marché européen des produits de visualisation chirurgicale est segmenté en caméra endoscopique, accessoires, sources lumineuses, écrans et moniteurs, enregistreurs et processeurs vidéo, têtes de caméra et convertisseurs vidéo. En 2021, la caméra endoscopique devrait dominer le marché mondial des produits de visualisation chirurgicale, car les principaux acteurs clés se concentrent davantage sur le développement des produits liés à ce segment.

Sur la base de l’application, le marché européen des produits de visualisation chirurgicale est segmenté en arthroscopie, laparoscopie, endoscopie ORL, endoscopie obstétrique/gynécologique, endoscopie urologique, gastroscopie et autres.

En 2021, le segment de l’arthroscopie devrait dominer le marché, car il est moins cher que toutes les autres applications.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché européen des produits de visualisation chirurgicale est segmenté en hôpitaux, cliniques spécialisées, centres d’imagerie diagnostique, centres de chirurgie ambulatoire et autres. En 2021, le segment hospitalier devrait dominer le marché, en raison de l’augmentation des investissements des gouvernements dans le développement de nouveaux hôpitaux entièrement équipés dans les régions européennes.

Sur la base du canal de distribution, le marché européen des produits de visualisation chirurgicale est segmenté en appels d’offres directs et distributeurs tiers. En 2021, le segment des appels d’offres directs devrait dominer le marché en raison de la demande croissante des pays en développement de la région Europe, car de nouvelles installations se développent, ce qui augmente les ventes par appels d’offres directs.

Analyse au niveau du pays du marché des produits de visualisation chirurgicale en Europe

Le marché européen des produits de visualisation chirurgicale est analysé et des informations sur la taille du marché sont fournies en fonction du pays, du type de produit, de l’application, de l’utilisateur final et du canal de distribution.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des produits de visualisation chirurgicale sont l’Allemagne, le Royaume-Uni, la France, l’Italie, l’Espagne, les Pays-Bas, la Russie, la Turquie, la Belgique, la Suisse et le reste de l’Europe.

L’Allemagne devrait dominer la région Europe en raison de l’augmentation des activités de R&D et des accords et acquisitions entre les principaux acteurs du marché.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, les actes réglementaires et les tarifs d’import-export sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques européennes et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Les initiatives stratégiques des acteurs du marché créent de nouvelles opportunités sur le marché des produits de visualisation chirurgicale

Le marché des produits de visualisation chirurgicale en Europe vous fournit également une analyse de marché détaillée pour la croissance des produits de visualisation dans chaque pays, l’impact de l’avancement des produits de visualisation chirurgicale en Europe et les changements dans les scénarios réglementaires avec leur prise en charge du marché des produits de visualisation chirurgicale en Europe. Les données sont disponibles pour la période historique de 2011 à 2019.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché des produits de visualisation chirurgicale en Europe

Le paysage concurrentiel du marché des produits de visualisation chirurgicale en Europe fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont l’aperçu de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, les sites et installations de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, les pipelines d’essais de produits, les approbations de produits, les brevets, la largeur du produit et souffle, dominance des applications, courbe de la ligne de vie technologique. Les points de données ci-dessus fournis sont uniquement liés à l’orientation de la société liée au marché européen des produits de visualisation chirurgicale.

Les principales sociétés fournissant des produits de visualisation chirurgicale sont Smith & Nephew, CONMED Corporation, FUJIFILM Asia Pacific Pte. (Une filiale de FUJIFILM Corporation), Zowietek Electronics, Ltd., Richard Wolf GmbH, Medtronic, Laborie, Happersberger otopront GmbH, ACUTRONIC Medical Systems AG, ICLERCHER-Solutions GmbH, Wuzhou aokace Technology Co., Ltd., Fude Technology Group Limited, MEDI-CARE SOLUTIONS SRL, Stryker, Olympus Corporation of the Americas, Boston Scientific Corporation, B. Braun Melsungen AG, Cook, Optomic, SonoScape Medical Corp., EC21 Inc., Erond, Xuzhou AKX Electronic Science And Technology Co., Ltd, KARL STORZ, ESC Medicams Medical Devices Business Services, Inc (une filiale de Johnson & Johnson), HOYA Corporation, Vims et North-Southern Electronics Limited entre autres.

