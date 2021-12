Analyse du marché des pommes de terre surgelées, moteurs, contraintes, opportunités, menaces, tendances, applications et prévisions de croissance jusqu’en 2027 | AGRARFROST GMBH & CO. KG, Agristo, Bart’s Potato Company bvba, Royal Cosun, Farm Frites, Greenyard

Le rapport de première classe sur le marché des pommes de terre surgelées met en avant une variété de segments liés à l’industrie et au marché du marché des pommes de terre surgelées avec une recherche et une analyse complètes. Ceux-ci impliquent les perspectives de l’industrie en référence aux facteurs critiques de succès (CSF), la dynamique de l’industrie qui couvre principalement les moteurs et les contraintes, la segmentation du marché et l’analyse de la chaîne de valeur, les opportunités clés, les perspectives d’application et de technologie, les informations régionales ou géographiques, l’analyse au niveau des pays. Cette liste est souvent élaborée avec des profils d’entreprise clés, un paysage concurrentiel et une analyse des parts de marché de l’entreprise. Toutes les informations, chiffres et connaissances sont protégés par des outils d’analyse authentiques qui incluent l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter. Alors, portez l’entreprise au niveau de croissance le plus élevé avec le grand rapport d’étude de marché sur les pommes de terre surgelées.

Le marché des pommes de terre surgelées devrait atteindre 8,07 milliards de dollars d’ici 2027, avec un taux de croissance de 4,1% au cours de la période de prévision 2020 à 2027. Le nombre croissant de restaurants à service rapide constituera un facteur pour le marché des pommes de terre surgelées au cours de la période de prévision de 2020 – 2027.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur les pommes de terre surgelées sont AGRARFROST GMBH & CO. KG, Agristo, Bart’s Potato Company bvba, Royal Cosun, Farm Frites, Greenyard, Himalaya Food International Ltd., JR Simplot Company, McCain Foods Ltd., Lamb Weston Holdings , Inc., THE KRAFT HEINZ COMPANY, parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. L’analyste DBMR comprend les forces concurrentielles et fournit une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

L’analyse régionale couvre :

Amérique du Nord (États-Unis et Canada)

Amérique latine (Mexique, Brésil, Pérou, Chili et autres)

Europe occidentale (Allemagne, Royaume-Uni, France, Espagne, Italie, pays nordiques, Belgique, Pays-Bas et Luxembourg)

Europe de l’Est (Pologne et Russie)

Asie-Pacifique (Chine, Inde, Japon, ASEAN, Australie et Nouvelle-Zélande)

Moyen-Orient et Afrique (GCC, Afrique australe et Afrique du Nord)

