Analyse du marché des points de vente au détail, partage des revenus par région et par pays et prévisions jusqu’en 2030

Mondial du marché des points de vente au détail devrait atteindre 43,79 milliards USD à un TCAC stable de 13,8 % en 2028, selon la dernière analyse d’Emergen Research. L’évolution de la préférence des clients pour les transactions sans numéraire dans les magasins de détail, la commodité de la facturation sans papier et la réduction du besoin d’effort manuel sont des facteurs clés qui stimulent actuellement la croissance du marché mondial des systèmes de point de vente au détail.

Les systèmes de point de vente permettent de rationaliser et d’automatiser les processus liés aux transactions et au suivi des données de vente cruciales ainsi que des informations et des stocks liés aux produits. Les détaillants améliorent rapidement leurs fonctionnalités de vente en déployant des dispositifs et des réseaux de capture de données, notamment des scanners de codes-barres et des lecteurs de cartes. Les détaillants sont en mesure de suivre l’exactitude des prix, les revenus bruts, les variations de stocks et les modèles de vente, ce qui aide à comprendre et à déployer des stratégies qui peuvent ouvrir des opportunités de revenus à fort potentiel à l’avenir. Les fabricants de systèmes de point de vente se concentrent sur l’amélioration de l’efficacité et le développement de produits et de solutions plus innovants pour favoriser l’adoption de produits à plus grande échelle.

Les gouvernements des pays du monde entier entreprennent diverses initiatives pour transformer l’économie mondiale en une société sans numéraire. Cette tendance a incité les détaillants à se concentrer sur le déploiement d’options et de processus de paiement sans numéraire dans les magasins et également à explorer les possibilités d’améliorer l’expérience client, de fidéliser la marque, d’élargir la base de consommateurs, ainsi que de stimuler les ventes et les marges bénéficiaires.

Les systèmes de point de vente modernes sont conçus pour se synchroniser avec des systèmes logiciels tiers. Ceux-ci sont adaptés avec des fonctionnalités telles que des programmes d'adhésion qui attribuent des points aux acheteurs réguliers et offrent des réductions sur les achats futurs. Le point de vente au détail a ses propres vulnérabilités et le logiciel est sujet au phishing, et les pirates peuvent s'infiltrer et accéder à des informations précieuses et confidentielles telles que les détails de la carte de crédit des clients. Les problèmes de sécurité des données sont un facteur clé qui devrait continuer à entraver la croissance du marché dans une certaine mesure à l'avenir.

Ce rapport de 265 pages sur le marché des points de vente au détail examine en détail le marché des points de vente au détail et fournit la taille et les perspectives du marché par technologie et par région jusqu'en 2026.

Paysage concurrentiel:

L’industrie mondiale des points de vente au détail est fortement consolidée en raison de la présence de puissants concurrents sur plusieurs segments régionaux et locaux du marché des points de vente au détail. On dit que ces acteurs dominent l’industrie en raison de leur forte portée géographique et de leurs grandes installations de production. Ces entreprises seraient en forte concurrence les unes avec les autres en termes de capacités technologiques, de développement et d’innovation de produits et de stratégies de tarification des produits.

Les principaux fabricants couverts dans ce rapport :

Hewlett-Packard Inc., Micros Systems Inc., Cisco Systems Inc., NEC Corporation, Panasonic Corporation, Epicor Software Corporation, Ingenico Group, Samsung Electronics Co. Ltd., VeriFone Systems Inc. et Toshiba Tec Corporation

Un aperçu des tendances et des opportunités du secteur

L'étude évalue la dynamique en constante évolution du secteur qui devrait affecter la trajectoire du marché global. Les analystes examinent les tendances historiques du marché et les comparent aux tendances contemporaines du marché, pour estimer la trajectoire que le marché pourrait suivre au cours de la période de prévision. Pour une discussion approfondie sur le marché mondial des points de vente au détail, les analystes segmentent les paramètres du marché en fonction de l'application, du produit et des utilisateurs finaux.

Les segments couverts dans ce rapport sont les suivants :

Perspectives des composants (Revenus, milliards USD ; 2018-2028) matériels logiciels des services



(Revenus, USD milliards ; 2018-2028) Terminaux de point de vente mobiles Terminaux de point de vente fixes



Perspectives d’utilisation finale (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028) Magasins spécialisés Supermarchés/Hypermarchés Épiceries Stations Autres



Analyse régionale :

Le marché mondial des points de vente au détail se compose de plusieurs segments régionaux. Dans cette section du rapport, la demande de produits, la production et la part de revenus estimée de chaque région ont été déterminées. Les régions les plus importantes qui dictent le marché mondial sont les suivantes :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Équateur, Chili)

Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée )

Moyen-Orient et Afrique (Égypte, Turquie, Arabie saoudite, Iran)

@Faits saillants du rapport

En février 2021, la société de développement de logiciels de point de vente, GiftLogic, a annoncé son partenariat avec Paystri, qui est une société de technologie de paiement fournissant des solutions aux entreprises de toutes tailles et aux éditeurs de logiciels indépendants (ISV). Le partenariat avec GiftLogic étendra la présence de Paystri sur le marché de détail.

En février 2021, FinCanna Capital a annoncé le lancement d’un nouveau produit par sa société de portefeuille de redevances, Wholly Owned Green Compliance Inc. La société fournit des solutions de point de vente conformes à la HIPAA pour les cultivateurs et les dispensaires de cannabis agréés aux États-Unis. Le nouveau produit – la solution ezGreen POS – se compose d’outils et de fonctionnalités robustes qui sont efficaces pour réduire le temps et les coûts de gestion des informations sur les produits et des données des clients.

L’intégration d’écrans tactiles dans les systèmes de points de vente mobiles devrait stimuler la croissance des revenus du segment du matériel. L’émergence de l’Internet des objets (IoT) contribuera à réduire la taille des produits et à accroître la connectivité. Les revenus du segment matériel devraient augmenter de manière significative au cours de la période de prévision en raison des progrès technologiques dans le matériel et les appareils et du passage constant à une société mondiale sans numéraire.

Le point de vente mobile fonctionne via un logiciel installé sur des appareils mobiles portables tels que les smartphones, les tablettes Android et les iPad, et ces systèmes fonctionnent sans fil, ce qui est assez pratique et ne comporte aucun câble. De plus, les employés peuvent vérifier les clients ou accéder aux informations de l’inventaire de n’importe où dans le magasin à l’aide de ces appareils.

L’Amérique du Nord a représenté la plus grande part des revenus en 2020 en raison de l’adoption croissante de la technologie POS dans les pays de la région. L’intérêt croissant pour l’amélioration de la prestation de services, les transactions non monétaires entre les consommateurs et la visibilité accrue des données grâce aux systèmes de point de vente dans le cloud sont quelques-uns des facteurs clés qui devraient alimenter la croissance du marché dans la région à l’avenir.

L’étude d’intelligence professionnelle sur le marché des points de vente au détail répond à certaines des questions les plus critiques :

Quelles sont les principales tendances du marché ?

Quelles sont les forces motrices du marché Point de vente au détail?

Quels sont les freins à la croissance du marché ?

Quels sont les meilleurs fournisseurs dans cet espace ?

Quelles sont les menaces et les opportunités sur le marché pour les principaux fournisseurs ?

Quelles sont les forces ou les faiblesses des fournisseurs critiques ?

Quelles sont les opportunités futures pour les acteurs du marché Point de vente au détail ?

Quels sont les principaux problèmes auxquels est confronté le marché mondial des points de vente au détail?

À quoi ressemble le paysage concurrentiel ?

Table des matières

Chapitre 1 : Méthodologie et portée

Définition et paramètres de prévision

Méthodologie et paramètres de prévision

Sources de données

Chapitre 2 :

Résumé analytique

Tendances commerciales

Tendances régionales

Tendances des produits

Tendances d’utilisation finale

Chapitre 3 :

Aperçu

Segmentation

de l’industrie · Paysage de l’industrie

Matrice des fournisseurs ·

technologique et d’innovation

Chapitre 4 :

Paysage régional

Chapitre 5 :

Profil de l’entreprise

Aperçu de l’activité

Données financières

Paysage des produits

Perspectives stratégiques

