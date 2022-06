Analyse du marché des plats préparés par taille, tendances des parts, croissance future, tendances émergentes, perspectives qualitatives – Prévisions mondiales jusqu’en 2030

Report Ocean a publié le dernier rapport de recherche sur le marché Plats Préparés . Afin de comprendre un marché de manière holistique, une variété de facteurs doivent être évalués, y compris la démographie, les cycles économiques et les exigences microéconomiques qui se rapportent précisément au marché à l’étude. En outre, l’ étude de marché sur les plats préparés présente un examen détaillé de l’état de l’entreprise, qui représente des moyens créatifs pour la croissance de l’entreprise, des facteurs financiers tels que la valeur de la production, les régions clés et le taux de croissance.

La taille du marché mondial des plats préparés était de 171,1 millions de dollars américains en 2021. Le marché mondial des plats préparés devrait atteindre 371,8 millions de dollars américains d’ici 2030 en enregistrant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,1% au cours de la période de prévision de 2022 à 2030.

Demande de téléchargement d’un exemple de ce rapport stratégique : – https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=Pol1076

Parce qu’ils sont précuits, les plats préparés sont un repas alternatif économique qui prend moins de temps à se préparer. Ces repas ont une durée de conservation élevée et sont disponibles toute l’année.

Facteurs influençant le marché

L’augmentation du revenu disponible des consommateurs et le style de vie trépidant des gens stimuleront principalement la demande de plats préparés au cours de la période de prévision.

Le fait que les plats préparés ont une durée de conservation élevée ; prennent moins de temps à se préparer et sont disponibles en différentes variétés, alimenteront la croissance du marché mondial.

La tendance croissante des plats cuisinés et l’augmentation de la population active augmenteront la demande de plats prêts à manger. Par conséquent, il profitera au marché des plats cuisinés pendant la période d’étude. Au contraire, les effets négatifs sur la santé des plats préparés peuvent limiter la croissance du marché des plats préparés au cours de la période d’étude.

L’urbanisation croissante et la demande croissante de nourriture offriront également des opportunités de croissance lucratives pour le marché des plats préparés.

Analyse d’impact COVID-19

L’apparition soudaine de la pandémie de COVID-19 a touché divers pays, ce qui a fait exploser la demande de nourriture. Reconnaissant la gravité de la situation, les autorités ont imposé un confinement à l’échelle nationale qui s’est poursuivi pendant une longue période. En conséquence, cela a entraîné la fermeture de restaurants, cafés et autres restaurants. Les plats précuits sont apparus comme une bonne alternative à la restauration rapide lorsque les consommateurs ont commencé à approvisionner leurs étagères avec des plats emballés. De plus, la durée de conservation plus élevée et la commodité de la cuisson sont apparues comme les principaux avantages qui ont fait bondir l’adoption des produits pendant la pandémie de COVID-19.

Obtenez un exemple de copie PDF du rapport : – https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=Pol1076

Analyse régionale

Le marché des plats préparés en Asie-Pacifique devrait détenir la part de marché la plus élevée. La croissance de ce marché régional est attribuée au renforcement financier de la base de consommateurs de la région. Une population croissante, un revenu disponible croissant pour les clients, une industrialisation rapide et une sensibilisation accrue aux plats préparés contribuent tous à la croissance du marché de la région. L’Europe devrait accroître sa contribution au marché des plats préparés dans les années à venir grâce au lancement de nouveaux produits tels que les légumes surgelés et les salades. En outre, la demande croissante de viande sans gluten devrait offrir des opportunités de croissance lucratives aux acteurs de l’industrie qui prospèrent sur le marché.

Concurrents sur le marché

• Nestlé SA

• Kraft Heinz Company

• Chao Xiang Yuan Food Co. Ltd.

• Dr. Oetker

• BRF SA

• Berkshire

• Green Mill Foods

• General Mills

• Autres acteurs importants

Segmentation du marché

La segmentation du marché mondial des plats préparés se concentre sur le produit, le type de repas, le canal de distribution et la région.

Perspectives des produits

• Surgelés

• Réfrigérés

• En conserve

•

Perspectives des types de repas

de longue conservation • Végétariens

• Non végétariens

• Végétaliens

Perspectives des canaux de distribution

• Supermarchés et hypermarchés

• Dépanneurs

• En ligne

• Autres

Demander un rapport complet :- https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=Pol1076

Par région

● Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

o Mexique

● Europe Europe

▪de l’Ouest

o Royaume-Uni

o Allemagne

o France

o Italie

o Espagne

o Reste de l’Europe de l’Ouest Europe

▪de l’Est

o Pologne

o Russie

o Reste de l’Europe de l’Est

● Asie-Pacifique

o Chine

o Inde

o Japon

o Australie et Nouvelle-Zélande

o ASEAN

o Reste de l’Asie-Pacifique

● Moyen-Orient et Afrique (MEA)

o Émirats arabes unis

o Arabie saoudite

o Afrique du Sud

o Reste de la MEA

● Amérique du Sud

o Brésil

o Argentine

o Reste de l’Amérique du Sud

Quel est l’objectif du rapport ?

? Le rapport de marché présente la taille estimée du marché à la fin de la période de prévision. Le rapport examine également les tailles de marché historiques et actuelles.

? Au cours de la période de prévision, le rapport analyse le taux de croissance, la taille du marché et la valorisation du marché.

? Le rapport présente les tendances actuelles du secteur et le potentiel futur des marchés de l’Amérique du Nord, de l’Asie-Pacifique, de l’Europe, de l’Amérique latine, du Moyen-Orient et de l’Afrique.

? Le rapport offre une vue complète du marché en fonction de la portée géographique, de la segmentation du marché et des performances financières des principaux acteurs

Accéder à la description complète du rapport, à la table des matières, au tableau de la figure, au graphique, etc. – https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=Pol1076

À propos de Report Ocean :

Nous sommes le meilleur fournisseur de rapports d’études de marché de l’industrie. Report Ocean croit en la fourniture de rapports de qualité aux clients pour atteindre les objectifs de chiffre d’affaires et de résultat, ce qui augmentera votre part de marché dans l’environnement concurrentiel d’aujourd’hui. Report Ocean est une « solution unique » pour les particuliers, les organisations et les industries qui recherchent des rapports d’études de marché innovants.

Contactez-nous :

Report Ocean :

Email : sales@reportocean.com

Adresse : 500 N Michigan Ave, Suite 600, Chicago, Illinois 60611 – ÉTATS-UNIS Tél : +1 888 212 3539 (US – TOLL FREE)

Site Web : https: //www.reportocean.com/