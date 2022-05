Analyse du marché des plaquettes de carbure de silicium, partage des revenus, profils d’entreprise, lancements et prévisions jusqu’en 2030

Une méthode de stockage d’énergie rentable et la demande croissante de dispositifs en carbure de silicium (SiC) dans l’électronique de puissance stimulent la croissance des revenus du marché des plaquettes de carbure de silicium

Taille du marché – 3,40 milliards USD en 2021, croissance du marché – à un TCAC de 16,1%, tendances du marché – coût – des alternatives efficaces sur le marché du carbure de silicium

mondial marché devrait atteindre 13,12 milliards USD en 2030 et enregistrer un TCAC de 16,1 % sur la période de prévision, selon le dernier rapport de Reports and Data. La demande croissante de dispositifs SiC dans l’électronique de puissance et les investissements croissants des gouvernements, des organisations privées, des instituts de recherche et des fabricants pour augmenter la production de SiC sont des facteurs clés de la croissance des revenus du marché. L’adoption croissante des dispositifs SiC dans les applications automobiles et de dispositifs électriques, ainsi que la méthode de stockage d’énergie rentable crée une forte demande de plaquettes de carbure de silicium pour des opérations industrielles efficaces.

Cependant, le coût des matériaux et de fabrication des plaquettes de carbure de silicium entrave la croissance des revenus du marché. Les matériaux SiC sont plus chers car ils sont synthétisés dans des environnements à haute température, alors que le silicium peut être récupéré à moindre coût à partir de la silice naturelle.

Les véhicules hybrides et électriques gagnent en popularité car ils sont plus connectés technologiquement que les automobiles standard. Le SiC a beaucoup de potentiel dans l’industrie automobile, en particulier pour les véhicules hybrides et électriques. Il peut augmenter l’autonomie par charge, réduire le temps nécessaire pour charger une batterie et améliorer l’efficacité globale en offrant la même autonomie avec une capacité et un poids de batterie inférieurs. À haute tension, le SiC est très efficace, permettant des temps de charge de batterie rapides équivalents au remplissage du réservoir d’un véhicule ordinaire. En outre, ils limitent la consommation de combustibles fossiles, tels que l’essence et le diesel, réduisent le réchauffement climatique et les dommages écologiques et offrent une meilleure efficacité énergétique.

Les entreprises présentées dans le rapport sur le marché mondial des plaquettes de carbure de silicium incluent Wolfspeed, Inc., II-VI Incorporated, Showa Denko KK, SICC Co., Ltd., Xiamen Powerway Advanced Material Co., Ltd., Atecom Technology Co., Ltd., CETC Solar Energy Holdings Co., Ltd., Entegris, Ferrotec Holdings Corporation et SiCrystal GmbH.

Obtenez un échantillon du rapport @ https://www.reportsanddata.com/sample-enquiry-form/1106

Quelques points saillants du rapport

Par taille de plaquette, le segment de 4 pouces représentait la plus grande part de revenus en 2021 en raison de son utilisation intensive dans la fabrication de très haute les dispositifs à tension et à haute puissance tels que les diodes, les transistors de puissance et les dispositifs à micro-ondes à haute puissance. Le carbure de silicium devient également plus populaire dans les applications MMIC haute puissance, ainsi que dans les puces LED et autres dispositifs d’énergie renouvelable.

Par appareil, le segment des appareils discrets SiC représentait la plus grande part des revenus en 2021 et devrait continuer à représenter la plus grande part des revenus au cours de la période de prévision. La demande accrue de dispositifs discrets SiC destinés à une large gamme d’applications, y compris les applications de stations de base RF et cellulaires, ainsi que les alimentations et les onduleurs, stimule la croissance des revenus de ce segment.

Par application, le segment des entraînements de moteur EV devrait enregistrer le TCAC de revenus le plus rapide au cours de la période de prévision, car il aide à la gestion de la batterie et réduit le poids et la taille. La pénétration accrue des dispositifs au carbure de silicium dans les véhicules électriques (VE) soutient la croissance des revenus de ce segment. Le besoin de moteurs EV augmente à mesure que le marché des EV se développe.

Le marché des plaquettes de carbure de silicium en Europe devrait croître à un rythme rapide au cours de la période de prévision. Le Royaume-Uni représentait la plus grande part de revenus en Europe en 2021 pour les articles électroniques grand public haut de gamme, avec environ 18 000 entreprises d’électronique basées au Royaume-Uni opérant dans l’industrie.

Le marché des plaquettes de carbure de silicium en Amérique du Nord a représenté la deuxième plus grande part de revenus en 2021 en raison de l’utilisation croissante de dispositifs au carbure de silicium dans les alimentations et les onduleurs. Les États-Unis devraient représenter la plus grande part des revenus du marché en 2021 en raison de l’augmentation significative de la production d’énergie renouvelable dans la région.

Pour comprendre comment notre marché des plaquettes de carbure de silicium peut faire la différence dans votre stratégie commerciale: – https://www.reportsanddata.com/download-summary-form/1106

Aux fins de ce rapport, Reports and Data a segmenté le marché des plaquettes de carbure de silicium en fonction de la taille de la plaquette, de l’appareil, de l’application, de l’industrie et de la région :

Wafer Size Outlook2019-2030) Perspectives

pouces

4 pouces

6 pouces et

chiffre d’affaires, millions USD ; 2019-2030)

2 des USD

;

appareils

(Millions USD ; 2019-2030)

Dispositif de réseau électrique

Systèmes de transmission CA flexibles

RF et station de base cellulaire

à courant continu haute tension

Alimentation

Système de combat électronique

éclairage

Moteur industriel

Recharge

de VE

Énergie solaire Énergie

éolienne

Détecteur de flamme

Autres

Perspectives du secteur (chiffre d’affaires, millions USD ; 2019-2030)

Télécommunications 2 pouces 4 pouces 6 pouces et plus

Énergie et électricité 2 pouces 4 pouces 6 pouces et plus

Électronique de puissance 2 pouces 4 pouces 6 pouces et plusdessus

automobile 2 pouces 4 pouces 6 pouces et au-dessus

des générateurs d’énergie renouvelable tion 2 pouces 4 pouces 6 pouces et plus

Défense 2 pouces 4 pouces 6 pouces et plus



Perspectives régionales (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2019–2030)

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique

Demander une personnalisation du rapport @ https://www.reportsanddata.com/request-customization-form/1106

Principaux avantages du rapport sur les plaquettes de carbure de silicium :

identification et analyse de la taille du marché et de la concurrence

Analyse qualitative et quantitative des données du marché

Données validées par des experts du secteur après une étude primaire approfondie et recherche secondaire

Analyse régionale approfondie de l’industrie Plaquettes de carbure de silicium

Profilage des principaux acteurs ainsi que leur aperçu commercial, leurs stratégies commerciales, leurs accords et partenariats, et leur portefeuille de produits

Analyse SWOT et cinq forces de Porter pour une compréhension approfondie du paysage concurrentiel

Analyse de faisabilité et analyse des investissements pour permettre des décisions d’investissement stratégiques

Analyse des opportunités, des moteurs, des contraintes, des défis, des risques et des limites

En conclusion, tous les aspects du marché Plaquette de carbure de silicium sont évalués quantitativement et qualitativement pour étudier le marché mondial et régional de manière comparative. Cette étude de marché présente des informations critiques et des données factuelles sur le marché fournissant une étude statistique globale de ce marché sur la base des moteurs du marché, des limites et de ses perspectives d’avenir.

À propos de nous :

Reports and Data est une société d’études de marché et de conseil qui fournit des rapports de recherche syndiqués, des rapports de recherche personnalisés et des services de conseil. Nos solutions se concentrent uniquement sur votre objectif de localiser, cibler et analyser les changements de comportement des consommateurs à travers les données démographiques, à travers les industries et aider les clients à prendre une décision commerciale plus intelligente. Nous proposons des études d’intelligence de marché garantissant des recherches pertinentes et factuelles dans de multiples secteurs, notamment la santé, la technologie, les produits chimiques, l’énergie et l’énergie. Nous mettons constamment à jour nos offres de recherche pour nous assurer que nos clients sont au courant des dernières tendances existantes sur le marché.

Contactez-nous :

John W

Responsable du développement commercial

Ligne directe : +1-212-710-1370

E-mail : sales@reportsanddata.com

Rapports et données | La toile: www.reportsanddata.com

Consultez nos prochains rapports de recherche @ https://www.reportsanddata.com/upcoming-reports