Analyse du marché des piles à combustible automobile 2022, taille, principaux acteurs avec part, développement commercial et opportunités jusqu’en 2030

La taille du marché des piles à combustible automobiles était de 1,9 milliard de dollars américains en 2020. Le marché des piles à combustible automobiles devrait atteindre la valeur de 63,7 milliards de dollars américains d’ici 2030 en augmentant à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 42,1 % au cours de la période de prévision. de 2021-2030.

Les piles à combustible automobiles sont utilisées pour les véhicules électroniques afin de générer de l’électricité à l’aide de l’oxygène présent dans l’air. Ces cellules sont soit utilisées avec des cellules de batterie, soit à la place de batteries.

Analyse d’impact COVID-19

Le marché mondial des piles à combustible automobiles a connu un déclin soudain et sévère, tout cela en raison de la perturbation des activités commerciales. La propagation rapide de l’infection au COVID-19 a forcé les gouvernements de divers pays à imposer un confinement temporaire. En conséquence, cela a entravé les activités d’import-export. De plus, le marché a connu une brusque diminution des activités commerciales. Les gens évitaient d’acheter des choses luxueuses. Ainsi, il a entravé l’ensemble du secteur automobile. En conséquence, la croissance du marché mondial des piles à combustible automobiles a ralenti pendant l’épidémie.

Les facteurs influant

Les progrès continus et la réduction des prix des piles à combustible automobiles peuvent créer des opportunités favorables pour les acteurs du marché.

Des facteurs tels que l’augmentation des prix du pétrole, une meilleure productivité des piles à combustible automobiles et une meilleure autonomie pourraient stimuler la demande de piles à combustible automobiles dans les années à venir. De plus, une prise de conscience croissante de la pollution peut entraîner une croissance significative du marché.

De plus, la demande croissante de véhicules efficaces et les initiatives gouvernementales visant à réduire l’effet des gaz à effet de serre feraient croître le marché.

Le coût élevé des véhicules électriques peut devenir un défi important pour la croissance du marché.

La demande croissante d’un fonctionnement silencieux et d’un ravitaillement rapide entraînerait une augmentation de la demande de piles à combustible, principalement dans le secteur automobile.

Les applications bénéfiques des piles à combustible, principalement dans l’automobile et les transports, telles que la manutention, les VUL, les bus, la défense, devraient toutes stimuler la croissance du marché.

Analyse géographique

Au niveau régional, la région Asie-Pacifique détient la plus grande part du marché mondial des piles à combustible automobiles. Cela est dû à l’augmentation des activités de production et aux initiatives gouvernementales visant à réduire la pollution de l’environnement. Les initiatives environnementales vertes et le soutien des gouvernements aux infrastructures hydrogène, principalement dans les pays émergents, sont les principaux moteurs de la croissance du marché. En dehors de cela, la demande croissante de véhicules électriques et la hausse des prix du carburant sont les facteurs qui stimulent la croissance du marché des piles à combustible automobile en Asie-Pacifique. En outre, le marché mondial des piles à combustible devrait connaître une expansion rapide en Amérique du Nord. Cela est dû à l’augmentation des activités de recherche et développement et aux initiatives gouvernementales visant à promouvoir des services respectueux de l’environnement.

Concurrents sur le marché

Toshiba

Puissance ITM

Nedstack

Systèmes d’alimentation Ballard

Pouvoir Cérès

Hydrogénie

Prise d’alimentation

Delphes

D’autres joueurs de premier plan

Segmentation du marché

Basé sur les composants :

Pile à combustible

Processeur de carburant

Conditionneur de puissance

Compresseur d’air

Humidificateur

Basé sur le type de véhicule :

Voiture de voyageurs

VU

Autobus

Camion

Basé sur la capacité d’alimentation :

<150kW

150-250kW

>250kW

Basé sur les miles de fonctionnement :

0-250 milles

251-500 milles

Au-dessus de 500 milles

Basé sur le point de carburant hydrogène :

Asie Océanie

L’Europe 

Amérique du Nord

Basé sur le type de véhicule spécialisé :

Véhicules de manutention

Camion réfrigéré

Par région

Amérique du Nord

Les Etats Unis

Canada

Mexique

L’Europe 

Europe de l’Ouest

La Grande-Bretagne

Allemagne

La France

Italie

Espagne

Reste de l’Europe occidentale

L’Europe de l’Est

Pologne

Russie

Reste de l’Europe de l’Est

Asie-Pacifique

Chine

Inde

Japon

Australie et Nouvelle-Zélande

ASEAN

Reste de l’Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique (MEA)

Émirats arabes unis

Arabie Saoudite

Afrique du Sud

Reste de la MEA

Amérique du Sud

Brésil

Argentine

Reste de l’Amérique du Sud

Quelles sont les principales conclusions du rapport ?

Ce rapport fournit des informations complètes sur les facteurs qui devraient influencer la croissance du marché et la part de marché à l’avenir.

Le rapport présente l’état actuel du marché et les perspectives d’avenir pour diverses régions géographiques.

Ce rapport fournit des informations qualitatives et quantitatives sur le paysage concurrentiel du marché.

