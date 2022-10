Analyse du marché des patchs CBD en Asie-Pacifique, croissance, tendances, taille, type et application

Le marché Asie-Pacifique des patchs CBD devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 18,1% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 64 169,10 000 USD d’ici 2028. L’utilisation croissante de produits et de patchs anti-douleur CBD et la sensibilisation des consommateurs agissent comme moteur de croissance du marché des patchs CBD.

Les patchs CBD sont des patchs transdermiques qui contiennent du cannabidiol (CBD). Le CBD est rapidement livré dans la zone locale autour du patch, puis se fraye un chemin dans la circulation sanguine. L’application directe d’un patch sur la peau permet au CBD de contourner le système digestif et augmente la biodisponibilité du produit.

Il existe différents types de patchs disponibles sur le marché en fonction de leur application. Les patchs CBD sont principalement utilisés pour le traitement des douleurs chroniques, telles que les douleurs au cou, aux épaules, au bas du dos et autres. Les patchs CBD sont également utilisés pour traiter les problèmes de santé mentale tels que l’insomnie, l’anxiété et la dépression, entre autres. Il soulage la douleur et maintient une personne calme et sans stress, c’est pourquoi la demande pour le produit sur le marché augmente.

L’utilisation croissante des patchs CBD pour le traitement de la douleur chronique est le principal moteur du marché. Les effets secondaires associés au CBD peuvent être un défi, mais élargir le champ de la recherche pour les applications médicales des patchs au CBD s’avère être une opportunité. Les restrictions imposées par le gouvernement et les organismes médicaux à l’utilisation du CBD pour des applications médicales et les défis auxquels il est confronté en raison de l’impact du COVID-19 sur la chaîne d’approvisionnement des matières premières sont les facteurs limitants.

PRINCIPAUX ACTEURS CLÉS :

Ipsen Pharma

AbbVie Inc.

Mylan NV

Pfizer Inc.

Zydus Pharmaceuticals, Inc. (une filiale de Zydus Cadila)

Teva Pharmaceutical USA, Inc. (une filiale de Teva Pharmaceutical Industries Ltd.)

Takeda Pharmaceutical Company Limited

Sanofi

Arbor Pharmaceuticals

Tolmar Pharmaceuticals, Inc.

GP Pharm

Portée et taille du marché des patchs CBD en Asie-Pacifique

Le marché Asie-Pacifique des patchs CBD est segmenté en fonction du produit, de l’espèce, de l’emballage, du dosage, du dérivé, de l’application, du type de source, de l’utilisateur final et du canal de distribution. La croissance inter-segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies de mise sur le marché pour déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du produit, le marché des patchs CBD est segmenté en réservoir, matrice et couche de médicament dans l’adhésif. En 2021, le segment des dépôts domine le marché des patchs CBD en raison de son utilisation dans diverses applications CBD.

Sur la base des espèces, le marché des patchs CBD est segmenté en cannabis indica, hybride et sativa. En 2021, le segment Cannabis Indica domine le marché des patchs CBD en raison de son pourcentage élevé de CBD et de son faible pourcentage de THC par rapport à sativa et hybride.

Sur la base de l’emballage, le marché des patchs CBD est segmenté en deux à cinq patchs, un patch unique et plus de cinq patchs. En 2021, le segment de deux à cinq patchs domine le marché des patchs CBD en raison de sa haute disponibilité.

Sur la base du dosage, le marché des patchs CBD est segmenté en moins de 30 mg, 30-40 mg, 40-50 mg et plus de 50 mg. En 2021, le segment des moins de 30 mg domine le marché des patchs CBD, car le marché en est à ses débuts et les nouveaux utilisateurs commencent avec de faibles doses.

Sur la base des dérivés, le marché du CBD Patch est segmenté en Cannabidiol (CBD), Tétrahydrocannabinol (THC) Autres. En 2021, le segment du cannabidiol (CBD) domine le marché des patchs CBD en raison de restrictions sur la teneur en tétrahydrocannabinol (THC) de 0,2 à 0,3 % selon le pays d’utilisation.

Sur la base de l’application, le marché des patchs CBD est segmenté en douleur chronique, anxiété, arthrite, humeur élevée, douleur neurologique et autres. En 2021, le segment des douleurs chroniques domine le marché des patchs CBD en raison de l’augmentation des cas de douleurs chroniques, telles que les douleurs au cou et aux épaules.

En fonction du type de source, le marché des patchs CBD est segmenté en naturel et synthétique. En 2021, le segment naturel domine le marché des patchs CBD en raison de la confiance des consommateurs dans les produits naturels, car les produits à base de plantes sont considérés comme sûrs.

Sur la base de l’utilisation finale, le marché des patchs CBD est segmenté en établissements de soins à domicile, centres de recherche et développement, hôpitaux, cliniques, centres de réadaptation et autres. En 2021, le segment de l’environnement des soins à domicile domine le marché des patchs CBD car le produit CBD n’est pas encore approuvé pour une utilisation dans les soins de santé.

Sur la base du canal de distribution, le marché CBD Patch est segmenté en dispensaires et pharmacies, magasins en ligne et hors ligne. En 2021, le segment des dispensaires et des pharmacies dominera le marché des patchs CBD en raison de sa chaîne d’approvisionnement établie du fabricant au consommateur.

