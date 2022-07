Analyse du marché des outils électriques, principal fournisseur clé, revenus, demande, tendances, taille, part et prévisions jusqu’en 2030 | Emergen Research

La du marché mondial des outils électriques était de 25,79 milliards USD en 2021 et devrait enregistrer un TCAC des revenus de 4,5 % au cours de la période de prévision, selon la dernière analyse d’Emergen Research. La croissance des industries de la construction et de la fabrication, en particulier dans les pays émergents, et l’utilisation croissante des outils électriques sans fil sont quelques-uns des facteurs clés de la croissance des revenus du marché.

croissante de divers types d’outils électriques sans fil, tels que les perceuses à percussion, les lames de scie, les clés à percussion, les agrafeuses et les cloueuses, contribue à la croissance rapide du marché. Le besoin croissant d’outils plus adaptables, flexibles et compacts stimule de plus en plus la demande d’outils électriques sans fil. Les batteries traditionnelles au nickel-cadmium (Ni-Cd) et au nickel-hydrure métallique (Ni-MH) sont remplacées par des batteries au lithium dans les outils électriques. De plus, les progrès rapides de la technologie des batteries ont entraîné une augmentation de l’utilisation des batteries haute densité dans les outils électriques sans fil, permettant ainsi une meilleure durée de fonctionnement après chaque recharge.

Le rapport sur le marché mondial des outils électriques fournit une couverture complète des données des entreprises, y compris des détails sur leur capacité de production et de fabrication, leur portefeuille de produits, leur aperçu des activités, leurs revenus, leurs marges bénéficiaires brutes, leur réseau de vente et leur canal de distribution, leur situation financière et leur position sur le marché. Le rapport offre un aperçu complet du paysage régional et concurrentiel et fournit un aperçu plus approfondi du scénario de marché actuel et des perspectives de croissance futures.

Moteurs du marché :

Les efforts constants d’acteurs de premier plan pour développer des technologies plus récentes et modernes et des avancées de produits devraient stimuler la croissance de l’industrie au cours des prochaines années. Le rapport étudie les vastes plans d’expansion des activités et les progrès des activités de R&D et du portefeuille de produits. Le rapport offre une compréhension claire des alliances sur le marché, telles que les fusions et acquisitions, les coentreprises, les collaborations, les partenariats, les accords, les lancements de produits et les promotions de marques, et les accords d’entreprise.

Certains des acteurs clés de cette industrie incluent :

Apex Tool Group, LLC., Emerson Electric Co., Ingersoll Rand, Atlas Copco, Robert Bosch GmbH, Stanley Black & Decker, Inc., Techtronic Industries Co., Ltd., Hilti Group , Makita Corporation et Koki Holdings Co., Ltd.

Le rapport étudie l’impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché des outils électriques. Le rapport offre des informations précieuses sur la taille du marché, la part de marché, les ventes canal et réseau de distribution, segmentation du marché, demandes et tendances, et perspectives de croissance. Le rapport étudie également la croissance du marché à l’échelle mondiale et régionale.

Quelques faits saillants clés du rapport

Le segment électrique a représenté une part importante des revenus en 2021 en raison de la facilité de flexibilité et de l’efficacité du fonctionnement des outils électriques. L’introduction de batteries puissantes a entraîné une demande croissante d’outils électriques. Les outils électriques sont utilisés dans des secteurs tels que l’automobile, la construction, l’aérospatiale et l’énergie en raison de divers avantages tels que l’amélioration des performances, de la vitesse, de l’efficacité, de la précision et de la commodité. L’urbanisation et l’industrialisation rapides sont quelques-uns des facteurs qui augmentent la demande d’outils électriques.

Le segment des perceuses a représenté une part importante des revenus en 2021. Les équipements de perçage et de fixation électriques sont utilisés par les professionnels et les bricoleurs (bricoleurs). Les perceuses sont utilisées dans les applications résidentielles et industrielles car elles sont faciles à utiliser et plus économiques que les autres équipements électriques. La demande croissante de perceuses en tant qu’équipement principal de maintenance et de réparation est également un autre facteur contribuant à la croissance du marché.

Le segment industriel représentait la plus grande part des revenus en 2021. L’augmentation de l’innovation technique et la mise en œuvre de technologies de pointe par ces industries devraient stimuler la croissance des revenus du segment.

. Questions clés auxquelles répond ce rapport :

quel segment est actuellement en tête du marché ?

Quelle est la répartition du marché en fonction de la longueur d’onde ?

Quels sont les principaux moteurs de croissance et facteurs de restriction du marché Outils électriques?

Quels acteurs prendront la tête du marché ?

Dans quelle région le marché connaîtra-t-il sa plus forte croissance ?

Comment le marché mondial des outils électriques s’est-il comporté jusqu’à présent et comment se comportera-t-il dans les années à venir?

Quelle sera la taille du marché en termes de valeur et de volume au cours des cinq prochaines années ?

Segmentation :

Emergen Research a segmenté le marché mondial des outils électriques en fonction du mode de fonctionnement, du produit, de l’application et de la région :

Perspectives d’application (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2019-2030)

industrielle

résidentielle

analyse régionale

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste de l’UE)

Asie Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

