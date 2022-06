Analyse du marché des nouvelles capacités de distribution par facteurs de croissance émergents et prévisions de revenus jusqu’en 2030

Le marché des nouvelles capacités de distribution devrait croître de 1,5 fois d’ici la fin de la période de prévision avec un TCAC de plus de 6 % au cours de la période de prévision (2022 à 2030).

L’Association internationale du transport aérien (IATA) a créé la nouvelle norme XML de capacité de distribution pour permettre aux fournisseurs de services aériens de fournir un contenu riche et des accessoires à leurs clients. Le contenu riche est l’un des moyens par lesquels les compagnies aériennes peuvent se commercialiser et différencier leurs marques. Alors que NDC permet un meilleur contrôle des stratégies de tarification telles que la tarification dynamique, il permet également un meilleur contrôle des données client.

Accès aux informations client et expérience d’achat personnalisée Actuellement, les intermédiaires, les OTA et les GDS détiennent la plupart des informations personnelles d’un client. Cela signifie que les compagnies aériennes ne reçoivent que des informations de base sur leurs clients, ce qui empêche la personnalisation de l’expérience d’achat, qui est devenue la norme dans le commerce électronique de voyage moderne. L’objectif de la norme NDC est de fournir aux compagnies aériennes des informations directes sur les clients.

Segmentation globale du marché des nouvelles capacités de distribution :

Marché mondial des nouvelles capacités de distribution, par type

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Marché mondial des nouvelles capacités de distribution, par application

Sociétés

Loisirs

Voyageurs d’affaires

En fonction de la région, le marché mondial de l’impression des nouvelles capacités de distribution a été segmenté en cinq régions géographiques, à savoir l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Europe, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique. En 2020, l’Asie-Pacifique détenait la plus grande part de la nouvelle capacité de distribution mondiale.

Marché mondial des nouvelles capacités de distribution, par région

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA)

Principaux acteurs du marché couverts par le marché mondial des nouvelles capacités de distribution:

Sabre

STT

Amadeus IT Group, S.A.

Travelport

Air France

ATPCO

Air Canada

Aéroflot

(Remarque : la liste des principaux acteurs sera mise à jour avec le dernier scénario et les dernières tendances du marché)

Paysage concurrentiel :

Entreprises établies

Des acteurs émergents en forte croissance

Nouveaux lancements

Nouveaux entrants et startups de premier plan

Analyse comparative des produits concurrentiels

Matrice de développement de produits

Principaux points à retenir des rapports de recherche régionaux :

Perspectives de croissance

Analyse SWOT

Tendances clés

Points de données clés affectant la croissance du marché

Objectifs de l’étude:

Le rapport sur le marché mondial des nouvelles capacités de distribution fournit une analyse approfondie des facteurs macroéconomiques et de l’attractivité du marché de chaque segment. Le rapport comprendra une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales avec la présence des acteurs du marché dans le segment et la région/le pays respectifs. Les informations conclues dans le rapport incluent les entrées.

