Analyse du marché des moteurs de moyeu de vélo électrique en Amérique du Sud, tendances, principaux fabricants, part, croissance, statistiques, opportunités et prévisions jusqu’en 2030

Selon l’analyse de Data Bridge Market Research, le marché devrait croître à un TCAC de 6,4 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2030 et devrait atteindre 28,21 millions USD d’ici 2030.

Le marché des moteurs de moyeu de vélo électrique en Amérique du Sud devrait augmenter au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante au niveau de l’utilisateur final. Avec la bonne utilisation d’excellents modèles pratiques et d’une méthodologie de recherche brillante, un excellent rapport sur le marché des moteurs de moyeu de vélo électrique en Amérique du Sud a été généré pour aider les entreprises à découvrir les plus grandes opportunités de prospérer sur le marché. Sans oublier que ce rapport de marché propose une étude approfondie des opportunités actuelles et futures qui met en lumière les investissements futurs sur le marché. L’excellent rapport d’étude de marché du moteur de moyeu de vélo électrique en Amérique du Sud fournit aux clients un aperçu de leur scénario commercial qu’ils peuvent utiliser pour formuler des stratégies commerciales pour prospérer sur le marché.

Un rapport élogieux sur le marché des moteurs de moyeu de vélo électrique en Amérique du Sud facilitera sûrement le chemin vers la croissance et le succès des entreprises. Pour un aperçu détaillé du marché et une concentration précise sur le marché, ces rapports d’études de marché approfondis sont indispensables. En outre, ce rapport de marché fournit une évaluation descendante du marché en termes de revenus et de segments commerciaux en développement. Un document d’étude de marché fiable sur les moteurs de moyeu de vélo électrique d’Amérique du Sud tenant compte de la demande publique, de la capacité et de l’industrie du travail avec une croissance continue, des rapports dynamiques ou des services de protection des données élevés.

Ce rapport sur le marché des moteurs de moyeu de vélo électrique en Amérique du Sud fournit des détails sur les derniers développements, les réglementations commerciales, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des analyses des marchés nationaux et locaux des acteurs, analyse les opportunités de flux de revenus émergents, l’évolution des réglementations du marché. , analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, domaines d’application et de domaine, approbations de produits, lancements de produits, expansion géographique, innovations technologiques sur le marché. Pour en savoir plus sur Data Bridge Market Research South America Electric Bicycle Hub Motor Market Contactez-nous pour le profil d’analyste et notre équipe vous aidera à prendre des décisions de marché éclairées pour la croissance du marché.

Les principaux acteurs clés opérant sur le marché du moteur de moyeu de vélo électrique en Amérique du Sud comprennent:

SR SUNTOUR, MAHLE GmbH, Brose Fahrzeugteile SE & Co. KG, TranzX, Bafang Electric (Suzhou) Co., Ltd., Suzhou Shengyi Motor Co., Ltd., SHIMANO INC., TDCM, Maxon, Robert Bosch GmbH, Heinzmann GmbH & Co. KG, Yamaha Motor Co., Ltd., ChangZhou MXUS IMP&EXP CO., LTD.

Principaux segments de marché :

En fonction de l’emplacement du moteur de moyeu, le marché des moteurs de moyeu de vélo électrique a été segmenté en moteurs de moyeu moyen/moyen, moteurs de moyeu arrière et moteurs de moyeu avant. Les moteurs de moyeu à montage moyen/montage moyen représentaient la plus grande part de marché dans le segment de positionnement des moteurs de moyeu et devraient croître au TCAC le plus élevé d’ici 2021, car ils sont les mieux adaptés aux vélos électriques intelligents et aux vélos électriques avec pédalage assisté dans le monde entier. La conception de. De plus, les vélos électriques basés sur des moteurs de moyeu à entraînement moyen sont préférés en raison de leur meilleure répartition du poids.

En fonction du type de moteur, le marché des moteurs de moyeu de vélo électrique a été segmenté en moteurs à entraînement direct et à moyeu à engrenages internes. Les engrenages internes représentaient la plus grande part de marché dans le segment des types de moteurs d’ici 2021 et devraient croître au TCAC le plus élevé en raison de leurs caractéristiques de transition en douceur associées à la faible résistance et au poids léger des moteurs.

Sur la base de la plage de tension, le marché des moteurs de moyeu de vélo électrique a été segmenté en 36+ volts et 36+ volts de moins. Au-dessus de 36 volts détient la plus grande part de marché dans le segment de la plage de tension et devrait croître au TCAC le plus élevé d’ici 2021, car la plupart des vélos électriques sont alimentés par 36 volts et plus en raison de leur faible coût et de leur rapport de puissance élevé.

Sur la base du poids, le marché des moteurs de moyeu de vélo électrique a été segmenté en plus de 7 livres et moins de 7 livres. Les moteurs de plus de 7 livres auront la plus grande part de marché dans le segment de poids d’ici 2021 et devraient croître au rythme le plus élevé, car de plus en plus de moteurs pèsent plus de 7 livres. De plus, le poids accru de la batterie augmente le poids du moteur en raison de la puissance accrue requise.

Sur la base du type de batterie, le marché des moteurs de moyeu de vélo électrique a été segmenté en Li-ion, Li-ion Polymer, Nickel Metal Hydride, Lead Acid, Sealed Lead Acid, etc. Les batteries lithium-ion auront la plus grande part de marché dans le segment des types de batteries d’ici 2021 en raison d’une maintenance réduite et d’une plus grande durabilité. Cependant, le polymère lithium-ion devrait croître au TCAC le plus élevé car il s’agit d’une version avancée des batteries lithium-ion avec une plus grande durabilité.

Sur la base du type de classe, le marché des moteurs de moyeu de vélo électrique a été segmenté en classe I (assistance à la pédale/pedelec), classe II (accélérateur) et classe III (speed pedelec). La classe I (Pedal Assist / Pedelecs) détient la plus grande part de marché dans le segment de type de catégorie et devrait croître au TCAC le plus élevé d’ici 2021 en raison de sa fonctionnalité pour un cycle plus long et de l’utilisation de la fonction d’assistance électrique pour la croisière.

Sur la base du canal de vente, le marché des moteurs de moyeu de vélo électrique a été segmenté en OEM et après-vente. L’OEM détient la plus grande part de marché dans le segment des canaux de vente d’ici 2021 et devrait croître au TCAC le plus élevé étant donné que les ventes de moteurs de vélos électriques sur le marché secondaire sont rares et qu’il y a moins de demande pour de tels moteurs sur le marché secondaire.

Sur la base de l’application/du véhicule, le marché des moteurs de moyeu de vélo électrique a été segmenté en ville/urbain, croiseur, VTT/randonnée, course, fret et autres. City/Urban détient la part de marché la plus élevée dans le segment Application/Véhicule d’ici 2021 et devrait croître au TCAC le plus élevé, car la plupart des vélos électriques achetés sont utilisés dans les zones urbaines, comme pour les courtes distances, rentables et écologiques. au lieu de travail ou au bureau.

Marché du moteur de moyeu de vélo électrique en Amérique du Sud, par région:

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Russie, Italie et reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Australie, Nouvelle-Zélande, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, autres pays, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

Principaux avantages du marché des moteurs de moyeu de vélo électrique en Amérique du Sud par rapport aux concurrents mondiaux :

Le rapport fournit une analyse qualitative et quantitative des tendances du marché, des prévisions et de la taille du marché des moteurs de moyeu de vélo électrique en Amérique du Sud pour identifier les opportunités émergentes.

L’analyse des cinq forces de Porter met en évidence le potentiel des acheteurs et des fournisseurs pour permettre aux parties prenantes de prendre des décisions commerciales stratégiques et de déterminer le niveau de concurrence dans l’industrie.

L’étude met en évidence les principaux influenceurs et les principaux domaines d’investissement.

Les principaux pays de chaque région sont analysés et leur contribution au revenu est mentionnée.

La section Positionnement des acteurs du marché permet de comprendre la localisation actuelle des acteurs actifs du marché en Amérique du Sud Moteurs de moyeu de vélo électrique

Ces rapports sur le marché du moteur de moyeu de vélo électrique en Amérique du Sud répondent à quelques questions clés:

Quel sera le taux de croissance, la dynamique ou l’accélération du marché au cours de la période de prévision?

Quels sont les facteurs clés qui motivent les moteurs de moyeu de vélo électrique sud-américains ?

Quelle région devrait détenir la part de marché la plus élevée dans Moteurs de moyeu de vélo électrique en Amérique du Sud?

Quelles tendances, défis et obstacles affecteront la croissance et l’échelle de Global South America E-bike Hub Motor ?

Quels sont le volume des ventes, les revenus et l’analyse des prix des principaux fabricants de moteurs de moyeu de vélo électrique en Amérique du Sud ?

Quelles sont les opportunités et les menaces des moteurs de moyeu de vélo électrique en Amérique du Sud auxquelles sont confrontés les fournisseurs mondiaux de l’industrie des moteurs de moyeu de vélo électrique en Amérique du Sud ?

