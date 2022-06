Analyse du marché des modèles de foie humain en Europe, perspectives, moteurs, principales tendances et opportunités jusqu’en 2028

Le marché européen des modèles de foie humain devrait atteindre 1 87 244,81 millions de dollars américains d’ici 2028, contre 84 347,25 millions de dollars américains en 2021. Le marché devrait croître à un TCAC de 12,1 % de 2021 à 2028.

Une étude de marché sur les modèles de foie humain en Europe a impliqué l’utilisation intensive de sources de données primaires et secondaires. Le processus de recherche impliquait l’étude de divers facteurs affectant l’industrie, notamment l’environnement du marché, le paysage concurrentiel, les données historiques et les tendances actuelles du marché, l’innovation technologique, les technologies à venir et les progrès techniques dans l’industrie connexe, ainsi que les risques du marché, les opportunités, le marché. obstacles et défis.

Certaines des entreprises en concurrence sur le marché européen des modèles de foie humain sont

La liste des entreprises – Marché des modèles de foie humain en Europe

BioIVT

CELLINK

CN Bio Innovations

Chypre

Emulate, Inc.

InSphero

Kerafast

Kirkstall

MIMETAS BV

THERMO FISHER SCIENTIFIC INC.

Le segment de la découverte de médicaments dominera le marché européen des modèles de foie humain de 2021 à 2028

Selon une nouvelle étude de marché sur « le marché des modèles de foie humain en Europe jusqu’en 2028 – Impact du COVID-19 et analyse et prévisions régionales par type, application et utilisateur final », devrait atteindre 1 87 244,81 000 USD d’ici 2028 en provenance des États-Unis. 84 347,25 milliers de dollars en 2021. On estime que le marché croîtra à un TCAC de 12,1 % de 2021 à 2028. Le rapport présente les tendances qui prévalent sur le marché européen des modèles de foie humain ainsi que les moteurs et les contraintes liés à la croissance du marché. L’attention croissante portée au développement d’alternatives pour les modèles d’expérimentation animale et la prévalence croissante des maladies du foie sont le principal facteur de croissance du marché européen des modèles de foie humain. Cependant, les modèles de foie trop chers entravent la croissance du marché européen des modèles de foie humain.

BioIVT ; CELLINK ; CN Bio Innovations; Chypre ; Emulate, Inc. ; InSphero ; Kerafast ; Kirkstall; MIMETAS BV ; et THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. font partie des sociétés leaders sur le marché européen des modèles de foie humain. Les entreprises se concentrent sur l’adoption de stratégies de croissance organique telles que les lancements de produits et les expansions pour maintenir leur position sur le marché dynamique. Par exemple, en 2021, Emulate, Inc. a annoncé la clôture d’un cycle de financement de série E de 82 000 $ dirigé par l’investisseur existant Northpond Ventures avec une participation supplémentaire de Perceptive Advisors. Grâce à cet investissement, Emulate a levé près de 225 000 $ à ce jour.

La portée du rapport :

Le rapport segmente le marché européen des modèles de foie humain en fonction de l’application, du type, du service, de la technologie et de la région. Chaque chapitre de cette segmentation permet aux lecteurs de saisir les détails du marché. Un regard agrandi sur l’analyse basée sur les segments vise à donner aux lecteurs un aperçu plus approfondi des opportunités et des menaces sur le marché. Il aborde également les scénarios politiques qui devraient avoir un impact sur le marché à la fois petit et grand. Le rapport sur le marché européen des modèles de foie humain examine l’évolution des scénarios réglementaires pour faire des projections précises sur les investissements potentiels. Il évalue également le risque pour les nouveaux entrants et l’intensité de la rivalité concurrentielle.

Les principaux acteurs du marché et les fabricants sont étudiés pour aider à donner une brève idée à leur sujet dans le rapport. Les défis auxquels ils sont confrontés et les raisons pour lesquelles ils occupent ce poste sont expliqués pour aider à prendre une décision éclairée. Le marché du paysage concurrentiel présente des informations détaillées sur les profils d’entreprise, les développements, les fusions, les acquisitions, la situation économique et la meilleure analyse SWOT.

