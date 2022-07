Analyse du marché des modèles animaux, principaux acteurs clés et statistiques de l’industrie 2030

La croissance rapide de la découverte et du développement de médicaments dans le secteur pharmaceutique et l’utilisation croissante de modèles animaux dans la recherche fondamentale et appliquée sont des facteurs clés qui stimulent la croissance des revenus

. du marchéde 7,6 % sur la période de prévision, selon le dernier rapport de Reports and Data. La croissance rapide de la découverte et du développement de médicaments dans le secteur pharmaceutique, ainsi que l’utilisation croissante de modèles animaux dans la recherche fondamentale et appliquée, devraient stimuler la croissance des revenus du marché au cours de la période de prévision. La demande croissante de modèles de souris pour les tests de laboratoire, la recherche clinique, ainsi qu’à des fins éducatives, devrait soutenir la croissance des revenus du marché mondial des modèles animaux dans un avenir proche.

La demande croissante de médicaments, de vaccins et d’anticorps monoclonaux contre les maladies émergentes a conduit à une utilisation accrue de modèles animaux pour les processus de recherche et développement. Les modèles de souris sont largement utilisés dans les institutions pharmaceutiques et biotechnologiques, en raison de leur petite taille, de leur durée de vie et de leur cycle de reproduction moyens à petits et de leur facilité de manipulation génétique. La similitude des systèmes d’organes des souris avec les humains en fait également un élément essentiel pour le développement et le criblage de médicaments, ce qui augmente la demande de souris en tant que modèle animal et devrait stimuler la croissance des revenus du marché dans un avenir proche.

Les principales entreprises décrites dans le rapport comprennent

Charles River Laboratories International, Inc., The Jackson Laboratory, Laboratory Corporation of America Holdings, Horizon Discovery Group plc, Trans Genic Inc., genOway, Taconic Biosciences, Inc., Envigo, Inotiv Inc., Janvier Labs et Laboratoire de ciblage ingénieux (Ingenious).

Le rapport est une étude d’investigation qui détermine la croissance du marché et la portée du marché sur la base des tendances du marché, des changements de comportement des consommateurs, des modèles de consommation et de production, du portefeuille de produits offert par le marché , taux de croissance, moteurs et contraintes, situation financière et défis et limites existants du marché Modèle animal.

Le rapport traite en détail de la capacité de production mondiale, du rapport entre l’offre et la demande, de la dynamique du marché et d’une analyse complète du paysage concurrentiel. Il fournit une analyse à l’échelle de l’industrie de la part de marché de chaque acteur ainsi que de son portefeuille d’activités, de sa capacité de production et de fabrication, de son portefeuille de produits, de ses plans d’expansion commerciale, de sa situation financière et de ses alliances stratégiques telles que fusions et acquisitions, coentreprises et collaborations, entre autres.

La bifurcation régionale du marché analyse des segments de marché clés tels que l’Amérique du Nord, l’Amérique latine, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique. Le rapport examine en détail la croissance du marché, la taille du marché, la croissance des revenus, la part de marché, la production et la consommation, la demande et l’offre, les tendances actuelles et émergentes et les développements technologiques dans chaque région.

Les régions géographiques clés analysées dans le rapport de marché sont :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

L’Europe  (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Segmentation du marché des modèles animaux basée sur les types :

Espèces Outlook (revenu, milliards USD ; 2019-2030)

Rats

Souris

Lapins

Canines

Poisson zèbre

Mini-porcs

Moutons

Chèvre

Cheval

Application Outlook (Revenus, USD milliards ; 2019-2030)

Découverte et développement

fondamentale et appliquée

Apprentissage universitaire

Autres

Perspectives d’utilisation finale (chiffre d’affaires, milliards USD ;

pharmaceutique

Biotechnologie

Universitaire

Autres

)

2019-2030part des revenus sur la période de prévision. L’utilisation croissante de modèles de souris lors du développement et de la découverte de médicaments stimule la croissance des revenus de ce segment. Les espèces de souris sont des modèles essentiels dans les processus de développement de médicaments, car elles sont utilisées pour tester plusieurs types de molécules de plomb et sélectionner des médicaments potentiels sans danger pour l’homme.

Le segment pharmaceutique devrait représenter la plus grande part des revenus sur le marché mondial des modèles animaux entre 2022 et 2030. La demande croissante de modèles animaux dans ce secteur pour la recherche et le développement afin de produire des médicaments, des médicaments, des vaccins et des anticorps stimule la croissance des revenus de ce segment. . Les réglementations gouvernementales dans divers pays pour tester des médicaments sur des espèces autres que les primates augmentent également la demande de modèles animaux, ce qui devrait soutenir la croissance des revenus de ce segment au cours de la période de prévision.

Le marché des modèles animaux en Amérique du Nord devrait représenter la plus grande part des revenus du marché mondial au cours de la période de prévision. La croissance rapide des industries pharmaceutiques et biotechnologiques dans lesquelles les modèles animaux jouent un rôle essentiel devrait stimuler la croissance des revenus du marché dans la région.

