Analyse du marché des médicaments dermatologiques avec mise à jour des principaux acteurs clés, statistiques commerciales et méthodologie de recherche par prévision jusqu’en 2028

Le marché mondial des médicaments dermatologiques devrait passer de sa valeur initiale estimée de 24,4 milliards USD en 2018 à une valeur estimée de 51,7 milliards USD d’ici 2026, enregistrant un TCAC de 9,8%. Le prochain rapport sur le marché contient des données pour l’année historique 2017, 2016, l’année de base du calcul est 2018 et la période de prévision est de 2019 à 2026.

Analyse concurrentielle : marché mondial des médicaments dermatologiques

Le marché mondial des médicaments dermatologiques est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que les lancements de nouveaux produits, les expansions, les accords, les coentreprises, les partenariats, les acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport inclut les parts de marché du marché des médicaments dermatologiques pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud et le Moyen-Orient et l’Afrique.

Principaux concurrents du marché: marché mondial des médicaments dermatologiques

LUPIN,

Novartis SA,

F. Hoffmann-La Roche Ltée,

Pfizer inc.,

Sanofi,

GlaxoSmithKline plc,

Amgen inc.,

Eli Lilly et compagnie,

AstraZeneca,

AbbVie Inc,

Johnson & Johnson Services. Inc,

Laboratoires Galderma LP ,

LEO Pharma A/S,

Merck & Co., Inc.,

Santé Bausch,

Bristol-Myers Squibb Company, entre autres.

Définition du marché: marché mondial des médicaments dermatologiques

Les médicaments dermatologiques sont utilisés dans la gestion et le traitement des maladies liées à la peau, aux ongles, aux cheveux et aux membranes génitales. La peau est le plus grand organe du corps. La préoccupation croissante envers les maladies de la peau est un facteur moteur de l’industrie.

Facteurs de marché

Nombre croissant de maladies de la peau dans tous les groupes d’âge.

Hausse des dépenses de soins personnels.

Sensibilisation accrue aux problèmes de peau et de grêle.

Restriction du marché

Réglementations strictes pour l’approbation des médicaments dermatologiques

Développements clés sur le marché :

En avril 2019, LEO Pharma a annoncé l’expansion de son partenariat existant avec Elektrofi pour le développement d’un système plus pratique pour les traitements dermatologiques. Cela réduira le temps nécessaire pour effectuer le traitement.

En août 2018, Lupin Ltd, un fabricant de médicaments, entre sur le marché brésilien. Ils sont entrés dans le segment de la dermatologie sur ordonnance avec deux nouveaux produits développés. Le Brésil est un marché en croissance pour les médicaments dermatologiques.

Raisons d’acheter ce rapport

Perspectives actuelles et futures du marché mondial des médicaments dermatologiques sur les marchés développés et émergents

Le segment qui devrait dominer le marché ainsi que le segment qui détient le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Régions/pays qui devraient connaître les taux de croissance les plus rapides au cours de la période de prévision

Les derniers développements, parts de marché et stratégies employées par les principaux acteurs du marché

Informations clés dans le rapport :

Analyse complète et distincte des moteurs et contraintes du marché

Principaux acteurs du marché impliqués dans cette industrie

Analyse détaillée de la segmentation du marché

Analyse concurrentielle des principaux acteurs impliqués

