Analyse du marché des matériaux de construction écologiques, partage des revenus, profils d’entreprise, lancements et prévisions jusqu’en 2027

Le marché mondial des matériaux de construction écologiques devrait atteindre 573,91 milliards USD d’ici 2027, selon un nouveau rapport de Reports and Data. La construction verte est une technologie permettant de développer une infrastructure respectueuse de l’environnement. L’objectif de ces structures est de réduire les impacts négatifs des constructions résidentielles et commerciales sur la santé humaine et l’environnement grâce à une meilleure sélection des sites, la construction, la conception, l’entretien et l’élimination au maximum, tout au long du cycle de vie des matériaux de construction écologiques.

L’effet positif de ces matériaux sur la santé humaine stimule principalement le marché. En outre, les gouvernements de divers pays développés facilitent les bâtiments écologiques à haute performance ; la loi américaine sur la récupération et le réinvestissement en est un exemple. En raison des changements climatiques fréquents et des conditions météorologiques extrêmes, les consommateurs préfèrent adopter la technologie des toits verts pour maintenir la température à l’intérieur de la structure ainsi que pour récupérer l’eau de pluie. Cependant, l’indisponibilité de matériaux de construction écologiques à haute performance et respectueux de l’environnement et les problèmes de coût sont les principaux facteurs qui entravent la croissance du marché.

Le coût de construction des bâtiments verts est plus élevé que celui des bâtiments typiques. Le marché anticipe une croissance importante en raison des réglementations strictes adoptées par les gouvernements nord-américain et européen, qui mettent l’accent sur les technologies de construction écologiques. En outre, les tentatives de diverses ONG et entreprises de sensibiliser à l’adoption de technologies durables stimuleraient le marché des matériaux de construction écologiques à l’avenir.

Le marché présente une activité croissante d’intégration à long terme par les fournisseurs de matières premières en raison de la demande croissante et des perspectives de croissance infinies du marché. La domination régionale des participants de l’industrie devrait diminuer en raison de la demande croissante d’importations. Cette tendance devrait se poursuivre au cours des prochaines années et devrait propulser la croissance du marché.

L’impact du COVID-19 :

La pandémie de COVID-19 devrait avoir un impact massif à la baisse sur le marché mondial des matériaux de construction écologiques en 2020, la raison étant l’arrêt des applications de construction résidentielle et commerciale, qui sont responsables de la demande importante. Après la pandémie, cependant, les tendances discutées dans l’étude du marché mondial se maintiennent.

De plus, les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et les arrêts de production ont entraîné une révision à la baisse des perspectives de production de matériaux de construction écologiques, ce qui aura des impacts à court terme sur les ventes du marché qui pourraient avoir des effets durables. Alors que l’industrie s’attend à ce que les choses reviennent à un état proche de la normale bien avant la fin de 2020, le choc négatif de la demande causé par la crise devrait durer.

Les principaux participants sont PPG Industries, Interface Inc., Kingspan Group Plc, Lafarge, Owens Corning, National Fiber, RedBuilt, LLC, Binderholz GmbH, Bauder Limited et Alumasc Groupe, entre autres.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent que

le segment des revêtements extérieurs devrait croître à un taux significatif de 11,5 % au cours de la période de prévision, avec une demande croissante d’éclairage intelligent, de produits solaires, de systèmes de construction et de systèmes CVC.

La baisse du coût des bâtiments écologiques au fil du temps et la prise de conscience croissante de la construction recyclée devraient générer des opportunités pour le marché de la construction résidentielle au cours de la période de prévision.

L’Amérique du Nord a dominé le marché mondial, avec des efforts et des réglementations gouvernementales pour rendre obligatoire l’utilisation de matériaux de construction écologiques et pour sensibiliser le public.

La région Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative du marché mondial au cours de la période de prévision. L’Asie du Sud-Est a connu une croissance significative dans l’adoption de pratiques de construction durables. Cela est principalement attribué aux préoccupations croissantes concernant la sécurité énergétique nationale et la dégradation de l’environnement dans plusieurs pays, tels que la Thaïlande, Hong Kong, la Malaisie, Singapour et l’Indonésie.

Aux fins du présent rapport, les rapports et les données ont segmenté le marché mondial des matériaux de construction écologiques sur la base du produit, de l’industrie de l’utilisateur final , Application et Région :

Perspectives du produit (Revenus, milliards USD ; 2017-2027)

structurel

Intérieur

Extérieur

Autres

Perspectives de l’industrie des utilisateurs finaux (Revenus, milliards USD ; 2017-2027)

commerciales

résidentielles

(Revenus, milliards USD ; 2017-2027 )

Isolation

Toiture

Charpente

Finition intérieure

Revêtement extérieur

Autres

Segmentation du marché par régions :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, Reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Pour résumer tout ce qui est indiqué ci-dessus, le rapport offre des informations clés sur le marché des matériaux de construction écologiques pour permettre au lecteur d’acquérir une compréhension complète du marché mondial des matériaux de construction écologiques. grâce à des estimations précises, une vue panoramique du scénario de marché, du paysage concurrentiel, des facteurs influençant la croissance du marché, des facteurs moteurs, des contraintes, du cadre réglementaire, des perspectives et opportunités de croissance et des facteurs propulsant le marché vers l’avant. L’étude de recherche offre une vue approfondie de l’industrie pour offrir un avantage concurrentiel au lecteur et l’aider à formuler des plans d’investissement avantageux. Le rapport fournit un aperçu complet du marché avec des faits relatifs au passé, au présent et à l’avenir du marché mondial des matériaux de construction écologiques.

Merci d’avoir lu le rapport. Le rapport peut être personnalisé selon les exigences des clients. Pour plus d’informations ou pour toute question sur les options de personnalisation, veuillez nous contacter et nous vous proposerons le rapport le mieux adapté à vos besoins.

