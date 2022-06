Analyse du marché des matériaux automobiles NVH 2022, taille, principaux acteurs avec part, portée du produit, développement commercial et opportunités jusqu’en 2030

Report Ocean a publié le dernier rapport de recherche sur le marché Matériaux NVH automobiles . Afin de comprendre un marché de manière holistique, une variété de facteurs doivent être évalués, y compris la démographie, les cycles économiques et les exigences microéconomiques qui se rapportent précisément au marché à l’étude. En outre, l’ étude de marché sur les matériaux automobiles NVH présente un examen détaillé de l’état de l’entreprise, qui représente des moyens créatifs pour la croissance de l’entreprise, des facteurs financiers tels que la valeur de la production, les régions clés et le taux de croissance.

La taille du marché mondial des matériaux NVH pour l’automobile était de 9,1 milliards de dollars américains en 2021. Le marché mondial des matériaux NVH pour l’automobile devrait atteindre 21,1 milliards de dollars d’ici 2030 en enregistrant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,1% au cours de la période de prévision de 2022 à 2030.

Les matériaux NVH ou Harshness with Noise Vibration trouvent des applications dans l’industrie automobile. Ces matériaux sont principalement utilisés pour réguler les performances NVH de tout véhicule. En plus de cela, ils sont également utilisés pour réguler le bruit aérien et le bruit solidien.

Facteurs influençant le marché

La demande de véhicules de tourisme augmente dans divers pays en développement. Ainsi, il alimentera principalement la croissance du marché mondial des matériaux NVH pour l’automobile. En outre, l’accent accru mis sur la production de véhicules légers contribuera également à la croissance du marché mondial des matériaux NVH pour l’automobile au cours de la période d’étude.

L’augmentation du revenu disponible et l’évolution des modes de vie profiteront également au marché des matériaux automobiles NVH. En outre, l’urbanisation rapide et la demande croissante de moteurs écologiques et confortables à faible coût stimuleront la croissance du marché des matériaux automobiles NVH.

Les politiques gouvernementales favorables et l’augmentation de la production de véhicules stimuleront également la croissance du marché des matériaux automobiles NVH. En outre, la gamme croissante d’avancées technologiques, telles que les fonctions de sécurité avancées, le confort, etc., augmentera la demande de matériaux NVH automobiles au cours de la période d’étude. Au contraire, la présence de technologies alternatives efficaces peut limiter la croissance du marché des matériaux automobiles NVH.

Analyse d’impact du COVID-19

En raison de la pandémie de COVID-19, les activités de voyage ont été interdites dans divers pays. En conséquence, la demande de véhicules a diminué à un rythme substantiel, ce qui a entravé la croissance du marché des matériaux automobiles NVH. De plus, l’impact sur le pouvoir d’achat et les restrictions à l’importation et à l’exportation ont créé divers défis pour le marché, ce qui a à son tour entravé la fabrication dans divers pays touchés par le COVID-19.

Analyse régionale

Le marché des matériaux automobiles NVH en Asie-Pacifique devrait devenir le plus grand marché en termes de région. Cela est dû à la présence de divers constructeurs automobiles renommés dans la région, qui stimule la croissance de l’industrie des matériaux automobiles NVH. En outre, la forte croissance économique de pays comme l’Inde, la Chine et l’Indonésie contribuera également à la croissance du marché des matériaux automobiles NVH.

L’augmentation rapide de la population et l’augmentation du niveau de vie de la population profiteront également au marché dans les années à venir. En plus de cela, l’Amérique du Nord devrait enregistrer un taux de croissance substantiel en raison de la mise en œuvre de réglementations strictes sur l’efficacité énergétique des véhicules.

Concurrents sur le marché

• BASF SE

• Société 3M

• BRC Rubber & Plastics Inc

• Dow Chemical Company

• ElringKlinger AG

• Huntsman Corporation

• Sumitomo Riko Co. Ltd

• Unique Fabricating Inc

• W. KOPP GmbH & Co. KG

• Wolverine Advanced Materials

• Autres joueurs de premier plan

Segmentation du marché

La segmentation du marché mondial des matériaux automobiles NVH se concentre sur le type, l’application, le véhicule et la région.

Par type :

• Caoutchouc

• Mousse

• ​​PVC

• Tôle métallique

• Liège

• Feutre

• Autres

Par application :

• Absorption acoustique

• Isolation

• Amortissement des vibrations

Par type de véhicule :

• Véhicules de tourisme

• Véhicules utilitaires légers

• Véhicules utilitaires lourds

Par région

● Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

o Mexique

● Europe Europe

▪de l’Ouest

o Royaume-Uni

o Allemagne

o France

o Italie

o Espagne

o Reste de l’Europe de l’Ouest Europe

▪de l’Est

o Pologne

o Russie

o Reste de l’Europe de l’Est

● Asie-Pacifique

o Chine

o Inde

o Japon

o Australie et Nouvelle-Zélande

o ASEAN

o Reste de l’Asie-Pacifique

● Moyen-Orient et Afrique (MEA)

o Émirats arabes unis

o Arabie saoudite

o Afrique du Sud

o Reste de la MEA

● Amérique du Sud

o Brésil

o Argentine

o Reste de l’Amérique du Sud

Quel est l’objectif du rapport ?

? Le rapport de marché présente la taille estimée du marché à la fin de la période de prévision. Le rapport examine également les tailles de marché historiques et actuelles.

? Au cours de la période de prévision, le rapport analyse le taux de croissance, la taille du marché et la valorisation du marché.

? Le rapport présente les tendances actuelles du secteur et le potentiel futur des marchés de l’Amérique du Nord, de l’Asie-Pacifique, de l’Europe, de l’Amérique latine, du Moyen-Orient et de l’Afrique.

? Le rapport offre une vue complète du marché en fonction de la portée géographique, de la segmentation du marché et des performances financières des principaux acteurs

