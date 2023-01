Analyse du marché des matelas des tendances technologiques croissantes, recherche de l’industrie, croissance et taille futures, projection par 

Data Bridge Market research a récemment publié une étude approfondie intitulée « Marché mondial des matelas » garantit que vous resterez mieux informé que vos concurrents. Cette étude offre une perspective plus large du marché avec ses informations et analyses complètes du marché qui facilitent la survie et la réussite sur le marché. Le rapport d’étude de marché sur les matelas est composé d’une myriade de facteurs qui ont un influence sur le marché et comprennent les informations sur l’industrie et les facteurs critiques de succès (CSF), la segmentation du marché et l’analyse de la chaîne de valeur, la dynamique de l’industrie, les moteurs du marché, les contraintes du marché, les opportunités clés, les perspectives de la technologie et des applications, l’analyse au niveau national et régional, le paysage concurrentiel, analyse de la part de marché des entreprises et profils d’entreprises clés.En outre, les entreprises peuvent avoir un aperçu de la croissance des bénéfices et du programme de durabilité grâce à ce rapport.L’intelligence économique est un aspect essentiel lorsqu’il s’agit d’obtenir des informations approfondies et étendues sur le marché et il en va de même pour la production d’un rapport sur le marché des matelas.

Le marché mondial des matelas était évalué à 39,4 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 66,19 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 6,70 % au cours de la période de prévision 2022-2029. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, analyse des prix, analyse de la consommation de la production et comportement des consommateurs.

Définition du marché

Les matelas sont les coussins conçus pour dormir. De nombreux matériaux sont utilisés pour fabriquer des matelas, et ils sont disponibles en différentes tailles selon les besoins. Les matelas peuvent contenir une housse matelassée ou similaire, généralement en tissu épais comprenant des matériaux tels que du caoutchouc mousse, des cheveux, de la paille, du coton ou un cadre de ressorts métalliques. Les matelas peuvent également être remplis d’eau ou d’air.

Portée et segmentation du marché des matelas

MÉTRIQUE DU RAPPORT DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de référence 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2014 – 2019) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en milliards USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Produit (mousse, hybride, ressorts, latex, lit à eau, lit pneumatique, bases réglables et autres), taille (taille simple ou simple, taille simple XL, taille pleine ou double, taille Queen et autres), application (domestique et commerciale) , Canal de distribution (vente au détail hors ligne, vente au détail en ligne, détaillants indépendants/magasins exclusifs et magasins spécialisés), utilisateur final (industrie hôtelière, ménage, hôpitaux et autres) Pays couverts États-Unis, Canada, Mexique, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud, Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni, Belgique, Espagne, Russie, Turquie, Pays-Bas, Suisse, Reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Égypte, Afrique du Sud, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique Acteurs du marché couverts Drive DeVilbiss International (États-Unis), SIZEWISE (États-Unis), Kingsdown Inc. (États-Unis), PARAMOUNT BED CO., LTD. (Japon), Sealy Corporation (États-Unis), Simmons Bedding Company LLC (États-Unis), Sleep Number Corporation (États-Unis), Southerland Inc. (États-Unis), Spring Air Company (États-Unis), Tempur Sealy International Inc. (États-Unis), American National Manufacturing, Inc (États-Unis), SERTA SIMMONS BEDDING (États-Unis) Opportunités de marché Déplacement de l’intérêt vers un sommeil sain et hygiénique

L’urbanisation rapide des économies en développement

Sensibilisation croissante des consommateurs aux modes de vie plus sains

Dynamique du marché des matelas

Conducteurs

Demande croissante pour un matelas hybride

La demande croissante de matelas hybrides devrait stimuler le taux de croissance du marché au cours de la période de prévision. Un matelas hybride a une couche de confort sur le dessus et est également recouvert de ressorts. La couche de confort contiendrait du gel rafraîchissant, du latex, du polyfoam et de la mousse à mémoire de forme. Par exemple, la société Casper Sleep Inc., basée à New York, propose un matelas hybride qui comprend de la mousse à mémoire de forme, de la mousse de confort, une couche de transition avec des ressorts ensachés et un support zoné.

Augmentation de l’inflation du mode de vie

L’inflation du mode de vie est devenue un phénomène courant parmi les générations futures, et il y a eu une augmentation continue des dépenses avec l’augmentation des revenus. Selon les recherches de la Federal Reserve Bank de New York, l’inflation du mode de vie était attendue chez les personnes à faible revenu, à revenu intermédiaire et à revenu élevé en septembre 2019. L’inflation du mode de vie associée à une sensibilisation accrue aux matelas devrait stimuler la croissance du marché. fréquence

En outre, la population croissante, la disponibilité croissante de tous les types de matelas et la prévalence croissante des lits multifonctionnels sont d’autres facteurs indirects de la croissance du marché des matelas.

Des opportunités

Déplacement de l’intérêt vers un sommeil sain et hygiénique

L’intérêt et l’attention des consommateurs se sont accrus pour des habitudes de sommeil saines et hygiéniques, ce qui créera d’immenses opportunités pour la croissance du marché des matelas. Ces matelas sont constitués de plusieurs composants, tels que des ressorts thermiques, des ressorts hélicoïdaux, de la mousse de polyuréthane et des couches de latex, chacun offrant un certain avantage au consommateur. Plusieurs fabricants de matelas remplissent des matériaux tels que l’aluminium et le cuivre dans le matelas, ce qui reflète les innovations apportées au processus de fabrication.

En outre, l’adoption croissante de modes de vie à la mode et l’augmentation du revenu disponible dans le monde entier sont d’autres facteurs qui favorisent la demande du produit et créent d’immenses opportunités pour la croissance du marché des matelas.

Contraintes/Défis

Coût élevé associé au matelas

Les matelas en latex étaient plus chers que les autres types de matelas, allant de 1 900 USD à 2 000 USD. Par conséquent, les fabricants sont sous pression constante pour réduire les coûts tout en offrant des produits haut de gamme et de qualité pour améliorer leur volume de ventes et leur contribution à leur chiffre d’affaires global. Ainsi, l’achat peu fréquent et les coûts instables des matières premières en raison d’une durée de conservation plus longue entraveront le taux de croissance du marché des matelas.

De plus, la présence limitée des principaux acteurs du marché qui fournissent des matelas au rembourrage biologique créera un défi majeur pour la croissance du marché des matelas au cours de la période de prévision.

Ce rapport sur le marché des matelas fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché , analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des matelas, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Développement récent

En avril 2021, Spring Air International a annoncé sa collection de quatre modèles de matelas Breathe, qui offre une protection contre les virus et les bactéries pour un sommeil plus sain.

En mai 2020, Kingsdown Inc. a annoncé la mise à niveau de son matelas à chambre à air de qualité, Sleep Smart Air. Ce produit amélioré offre des capacités d’activation vocale et Wi-Fi via les appareils Alexa d’Amazon.

Principaux acteurs du marché mentionnés dans ce rapport :

Le paysage concurrentiel du marché des matelas fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne concernent que l’accent mis par les entreprises sur le marché des matelas.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des matelas sont

Conduire DeVilbiss International (États-Unis)

SIZEWISE (États-Unis)

Kingsdown Inc. (États-Unis)

LIT PARAMOUNT CO., LTD. (Japon)

Sealy Corporation (États-Unis)

Simmons Bedding Company LLC (États-Unis)

Sleep Number Corporation (États-Unis)

Southerland Inc. (États-Unis)

Spring Air Company (États-Unis)

Tempur Sealy International Inc. (États-Unis)

American National Manufacturing, Inc (États-Unis)

LITERIE SERTA SIMMONS (ÉTATS-UNIS)

Des opportunités

Le marché devrait également croître plus rapidement en raison de la sensibilisation accrue des utilisateurs finaux aux nouveaux produits et de la demande croissante d’opérations MI. De plus, un élément important soutenant la croissance du marché des matelas tout au long de la période prévue est l’expansion des développements technologiques dans les équipements chirurgicaux.

Segmentation : – Marché des matelas

Le marché des matelas est segmenté en fonction du produit, de la taille, de l’application, du canal de distribution et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Produit

Mousse

Hybride

Ressort intérieur

Latex

Lit d’eau

Lit pneumatique

Socles ajustables

Autres

Taille

Taille jumelle ou unique

Taille Jumeau XL

Taille complète ou double

Taille de reine

Autres

Application

Ménage

Commercial

Canal de distribution

Vente au détail hors ligne

Vente au détail en ligne

Détaillants indépendants/Magasins exclusifs

Magasins spécialisés

Utilisateur final

Industrie hôtelière

Ménage

Hôpitaux

Autres

Marché des matelas, par région :

Le marché des matelas est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, produit, taille, application, canal de distribution et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des matelas sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, l’Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Asie-Pacifique domine le marché en termes de revenus et de parts de marché en raison de l’augmentation du revenu disponible, de la mondialisation rapide, de l’occidentalisation et de la modernisation. De plus, la sensibilisation à la variété des matelas est un facteur de croissance majeur du marché dans cette région.

L’Amérique du Nord devrait être la région à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision 2022-2029 en raison de l’augmentation des dépenses des ménages et de la croissance des secteurs de l’hôtellerie et de l’immobilier. De plus, l’augmentation de la population stimulera également le développement du marché des matelas dans cette région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des changements dans la réglementation du marché qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Raisons de considérer ce rapport :

Gagnez du temps et des ressources nécessaires à la recherche de niveau d’entrée en obtenant un aperçu des principaux acteurs et segments du marché mondial des matelas.

Le rapport met en évidence les principales priorités commerciales qui aideront les entreprises à réformer leurs stratégies commerciales et à s’établir sur le marché mondial.

Les principales conclusions et recommandations présentées dans le rapport mettent l’accent sur les tendances progressistes cruciales de l’industrie sur le marché Matelas, permettant ainsi aux acteurs de développer des stratégies efficaces à long terme afin de générer leurs revenus du marché.

Obtenez des informations cruciales sur les tendances et les perspectives du marché mondial et sur les facteurs qui stimulent et entravent la croissance du marché.

Améliorez le processus de prise de décision en comprenant les stratégies qui sous-tendent l’intérêt commercial en ce qui concerne les produits, la segmentation et les secteurs verticaux de l’industrie.

Requêtes résolues dans ce rapport :

Quelles seront les spécialités auxquelles les acteurs du marché se profilant avec des conceptions intensives, des finances et, de plus, des progrès en cours devraient se rapprocher ?

Quels seront les taux de développement prévus pour votre propre économie à l’extérieur et en outre pour chaque portion à l’intérieur ?

Quelle sera l’application et les types et devis rejoints attentivement par les fabricants ?

Quels seront les dangers qui attaqueront la croissance ?

La durée de l’opportunité du marché mondial ?

Comment la part de marché fait-elle progresser les fluctuations de leur valeur à partir de diverses marques d’assemblage ?

Table des matières : Marché mondial des matelas

Introduction

Segmentation du marché

Résumé

Aperçu Premium

Aperçu du marché

Impact de Covid-19 sur les matelas dans l’industrie de la santé

Marché mondial des matelas, par type de produit

Marché mondial des matelas, par modalité

Marché mondial des matelas, par type

Marché mondial des matelas, par mode

Marché mondial des matelas, par utilisateur final

Marché mondial des matelas, par géographie

Marché mondial des matelas, paysage de l’entreprise

Analyse Swot

Profils d’entreprise

Questionnaire

Rapports connexes

