Analyse du marché des maladies mentales, taille, part, amélioration et ses perspectives de croissance Prévisions 2028

Analyse du marché : marché mondial des maladies mentales

Le marché mondial des maladies mentales devrait connaître un TCAC substantiel au cours de la période de prévision 2019-2026 ; le rapport contient des données de l’année de référence 2018 et de l’année historique 2017. L’augmentation de la valeur marchande peut être attribuée à la publicité croissante des troubles mentaux, aux changements sociaux et environnementaux.

Définition du marché : marché mondial des maladies mentales

La maladie mentale, également appelée troubles de l’état mental, fait référence à une bonne gamme de conditions de l’état mental – des troubles qui affectent votre humeur, votre pensée et votre comportement. Les exemples de psychopathie comprennent la dépression, les troubles anxieux, la psychose, les troubles de consommation et les comportements addictifs. Beaucoup de gens ont des problèmes d’état mental de temps en temps. Cependant, un problème d’état mental devient une psychopathie une fois en cours. Les signes et les symptômes provoquent un stress fréquent et ont un effet sur votre capacité à performer.

Facteurs de marché

L’augmentation de la publicité des troubles mentaux contribue à la croissance du marché

Les changements sociaux et environnementaux, aux côtés d’un style en constante évolution, stimulent la croissance du marché,

L’augmentation de l’adoption des dernières thérapies et revêtements propulse la croissance du marché

La sensibilisation croissante aux troubles et aux revêtements est le moteur de la croissance du marché,

Contraintes du marché

Augmentation de la population des seniors

Analyse compétitive:

Le marché mondial des maladies mentales est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que les lancements de nouveaux produits, les expansions, les accords, les coentreprises, les partenariats, les acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport inclut les parts de marché du marché des maladies mentales pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud et le Moyen-Orient et l’Afrique.

Principaux concurrents du marché :

Peu des principaux concurrents du marché travaillant actuellement sur le marché mondial des maladies mentales sont Johnson & Johnson Services Inc., AstraZeneca, Bristol-Myers Squibb Company, Eli Lilly and Company. F-Hoffmann-La Roche Ltd, Novartis AG, Otsuka Holdings Co., Ltd., Pfizer Inc., GlaxoSmithKline plc, Alkermes, ALLERGAN, Janssen Pharmaceuticals, Inc., Solvay Meiji Holdings Co, Ltd., Abbott, Jazz Pharmaceuticals, Inc. ,AbbVie Inc. ,Vertical Pharmaceuticals, LLC ,ACADIA Pharmaceuticals Inc. ,Medtronic Bausch Health ,Alfasigma USA Inc. ,Merck KGaA ,Island Health, Homewood Health, Inc. ,ROYAL OTTAWA HEALTH CARE GROUP, CAMH, Service de toxicomanie et de santé mentale Administration (SAMSHA), Institut national de la santé mentale (NIMH) Validus Pharmaceuticals LLC

Segmentation : marché mondial des maladies mentales

Par troubles mentaux

Dépression clinique

Anxiété

Bipolaire

Démence

Trouble déficitaire de l’attention/hyperactivité

Schizophrénie

TOC

Autisme

Stress post traumatique

Par diagnostic

Test psychologique

Essais en laboratoire

Tests de dépistage de la dépression

Par traitement

Psychothérapie Thérapie cognitivo-comportementale (TCC) Psychanalyse Thérapie systémique.

Médicament Médicaments Antipsychotiques Antidépresseurs, Anti-anxiété (Anxiolytiques) Médicaments anti-épileptiques Stimulants



Par utilisateur final

Hôpitaux

Centres de recherche médicale

Développements clés sur le marché :

En juillet 2019, Bright Quest San Diego propose un traitement continu à Bright Quest San Diego, un centre thérapeutique à long terme pour les personnes atteintes de maladies psychiatriques complexes, y compris le traitement, la transition, des moyens de subsistance semi-indépendants, un traitement ambulatoire et des conseils familiaux et communautaires. Le travail dans l’industrie particulière a reçu le sceau d’or de l’accréditation de la Commission mixte pour l’accréditation de la conduite des soins de santé en démontrant la conformité à ses normes de performance. L’approbation Gold Seal pourrait être une image de qualité de l’engagement d’AN envers une thérapie sûre et efficace.

En août 2018, l’IRDAI a instruit toutes les compagnies d’assurances d’élaborer une clause de dissimulation de l’état psychologique dans les polices d’assurance. La loi sur la santé mentale de 2017, en vigueur le 29.5.2018, est ici mentionnée. Conformément à l’article 21 (4) de cette loi, chaque assureur santé doit fournir un régime de prestations médicales pour les mêmes motifs que ceux qui peuvent être obtenus pour traiter une maladie physique pour une maladie psychiatrique, une maladie psychiatrique, une psychopathie, un état psychologique et un état psychologique}.

