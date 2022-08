Analyse du marché des machines d’élevage de volaille, segmentation, taille, part, tendance, demande future et devrait atteindre 6,07 milliards USD d’ici 2029

Ce rapport d’étude de marché met l’accent sur les principaux fabricants mondiaux pour définir, illustrer et analyser le paysage de la concurrence sur le marché à l’aide de l’analyse SWOT. Pour rendre la composition de cet excellent rapport, une combinaison des meilleures connaissances de l’industrie, des solutions pratiques, des solutions de talents et des dernières technologies a été utilisée. En outre, les moteurs et les contraintes du marché évalués dans ce rapport. Ce rapport vous informe sur la façon dont le produit est utilisé dans l’environnement de marché récent et fournit également des estimations sur la pratique future. Ce rapport de marché agit comme une fenêtre sur l’industrie qui donne une description de la définition du marché, des classifications, des applications, des engagements et des tendances du marché.

Le marché mondial des machines d’élevage de volaille était évalué à 4,67 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 6,07 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 3,25 % au cours de la période de prévision 2022-2029. « Broiler Harvesting and Slaughtering » représente le plus grand segment d’application sur le marché respectif en raison de son fonctionnement rapide et simple qui minimise le confort. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production et une analyse du pilon.

Définition du marché

L’élevage de volaille consiste en l’élevage d’oiseaux domestiques tels que le canard, l’oie et le poulet, entre autres. L’élevage de ces oiseaux est fait dans le but d’élever de la viande fraîche et des œufs qui font partie de l’alimentation. Les machines d’élevage de volaille comprennent des systèmes d’abreuvement, de surveillance et d’alimentation qui jouent un rôle crucial dans l’installation de la volaille.

Portée du rapport et segmentation du marché

MÉTRIQUE DU RAPPORT DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de référence 2021 Années historiques 2020 (personnalisable de 2019 à 2014) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en milliards USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Type de produit (alimentation, abreuvement, climatisation, équipement d’incubateur, équipement de couvoir, équipement de collecte, de manipulation et de gestion des œufs, récolte et abattage de poulets de chair, gestion des résidus et des déchets, autres), utilisateurs finaux (ferme, usine de volaille), application ( Nourrir le poulet, nourrir le canard, nourrir les oies) Pays couverts États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud. Acteurs du marché couverts Ziggity Systems, Inc. (États-Unis), Kishore Farm Equipments Pvt Ltd (Inde), AP POULTRY EQUIPMENTS (Inde), TECNO POULTRY EQUIPMENT Spa (Italie), Big Dutchman (Allemagne), Jansen Poultry Equipment (Pays-Bas), Vencomatic Group BV ( Pays-Bas), HARTMANN GROUP (Allemagne), TEXHA PA LLC (Ukraine), Petersime (Belgique), GARTECH (Inde), LUBING Maschinenfabrik Ludwig Bening GmbH & Co. KG (Allemagne), Salmet (Allemagne) et Henan Jinfeng Poultry Equipment Co ,.Ltd. (Chine), entre autres Opportunités de marché Accroissement de la concentration de la population sur le bien-être animal

Augmentation du nombre de chaînes de restauration rapide et de restaurants à travers le monde

Utilisation de machines d’élevage de volailles pour diverses activités d’élevage de volailles

Dynamique du marché des machines d’élevage de volaille

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des avantages, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail comme ci-dessous:

Conducteurs

Augmentation de la restauration rapide et de la restauration

L’augmentation du nombre de chaînes de restauration rapide et de restauration à travers le monde en raison de l’augmentation des produits de la population est l’un des principaux facteurs de croissance du marché des machines d’élevage de volaille. En outre, l’augmentation de la consommation de viande de volaille a un impact positif sur le marché.

Augmentation des fermes avicoles

L’utilisation de machines d’élevage de volailles pour diverses activités d’élevage de volailles telles que l’abreuvement, l’alimentation et la surveillance des vibrations des systèmes accélère la croissance du marché. Ces machines sont utilisées pour améliorer la productivité et réduire la mortalité des oiseaux.

Utilisation dans l’éclosion des œufs

L’utilisation des machines pour reproduire l’environnement approprié pour la croissance des oiseaux d’élevage influence davantage le marché. Un incubateur est utilisé pour maintenir la température appropriée pour l’éclosion des œufs.

De plus, l’urbanisation rapide, le changement de mode de vie, l’expansion du secteur agricole, la hausse des investissements et l’augmentation des initiatives gouvernementales ont un impact positif sur le marché des machines d’élevage de volaille.

Opportunités

En outre, l’augmentation de la concentration de la population sur le bien-être animal offre des opportunités rentables aux acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. En outre, l’augmentation de la demande d’infrastructures et d’installations améliorées pour la gestion du bétail élargira davantage le marché.

Contraintes/Défis

D’autre part, les coûts élevés associés à l’installation, à l’exploitation, à l’entretien et au service, ainsi que la réticence des propriétaires de petites et moyennes exploitations agricoles devraient entraver la croissance du marché. En outre, les normes réglementaires imposées par les organismes de réglementation et les ONG devraient défier le marché des machines d’élevage de volaille au cours de la période de prévision 2022-2029.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Machines d’élevage de volaille

Le paysage concurrentiel du marché des machines d’élevage de volaille fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence régionale, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, la dominance des applications. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché des machines d’élevage de volaille.

Ce rapport de recherche / analyse du marché mondial des machines d’élevage de volaille se concentre sur les aspects importants suivants:

La technologie de fabrication est utilisée pour les machines d’élevage de volaille : – Développements en cours dans cette technologie, tendances à l’origine de ces développements. Acteurs clés mondiaux du marché des machines d’élevage de volaille : – Leur profil d’entreprise, leurs informations sur les produits et leurs coordonnées. État du marché des machines d’élevage de volaille : – Informations passées et présentes et prévisions futures sur la capacité de production, la valeur de production, le coût et le retour sur investissement sur le marché des machines d’élevage de volaille. État actuel du marché du marché des machines d’élevage de volaille: – La concurrence sur le marché comprend à la fois la concurrence de l’entreprise et du pays dans cette industrie. Analyse du marché du marché des machines d’élevage de volaille en tenant compte des applications et des types. Prédictions du marché mondial des machines d’élevage de volaille en tenant compte de la capacité de production et de la valeur de la production. Quelle estimation est attendue pour le coût par rapport au profit ? Quelle sera la part de marché, l’offre et la consommation ? Qu’en est-il de l’importation et de l’exportation ? Analyse de la chaîne du marché des machines d’élevage de volaille par matières premières en amont et industrie en aval. Impact économique sur le marché des machines d’élevage de volaille: – Quels sont les résultats de l’analyse de l’environnement macroéconomique mondial? Quelles sont les tendances de développement de l’environnement macroéconomique mondial et chinois ? Dynamique du marché du marché des machines d’élevage de volaille : – Défis et opportunités. Quelles devraient être les stratégies d’entrée, les contre-mesures à l’impact économique et les canaux de commercialisation pour le marché des machines d’élevage de volaille?

Paysage concurrentiel et marché des machines d’élevage de volaille

Le paysage concurrentiel du marché des machines d’élevage de volailles fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché des machines d’élevage de volaille.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des machines d’élevage de volaille sont

Ziggity Systems, Inc. (États-Unis)

Kishore Farm Equipments Pvt Ltd (Inde)

AP POULTRY EQUIPMENTS (Inde)

TECNO POULTRY EQUIPMENT Spa (Italie)

Big Dutchman (Allemagne)

Jansen Poultry Equipment (Pays-Bas)

Vencomatic Group BV (Pays-Bas)

GROUPE HARTMANN (Allemagne)

TEXHA PA LLC (Ukraine)

Petersime (Belgique)

GARTECH (Inde)

LUBRIFICATION Usine de machines Ludwig Bening GmbH & Co. KG (Allemagne)

Salmet (Allemagne)

Henan Jinfeng Poultry Equipment Co,.Ltd. (Chine)

Table des matières:

Partie 01 : Résumé exécutif

Partie 02 : Portée du rapport

Partie 03 : Méthodologie de la recherche

Partie 04: Paysage du marché des machines d’élevage de volaille

Partie 05 : Dimensionnement du marché

Partie 06 : Paysage client

Partie 07: Paysage régional du marché des machines d’élevage de volaille

Partie 08 : Cadre de décision

Partie 09 : Pilotes et défis

Partie 10: Tendances du marché des machines d’élevage de volaille

Partie 11 : Paysage des fournisseurs

Merci d’avoir lu cet article; vous pouvez également obtenir une section individuelle par chapitre ou une version de rapport par région comme l’Amérique du Nord, l’Europe, la MEA ou l’Asie-Pacifique.

