Analyse du marché des logiciels Edge AI, y compris la croissance, les défis, les opportunités et les développements futurs jusqu’en 2028

Il s’agit d’une étude professionnelle et approfondie sur l’état actuel du marché des logiciels Edge AI avec un aperçu de base de l’industrie, y compris les définitions, les classifications, les applications et la structure de la chaîne industrielle. Les plans d’analyse stratégique et de développement sont également discutés et les processus de fabrication et les structures de coûts sont analysés. La consommation d’importation / exportation du marché Edge AI Software, les chiffres de l’offre et de la demande et les marges brutes sur le prix de revient et la valeur de production sont également fournis.

Le logiciel Edge AI contient des algorithmes d’IA qui traitent les données et les analysent au niveau des appareils finaux, en périphérie ou localement sur un appareil matériel. En d’autres termes, les algorithmes d’IA sont appliqués directement sur un appareil qui collecte des données, c’est-à-dire des données de capteurs ou des signaux. Le système Edge AI utilise les données de l’accéléromètre en temps réel comme entrée de l’algorithme d’IA qui détecte la chute.

L’augmentation de la nécessité d’une connectivité élevée, d’une évolutivité, d’une faible consommation d’énergie et d’une latence réduite parmi diverses industries sont quelques-uns des facteurs moteurs importants qui augmentent la demande pour le marché des logiciels d’intelligence artificielle de pointe. Cependant, les problèmes de sécurité et de confidentialité liés aux solutions d’IA de pointe sont le principal facteur susceptible de freiner la croissance du marché des logiciels d’IA de pointe. De plus, la croissance rapide du nombre d’applications intelligentes et d’appareils intelligents et la demande croissante de calcul côté appareil devraient stimuler la croissance du marché des logiciels d’IA de pointe.

Principaux acteurs clés couverts dans ce rapport sur le marché des logiciels Edge AI :

IBM

Google

Microsoft

Amazon Web Services, Inc.

Nutanix

Logiciels TIBCO Inc

Octonion SA

SWIM.AI inc.

Imagimob AB

Anagog Ltd.



SEGMENTATION DU MARCHÉ

Le marché mondial des logiciels Edge AI est segmenté en fonction des composants, des sources de données, des applications et des secteurs verticaux. Sur la base des composants, le marché est segmenté en solutions, services. Sur la base des sources de données, le marché est segmenté en reconnaissance vidéo et image, reconnaissance vocale, données biométriques, données de capteur, données mobiles. Sur la base des applications, le marché est segmenté en véhicules autonomes, gestion des accès, vidéosurveillance, télésurveillance et maintenance prédictive, télémétrie (services de localisation), gestion de l’énergie, autres. Sur la base de la verticale, le marché est segmenté en tant que gouvernement et public, fabrication, automobile, énergie et services publics, télécommunications, soins de santé, autres.

Marché des logiciels Edge AI segmenté par région/pays : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, et Amérique centrale et du Sud

Principaux points saillants du rapport :

Évaluation globale du marché parent

Évolution des aspects significatifs du marché

Enquête à l’échelle de l’industrie sur les segments de marché

Évaluation de la valeur et du volume du marché au cours des années passées, présentes et prévues

Évaluation de la part de marché

Approches tactiques des leaders du marché

Des stratégies lucratives pour aider les entreprises à renforcer leur position sur le marché

Améliorez le processus de prise de décision en comprenant les stratégies qui sous-tendent l'intérêt commercial en ce qui concerne les produits, la segmentation et les secteurs verticaux de l'industrie.

