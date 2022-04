Analyse du marché des logiciels de laboratoire informatique virtuel 2021, taille, part, tendances, paysage concurrentiel et prévisions d’impact du COVID-19 jusqu’en 2028

Il s’agit d’une étude professionnelle et approfondie sur l’état actuel du marché des logiciels de laboratoire informatique virtuel avec un aperçu de base de l’industrie, y compris les définitions, les classifications, les applications et la structure de la chaîne industrielle. Les plans d’analyse stratégique et de développement sont également discutés et les processus de fabrication et les structures de coûts sont analysés. La consommation d’importation / exportation du marché des logiciels de laboratoire informatique virtuel, les chiffres de l’offre et de la demande et les marges brutes sur le prix de revient et la valeur de production sont également fournis.

Le logiciel de laboratoire informatique virtuel consiste en une formation, des démonstrations de produits de support, un travail de preuve de concept (POC) et le développement de l’application en bac à sable. Le logiciel est utilisé pour des essais et des démonstrations de produits en libre-service, dans lesquels les développeurs de logiciels collaborent pour concevoir et créer le logiciel. Ces laboratoires fournissent des ressources virtualisées et des environnements de développement conçus pour reproduire les conditions du monde réel tout en se déroulant dans un environnement sécurisé et confiné, réduisant ainsi les risques pour l’infrastructure et les opérations informatiques. Les entreprises utilisent ces outils pour sensibiliser les employés aux nouvelles pratiques de développement et les former à l’utilisation de nouveaux outils ou projets. Les étudiants peuvent interagir avec les produits, acquérir de nouvelles compétences logicielles et technologiques et démontrer leurs connaissances dans des laboratoires informatiques virtuels.

Avantages de l’utilisation du logiciel Virtual IT Labs pour former les employés aux outils/projets avancés

Plusieurs entreprises utilisent des logiciels de laboratoires informatiques virtuels pour éduquer les employés sur les nouvelles pratiques de développement et les former sur des outils/projets avancés et modernes. Le logiciel est bien adapté à la formation des employés car il fournit des ressources du monde réel sans affecter les applications, les sites Web ou les réseaux en direct. De plus, la formation pratique des employés est essentielle au succès de chaque organisation car elle augmente la productivité d’un employé. Comme la technologie est devenue une partie intégrante des opérations, les employés doivent être formés pour utiliser efficacement les outils avancés. En outre, l’approche de formation à l’emploi virtuel est une méthode rentable. De plus, investir dans la formation des employés étend les connaissances d’un employé, crée des experts en la matière et en interne, réduit les taux d’attrition et les coûts de recrutement et améliore la productivité au travail.

Certains fournisseurs de cours en ligne proposent des plates-formes de laboratoires informatiques virtualisés comme plate-forme de formation et gamme de cours. Plusieurs logiciels de laboratoires informatiques virtuels de base sont utilisés au sein d’une entreprise à des fins internes. Par exemple, ReadyTech Corporation propose une formation aux employés avec une plate-forme de laboratoires de formation virtuelle. La plate-forme de laboratoires informatiques virtualisés de ReadyTech offre aux employés un environnement de formation virtuelle pratique où ils peuvent mettre en pratique des compétences réelles sur le terrain sans mettre en péril les systèmes de production de l’entreprise. La formation à l’emploi virtuel à l’aide de logiciels de laboratoires informatiques virtuels offre plusieurs avantages à l’organisation, ce qui stimule la croissance du marché des logiciels de laboratoire informatique virtuel.

Les acteurs opérant sur le marché Logiciel de laboratoire informatique virtuel adoptent des stratégies telles que les fusions, les acquisitions et les initiatives de marché pour maintenir leurs positions sur le marché. Quelques développements par des acteurs clés sont énumérés ci-dessous :

En janvier 2022, Oracle a lancé Oracle for Startups via un partenariat avec l’Université de Californie du Sud (USC) pour aider les étudiants et fournir une expertise leur permettant de relever des défis commerciaux réalistes.

En février 2022, Amazon App Mesh a introduit Agent for Envoy. Amazon App Mesh est un maillage de services qui fournit une mise en réseau au niveau de l’application pour faciliter la communication entre les services sur plusieurs types d’infrastructures informatiques.

Principaux acteurs clés couverts dans ce rapport sur le marché des logiciels de laboratoire informatique virtuel :

Oracle Corporation ; Amazon Web Services ; CloudShare Inc. ; Microsoft Corporation; APPSEMBLER ; PÉPITES CBT ; Hewlett Packard Enterprise Development LP (HPE); CISCO, INC. ; technologie prête ; et Juniper Networks, Inc.

Marché des logiciels de laboratoire informatique virtuel segmenté par région/pays : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, et Amérique centrale et du Sud

Principaux points saillants du rapport :

Évaluation globale du marché parent

Évolution des aspects significatifs du marché

Enquête à l’échelle de l’industrie sur les segments de marché

Évaluation de la valeur et du volume du marché au cours des années passées, présentes et prévues

Évaluation de la part de marché

Approches tactiques des leaders du marché

Des stratégies lucratives pour aider les entreprises à renforcer leur position sur le marché

